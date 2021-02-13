中國是美國的挑戰已難以避諱

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-13 18:00

拜登（Joe Biden）政府上台後，會部分延續特朗普政府時期的對華強硬政策，中美關係的發展不容樂觀。美國已經將中國看成了挑戰，而中國一直表示自己不會挑戰美國。雙方對彼此存在不同的定位。那麼，中國是美國的挑戰嗎？美國該把中國看成是挑戰乃至最大的挑戰嗎？

美國官方的定位

拜登提名的內閣高官，從國務卿布林肯（Antony Blinken）到財長耶倫（Janet Yellen）再到防長奧斯汀（Lloyd J. Austin）等，在確認提名聽證會上無一不將中國稱之為「挑戰」甚至是「最大的挑戰」。而拜登也在2月7日接受訪問時稱中國將面對來自美國的「極度競爭」（extreme competition）。

這種判斷到拜登和團隊上任後也繼續保持。拜登與英國首相約翰遜（Boris Johnson）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）以及德國總理默克爾（Angela Merkel）首次通電話時，優先的外交議題中中國赫然在列。布林肯與法國、德國、英國和菲律賓、日本等盟友外長通話時也談到了中國，比如他在與法國外長的通話中，表示希望美國與法國及其共同應對包括新冠疫情、氣候（變化）及中國在內的共同挑戰。據美方公布的布林肯與德國外長馬斯的通話，雙方一致認為，美德雙方期待共同迎接來自包括氣候變化、中國、俄羅斯及伊朗帶來的國際挑戰。

拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）先後與法國、德國、英國和日本同行進行了通話，他在通話中表明，美國將與它的歐洲和亞洲盟友一道，共同對付中國這個關鍵的挑戰。以往美國新總統上任後，其團隊通話盟友多是談雙邊盟友關係、全球或者地區議題，「中國」如今頻頻被提及、且被專門列出說明了美國對中國挑戰的重視。

1月29日，沙利文1月29日在華盛頓一場智庫會議上宣稱，中國是美國面臨的重大挑戰之一。2月1日，布林肯在他的首場電視專訪中，再次公開談論中國，將中國崛起視為對美國的「挑戰」，稱「中國給美國帶來的挑戰比任何國家都大」。

2月4日，拜登在美國國務院發表首次外交政策演講，其中提到中國是「我們最嚴峻的競爭對手」。

與小布殊（George W. Bush）、克林頓（Bill Clinton）和奧巴馬（Barack Obama）等政府時期認為中國是「合作伙伴」「競爭對手」不同，拜登政府剛上台就將中國定義為「挑戰」，說明美國對中國的定位已經發生了改變，延續了特朗普政府時期有關「中國是美國戰略競爭對手」的思路。

中國強調無意挑戰美國

如今的華府已經認定了中國是「挑戰」，但北京一再強調自己無意挑戰美國。拜登上台後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2月2日首次發表中美關係講話，強調「從不搞意識形態對抗，從不尋求挑戰或取代美國的地位，無意劃分勢力範圍」。

其實，在特朗普政府時期，北京就曾多次喊話美國。2020年9月，中國國家主席習近平在聯合國大會的演講中表示，中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。這種含蓄的說法有着針對美國之意。

中國國務委員兼外長王毅2020年8月就中美關係接受國內媒體的專訪，稱今天的中國並不是當年的蘇聯，我們更無意去做第二個美國。中國從不輸出意識形態，也從不干涉別國內政。王毅同年7月9日通過視頻在中美智庫媒體論壇上說，中國的對美政策沒有變化，「中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗。」他在同年5月的兩會記者會上也再次強調，「中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國。」

王毅已經多次喊話美國要溝通、合作。圖為2020年12月18日，王毅（中）在北京同美國亞洲協會舉行視頻交流。（新華社）

2019年9月24日，王毅在紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會並發表主旨演講，稱美國現在有人炒作所謂「國際權力轉移」的問題，擔心中國要挑戰、取代美國在世界上的地位，這既是對中國的戰略誤判。中國……從來沒有稱王稱霸的基因，也無意在國際舞台上玩什麼「權力的遊戲」。同年12月，他再次強調，對於中國而言，從來無意挑戰和取代美國；我們堅持的是國際公平正義，堅決不走「國強必霸」的老路。

2019年9月28日，中國發布《新時代的中國與世界》白皮書，其中再次表明「中國無意挑戰或取代美國」。

更早前，在奧巴馬政府時期，2016年，習近平與時任美國總統國家安全事務助理賴斯（Susan Rice）會面時也表明，中國不會走國強必霸的道路，也無意挑戰現行國際秩序和規則。

