重整同盟反制中俄　拜登當局的底氣與盲區

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-02-25 12:38

近日舉行的首屆線上慕尼黑安全會議成為拜登（Joe Biden）當局履新以來重整跨大西洋盟友體系的首秀，期間，這位白宮新主展現出了對華府重整宏圖的十足自信，並底氣十足地發表瞭如下豪言壯語： 「跨大西洋聯盟是一個堅實的基礎，我們的集體安全和共同繁榮是建立在這個堅實的基礎上的。在我看來，歐美之間的夥伴關係是、而且必將繼續是我們在21世紀實現一切目標的基石，就像我們在20世紀所做的那樣。」

乍看之下，這段「復盟宣言」似乎顯得擲地有聲，歐美雙方看起來確實在核心價值觀與戰略利益方面有不少重合之處：於內，雙方高舉自由主義民主大旗毫不動搖；於外，雙方在維繫自由國際秩序方面有着無需言說的默契。

然而，如果細究跨大西洋聯盟形成與運作的內在機制與歷史軌迹的話，以拜登為代表，志在重整該體系的華府建制派精英卻存在着半無心半有意的認知盲區。

這一認知盲區主要表現在兩方面：其一是對聯盟形成基礎過度浮於表面的認知，其二是對當前聯盟重整困境基於某種意識形態執念而不願直面根本問題的矛盾態度。

+ 4 + 4 + 4

就前者來說，以拜登為代表的華府建制派精英一致先驗地認為大西洋聯盟的基礎牢不可破，而鮮有人從歷史角度出發進行過深入探討。

一個「冷血無情」的事實是，如果從地緣利益的角度出發，跨大西洋聯盟斷然不應成為華府的優先戰略選項。相反，作為離岸霸權的美國應該與毗鄰歐洲的域外強權聯手遏制歐洲崛起的任何可能。

事實上，不拘泥於意識形態之爭，在外交上奉行地緣實用主義的羅斯福（Franklin Roosevelt）當局曾經一度試圖如此行事。在二戰結束前夕的雅爾塔會議上，羅斯福與時任蘇聯最高領導人斯大林（Joseph Stalin）之間已就此達成密約：在會後誕生的雅爾塔協定中，彼時百廢待興的歐洲被劃定為美蘇兩大洲際強權的跑馬場。

美英蘇三巨頭在雅爾塔會議期間合影留念，從左至右依次為時任英國首相丘吉爾（Winston Churchill）、美國總統羅斯福與蘇聯最高領導人斯大林。（Getty Images）

不過，後來由於種種原因出現的冷戰鐵幕，很大程度上挽救了歐洲徹底淪為霸權附庸的命運：華府以近乎大包大攬的馬歇爾（George Marshall）計劃全力扶持歐洲經濟復興和政治重建，並通過防務安全領域的北約組織以及經貿領域的關貿總協定兩大支柱逐步構建起了日後為華府建制派精英習以為常的跨大西洋聯盟體系。

正是在上述政治經濟領域全面交融的前提下，大西洋兩岸的意識形態與價值理念才逐漸出現了「相通之勢」。換言之，現在被多數歐美主流精英掛在嘴邊,並引以為傲的自由主義民主（liberal democracy）並非長期根植於大西洋兩岸——尤其是西歐地區的「本土理念」。

在冷戰鐵幕開啟之前，這套源自英美精英層的意識形態在歐洲大陸鮮有附和者。無論是法國的共和主義傳統，抑或是德國的強人威權傳統都與之格格不入。只是出於應對彼時蘇聯「赤色洪流」威脅的迫切需求，華府才有機會將自由主義民主理念半強迫半自願地植入自己的西歐盟友之中。

從上述歷史軌迹中不難看出，蘇聯威脅是維繫跨大西洋聯盟體系的最堅實基礎。為了應對「紅色幽靈」，西歐只能選擇暫時屈就於華府的「意識形態同化」大棒之下。然而，當蘇聯解體，冷戰結束以後，上述維繫盟友體系的壓艙石已出現了根本性動搖。

+ 3 + 3 + 3

毫不誇張地說，後冷戰時代大西洋兩岸出現的種種圍繞戰略利益與政治理念的爭論不過是一些已然存在，卻又因冷戰格局壓制而暫時未浮出水面的矛盾的分批釋放而已。

至此，拜登當局的第二個認識盲區已經顯出了其本來面目——即是說，時至今日華府並未找到足以取代蘇聯威脅的替代性壓艙石，以期從根本上重整歐美盟友體系。

華府精英們屢試不爽的中國問題根本無力擔此重任：一方面，由於地緣位置的差異，華府很難把冷戰時代蘇聯「鋼鐵洪流」般的軍事威脅形象轉套在中國身上。因此，調動盟友體系中相對穩固的北約支柱來對付中國的路基本行不通。

另一方面，與冷戰時代兩極「獨立對峙」的格局不同，當今的中國已經與整個歐美世界的經濟體系深度嵌套交融。因此，與防務安全領域類似，華府也很難調動盟友在經貿領域對中國進行集體圍剿——這一點，特朗普（Donald Trump）時代不了了之的「脱鈎暴走」已有明證。

相比於中國，拜登當局另一重整盟友的王牌——俄羅斯威脅更難成事。要知道，即便在「蘇聯威脅」達到巔峰的1970年代，作為彼時歐共體軸心的法國與西德都試圖通過實行「新東方政策」來與蘇聯陣營改善關係。

如今的「偏科巨人」俄羅斯更是難以在歐洲盟友中激起華府期待中的「同仇對俄」的氛圍，事實上，除了波蘭與波羅的海三國這樣的「具有深厚仇俄情結」的成員以外，華府很難在其他歐洲盟友中找到願意為其「反俄大計」衝鋒陷陣的「勇士」。

總而言之，拜登試圖重整跨大西洋盟友體系是華府重塑對外戰略的題中應有之義。但從其復盟宣言中暴露出的認知盲區來看，前景依然難容樂觀。