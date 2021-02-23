中方「解密」加勒萬檔案　印度媒體為何「集體靜默」？

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-02-23 21:00

「從衛星圖看，1月30日的班公湖沿岸還部署了大量的中國士兵和設施，在上周二（2月16日）的新照片中，汽車和相關建築已經不見了，只留下一片空地」。美國有線電視新聞網（CNN）援引科羅拉多州一家空間技術公司觀測到的衛星數據，這樣報道中印邊境爭端的最新局勢。而在它們看來，更值得注意的事是在此之前，中方首次公布去年6月在加勒萬河谷衝突中，中方傷亡的具體情況。

在2月20日第十輪軍長級會議舉行之前，中印已經按照此前第九輪會談的共識，完成了一線部隊脱離接觸。從中印雙方的表述來看，儘管部分地區仍存在爭議，但撤軍勢頭不會改變。自2020年4月以來，印度一方在邊境地帶動作頻頻，越線搭橋、修路導致局勢徒然升温，引發中方強烈不滿，雙方更是於6月份在加勒萬河谷爆發嚴重衝突，這也是45年以來，雙方首次在衝突中出現士兵喪生的情況。中印關係旋即墮入冰點，印度在公布了20人死亡的數據後，極大刺激了民族情緒，民間一度掀起通過抵制中國製造泄憤的連鎖反應。

相比之下，中方當時的反應要低調許多，只承認有傷亡，未公布細節。而今，時隔8個月，中方終於披露此前事件中犧牲士兵的信息，追授榮譽稱號，隆重紀念殉國英雄的舉動，引發國際輿論關注：為何中方在這個時間點選擇開這些信息，而不是在衝突發生之後立即披露，就像印度一樣。

2021年2月19日，中國官方媒體公開中印2020年6月衝突對峙現場視頻。（中國央視軍事視頻截圖）

答案並不難想象，只不過，在西方的敘事中，沒有動力對此展開解讀。就此事，中國國防部發言人任國強率先回應稱，衝突發生之後，為維護兩國關係大局，推動局勢降温，中方保持了高度克制。任國強進一步提到，由於印方多次渲染炒作有關傷亡事件，誤導國際輿論，對英雄事迹進行公開報道，是媒體的責任，有利於澄清真相，以正視聽。外交部發言人華春瑩也在例行記者會上重申了這一點，並進一步指出，事件的責任不在中方。

中國軍方機關報《解放軍報》最先刊發題為《英雄屹立喀喇崑崙——走近新時代衛國戍邊的英雄官兵》的長篇報道，部分披露了去年6月加勒萬河谷的流血衝突事件細節，指出事件起源在於，印軍自去年4月後不斷違反兩國協定，在加勒萬河谷地區越線修路建橋，6月也是因為印軍越線搭設帳篷，中方軍官只帶幾人前往交涉遭到印軍伏擊。報道稱，印軍「早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑藉人多勢眾迫使我方退讓。」

中國軍方證實有四名士兵在加勒萬河谷發生的中印衝突中喪生：

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此外，中方進一步公布了部分衝突現場視頻，佐證了文中的描述。畫面顯示，祁發寶團長只帶幾名士兵與印方交涉，未果後，數倍於中方的印軍趟過河水撲向中方而來。視頻一經公布，也引起了中方的民意憤慨。

比起衝突剛發生之時印度媒體幾乎狂熱的高調，在中方官方確認傷亡人數之後，印媒在報道相關事件時冷靜得與過去「判若兩人」，今日印度旗下的商業報紙《今日商業》在相關新聞報道中，全篇引用中方的相關報道，說中方首次公開承認有傷亡，只在文末用一句「中國解放軍使用石頭、棍子和嵌有釘子的棍子攻擊印度士兵。」略微帶過後，落在中印已經完成第十輪軍長級會談，將實現脱離接觸。

《印度斯坦時報》大致也遵循類似的發聲模式，不同的是，增加了一句「中國官媒就衝突譴責印度，但印度軍方否認該指控，堅稱中方侵入實控線。」《香港01》在與該報記者溝通時，對方也只透露，希望局勢能穩定下來。

時間若往回追溯8個月，卻又是另一番景象。前線消息傳到印度民間，引發強烈震動，媒體造勢加上精英階層在社交平台的發聲，極大推高反華情緒。抵制中國製造商品、當街燒燬中國生產的電視機，乃至中止與中國企業的合同等系列動作都在洶湧民意之下做出。

6月15中印衝突發生後，印度民間掀起抵制中國製造活動：

兩軍對壘，又產生了傷亡，必然會點燃民族情緒，但當民族情緒過熱，以至於綁架政府決策者時，最壞的結果可能是整個國家也被捆上戰車。6月15日中印爆發衝突之後，民意也給印度當局施加了不少壓力。6月21日，印度政府表示，給予印度軍隊在中印邊境上與中方打交道時的「完全自由」，這意味着，在此後的可能衝突中，印軍可以使用武器。一旦開火，戰爭便如箭在弦上。

彼時印度媒體的報道邏輯大致在於強調印方在衝突中「獲得勝利」，在中方沒有公布犧牲官兵信息之前，印度媒體甚至一直炒作中國解放軍至少損失40人。從中國方面披露的證據來看，印軍在中方增援到達後匆忙撤退，甚至顧不上傷員，是中方救助了這些印度士兵。

目前，印度軍方未有公開發聲，CNN和路透社都試圖聯繫印度軍方求證，均未獲得回應。當然，中印雙方已經達成了脱離接觸的基本共識，邊境局勢有望重回穩定，中方選擇在協議達成之後才公布犧牲官兵，既是對國內、對烈士有所交代，也給印度留足了面子。

印度其實並沒有做好發動戰爭的準備，或許想趁着中國忙着應付美國的時機，在邊境討得一點好處，卻誤判了局勢，也誤判了中國的決心，以至於將自己陷入民意的包圍之下。另一方面，當前印度深受新冠肺炎疫情的衝擊，國內已然應對乏力，無論如何也只能「冷靜」。

在分析人士看來，很多印度民眾和中下層官兵都狂熱地認為，印度可以與中國一戰，一雪1962年中印邊境戰爭的前恥，甚至一舉解決兩國長期存在的邊界問題。時評自媒體「杭子牙」分析稱，現實是，中國根本不是印度的威脅，中國更願意和印度搞好關係，即便是中印之間存在領土衝突，中方也希望能通過和談解決衝突，中國並不希望在西南邊境多一個印度這樣的敵人或對手，影響到自身的戰略全局。

而另一方面，一旦中印因為印度的不冷靜發生邊境衝突，印度又從未中佔過上風。今次中印激烈衝突之後的「勝利」，印度應該需要一定時日消化才能緩過神來。但是，印度能否真正搞清楚局勢，依然要打一個問號。