中國對美國的全方位挑戰

從中美官方的表態來看，兩國對中國是不是挑戰存在不同的認知，北京在儘可能地迴避「挑戰美國」的標籤。事實上，「中國挑戰了美國」這一點，北京已經難以避諱。

經濟上，中國從2011年至今成為僅次於美國的第二大經濟體，有不少經濟人士預測，中國將在2027年或者2028年超過美國。冷戰之時，能與美國相抗衡的是蘇聯，蘇聯解體後，日本一度成為美國的「眼中釘」，其中一個因素就在於日本的國內生產總值（GDP）超過了美國的60%，引發了美國的警惕。中國不同於蘇聯，更不同於日本，經濟韌性更讓美國感受到了全球第一大經濟體地位的岌岌可危。並且，中國是全球120多個國家和地區的第一大貿易伙伴，同時，中國在全球吸引外資的水平也不遜於美國，甚至在2020年，中國超越美國成為全球最大的外資流入國。

在全球經濟治理層面，中國提出自己的構想，「一帶一路」、亞投行等，在美國看來這就是對美國主導的經濟和金融秩序的挑戰。

「一帶一路」對全球地緣政治格局的觸動會日益顯現出來。圖為2019年4月27日，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京雁棲湖國際會議中心舉行圓桌峰會，習近平主持會議並致開幕辭。這是當天，習近平同與會領導人和國際組織負責人集體合影。 （新華社）

二戰結束以來維持技術領先一直是美國的國家目標。現在人類面臨第四次工業革命，中美在科技領域，比如5G、人工智能、量子技術等層面，博弈非常激烈。以中國企業華為為例，特朗普政府將其拒之門外，同時還呼籲盟友禁用華為，就是因為華為在5G上處於全球領先地位，讓美國感受到了危機。

軍事層面，中國與美國同樣都是擁核國家，美國航母、軍艦、軍機等維持了在全球尤其是亞洲的軍事霸權。中國近年來在南海、台灣的軍事存在感明顯加強。比如以往中國對南海的掌控十分有限，現在美國軍艦巡航南海、中國軍艦隨行並將其驅離已經是常態。中國航母交付，2020年8月發射東風21和東風26導彈等，近日來，中國進行了陸基中段反導攔截技術試驗，解放軍的軍事震懾力大增，美國在亞太的絕對優勢正在變成相對優勢。

解放軍的軍事存在大大提升，點擊大圖瀏覽：

+ 8 + 8 + 8

美國被認為是「民主燈塔」，美國也認為它宣揚的價值觀是普世的。美國是自信的，也是有優越感的。現在，因為特朗普的出現、美國疫情的失控等，使得外界對美國的制度、價值觀質疑不斷。沙利文認為「中國正在試圖證明中國的模式比美國模式好」。此前，默克爾也曾提到，中國的例子表明，即使是一個不民主的國家也可以在經濟上取得成功，這對我們的自由民主是一個重大挑戰。中國並沒有走西方民主的老路而成為全球大國，這給西方尤其是美國等帶來的震撼是可想而知的。

對於全球出現的問題，中國多次強調要維護全球多邊主義，「國際上的事由大家共同商量着辦」。這對於以往美國主導全球議程設置、盟友支持形成了鮮明的對比。加上特朗普政府時期，秉持「美國優先」，在全球各種退群，中國在全球的領導作用也進一步得以鞏固。美國在全球一呼百應的日子正在成為過去。

中美都要正視現狀

中國已經成為「房間裏的大象」，鋒芒難以遮住。即便中國稱無意挑戰美國，發展的重點也不是要對抗美國、與美國爭個一二，現狀確實是中國在很多層面讓美國感到了焦慮，認為自己受到了挑戰。

再者，中國與美國代表了兩種不同的制度，按照馬克思（Karl Marx）、恩格斯（Friedrich Engels）在《共產黨宣言》中提出的「兩個必然」（資本主義必然滅亡，社會主義必然勝利），這種制度上的鬥爭也會使得美國對中國警惕。因此，縱然「挑戰美國」不是中國主觀為之，中國發展給美國構成挑戰是客觀現狀。

當然，美國稱中國是「挑戰」甚至是「最大的挑戰」是不合適的，中國更多的是美國外部的挑戰。美國最大的挑戰是自己，這也是沙利文提到的，美國必須「先掃自家屋」。現在，美國最迫切的任務是抗疫、恢復經濟，這個「主要矛盾」處理不好，美國在全球的優勢只會進一步喪失。從更長遠來看，美國實力的損耗並非中國造成的，國內的結構性問題、種族不平等議題都是其內部治理出了問題。「打鐵仍需自身硬」，美國的挑戰說到底還是來源於內部。