中國想要一個怎樣的世界？｜專家有話說

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-03-02 12:00

中國問題專家、牛津大學中國研究中心主任米特（Rana Mitter）1月初在美國《外交事務》雜誌上發表最新文章，分析當代中國與世界的關係。

此文以《中國想要一個怎樣的世界》為題，試圖說明中國正努力按照自身利益塑造未來的國際秩序。按照米特的論述，今日的中國力量是一種多變的動態力量，由威權主義（Authoritarianism）、消費主義（Consumerism）、全球野心（Global ambitions）和技術實力（Technology）綜合塑造而成。

有評論認為，作者雖然沒能完全逃脱西方輿論過往對中國批評的思維定勢，但認識到了中國崛起的複雜性，已經是值得肯定的進步。就文章中的某些觀點，《香港01》向作者提出了幾個問題作為討論，以下為米特回應。

01：雖然中國國內媒體在翻譯您的文章時，刻意忽略掉了「習近平」的元素，但其實您在文中，很突出地提到了習近平本人對於今天中國以及未來中國的作用力。比如您在文章中寫到，「中國國家主席習近平的強勢領導風格對於理解今日中國的現狀以及中國的發展軌迹十分重要」。在您看來，中共十八大之後，中國的發展模式是什麼樣的？習近平本人在其中扮演了怎樣的角色？

米特：中國正在發展一種集體主義和經濟發展主義的政府風格。在這種風格中看不到自由民主的價值，它所強調的是經濟增長以及環境可持續發展等概念，還有就是中央強大非自由的政治控制。

01：您在文中以中國在雅典建設港口設施、在吉布提設海軍基地以及5G技術為例，提出中國已經將全球野心和經濟軍事技術力量結合，發揮全球影響力，並指出「2017年中共的十九大報吿宣布，中國將確鑿無疑地『日益走近世界舞台中央』。」過去西方輿論不斷拋出對「中國威脅」的擔憂，近些年中國的國家實力也不斷增強，更積極提供國際公共產品，這些舉動加深了西方世界對中國威脅的擔憂，那麼在您看來，中共十九大是一個明顯的轉折點嗎？

米特：首先，我並沒有在文章中使用「威脅」這個詞。中共十九大的意義在於，中國明確選擇扮演全球角色，西方世界則利用這一時刻來評估自己在哪些方面與中國有共同議程，例如氣候變化。同時也評估在哪些領域與中國還存在分歧，如安全和知識產權等事項。未來可能會有更多場合，讓全球主要大國之間，尤其是美國、中國以及歐盟在現實主義問題（權力）和概念問題（意識形態）上表現巨大差異，重要的是，這些差異需要得到和平解決。

01：您在文中寫道，「中國不僅將自己視為1945年後秩序的新守護者，還將自己視為後殖民世界非西方反帝國主義運動的繼承者，這是北京似乎正在努力嘗試但卻不可能成功扮演的雙重角色。」可否進一步闡述，為何以上提到的「雙重角色」不可能成功？您認為當下中國國際秩序中正扮演什麼角色？

米特：一方面尋求成為1945年後世界秩序的奠基人，另一方面又同時聲稱自己是該秩序的破壞者，這兩者之間本身就是矛盾的。你可以稱之為對國際秩序的「薛定諤」（Schrödinger）態度——聲稱兩者作為國際秩序的基礎，但同時又致力於取代它。中國正在嘗試與不同的受眾對話。中國宣傳自己是1945年秩序的創始人，這種說法更多是針對北半球；將自身塑造為發展中世界的代表，是針對南半球的受眾。

01：還有一個話題在中國國內有很大爭議，那就是道路選擇的問題。您在文中也提到，「中國的海外活動沒有鼓勵任何自由化或民主改革。支持中國的人認為，促進發展的中國模式比任何推崇自由民主的模式都更加靈活。」很多人會以疫情為例，來說明中國模式和制度的優越性，當然在疫情這樣的危機面前，肯定是權力越集中越好，因為集中力量才能辦大事。您怎麼看疫情對於中西不同制度和體制的考驗？尤其是美國和歐洲疫情如此混亂的情況之下。

米特：許多民主國家如新西蘭、韓國和澳洲等等，都很好地應對了這場疫情。當然，越南等威權國家也做得不錯。所以我認為政治制度和應對疫情成功與否沒有必然聯繫。此外，除非病毒在全世界各地都得到控制，否則還不能下定論誰取得了最好或者最壞的結果。

至於經濟模式，我們都應該向任何一個努力發展並改善了人民生活的國家學習。然而，鼓勵公民自由和經濟增長兩者之間肯定是相互兼容的，我目前沒有找到令人信服的證據證明兩者是不相容的，因為有太多很明顯的反例。

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+ 5 + 5 + 5

01：您在文中也談到了對於中共政治文化的理解，特別提到了「鬥爭」和「矛盾」。按照您的說法，「該黨仍在使用『鬥爭』等措辭來表達自己的觀點，『鬥爭』體現了黑格爾的觀念，即衝突必須先於最終綜合體到來。中共還經常提到『矛盾』一詞，這一概念是指社會內部的緊張關係可能會產生建設性的後果......這種措辭表明，雖然傳統馬列主義思想的許多方面，如階級鬥爭，已很少出現在當代漢語表述中，但這種意識形態並沒有完全消失。習近平贊同這樣一個事實，即階級之間的不平等在中國仍是一個現實情況，在中國共產黨希望呈現的整體成功敘事中，這種不平等被視為一個缺陷。」 我們知道，矛盾存在於世界上的任何一個角落，即便西方世界也有「鬥爭」。因此，在中共意識形態中過分強調鬥爭性並暗示其危險是否有點不公平？

米特：我並沒有暗示所謂的「危險」，這是你想象出來的。我要指出的是，馬克思主義是中國政治思想的核心部分，中國也很認同這一點，從《求是》雜誌上隨便找一篇文章都可以驗證。當然，任何社會都有「鬥爭」，關鍵是自由主義體系使用不同的理論框架來解釋這些鬥爭。我的觀點，西方馬克思主義不那麼普遍的時代，這是針對西方世界的。另外，還有許多鬥爭和矛盾並不激烈的領域，如氣候變化和經濟不平等，後者才是我在文中使用的例子。