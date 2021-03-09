美國務卿下周訪韓　成效已可預料

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-09 13:08

據美國有線電視新聞網（CNN）和路透社等媒體報道，美國拜登（Joe Biden）政府的國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）計劃於3月中旬訪問日韓，出席美日、美韓安全磋商會議。

這是拜登政府內閣大員首次到訪亞洲，其出訪模式符合美國新政府上台伊始堅持的外交傳統，雖然訪問的安排細節尚待公布，但白宮已經就此做足了輿論鋪墊。可以得知，從美國角度出發，訪問的目的在於兩方面。其一，軍費分攤；其二，修復盟邦關係，從而協調面對諸如「中國」等問題時的立場。

軍費分攤：拜登的「面子問題」

據美國《華爾街日報》3月8日報道，繼美日在今年1月就駐日美軍的費用達成新的分攤協議後，美韓也已就兩國如何分攤駐韓美軍費用問題「原則上」達成為期5年的特別措施協議，以替代2019年到期的前一項協議。

軍費分攤協議是美國持續向韓國施壓的事項，美國前總統特朗普（Donald Trump）要求韓國將相關年度支出由9億美元提高到50億美元。美韓曾在2020年3月底就13%的漲幅達成臨時協議，但被當時的總統特朗普否決。按照拜登政府推動達成的新協議，韓國答應增加經費，但具體數額目前尚未公布，預計會在布林肯和奧斯汀到訪後揭曉。

不過，關乎拜登、布林肯、奧斯汀乃至國安顧問沙利文（Jake Sullivan）等人的表態，此屆政府深知，現行盟友體系實則是為美國利益服務，而其連帶「盟友負擔」也可被視作一筆投資。所以此次美韓趕在布林肯和奧斯汀訪問東北亞之前就軍費分攤問題達成原則性協議，只是為了解決特朗普時期遺留的問題，也即為解決拜登在美國黨派政治中的「面子問題」。

2021年3月7日，美韓官員在華盛頓會晤，探討軍費分攤等議題。（韓國外交部）

「聯友邦以抗中國」的首個試煉

相較之下，布林肯和奧斯汀到訪日韓的更重要目標，在於拜登政府希望從速行動，「圍繞中國」展現聯合盟邦對華施壓的形象。

為了向日韓等盟邦釋放信號，拜登在國務院的外交政策演講，以及白宮3月3日公布的「過渡國安戰略指南」已明確提到，美國要重新激活同日韓等盟邦及伙伴的安全合作，實現這種關係的「現代化」。達成軍費分擔協議，自是符合這一政策訴求，但進一步解讀，這根是拜登政府要求日韓在中美之間更加傾斜至美國一邊，強化同美國在外交、國安和軍事層面的合作。

韓國自然清楚美國政府這一訴求。自奧巴馬（Barack Obama）時期推動重返亞太戰略開始，美國就一直將韓國視為其中一個支點，但無論是奧巴馬時期的「價值觀外交」，還是特朗普時期的「交易」，都未能讓韓國完全站在自己一側。這既是因為在獨島、慰安婦、強徵勞工等日韓糾紛問題上，美國無法做到公允；也是因為韓國對箇中利害有清醒認識，也在持續避免被美國過度捆綁，持續在韓美關係及中美博弈之間進行利益權衡。

韓國的兩個訴求

在美韓關係中，韓國確是弱勢，但首爾也在以此為基礎做事，尤其是進步派政府。面對美國新政府，韓國方面也會有兩個訴求。

其一，朝核。由於朝核威脅的存在，美韓同盟關係基礎不會發生大的變化，彼此在外交和國安層面的協調仍會延續。韓國也會索要美國的持續軍事承諾，這是韓國的根本戰略需求，不會因進步派或保守派在任而轉移。

從目前來看，拜登延續了奧巴馬時期的對朝戰略忍耐狀態，尚未表現出會晤朝鮮最高領導人金正恩的意願，也未過多地強調和中國在半島事務上的合作。但從過往經驗來看，對朝戰略忍耐是失敗的。要想避免讓過去四年的努力付諸東流，強化自己在半島事務中的主動角色，文在寅政府想必會在「遊說」美國方面堅持自己立場，將半島事態加速鞏固至對韓國有利的方向和節奏。

至於軍費分攤，在經過了特朗普政府的漫天要價之後，韓國深知美國民意和兩黨皆已對「提高盟友的付出」形成共識，是以談判過程固然會有待時日，但只要拜登「要價」合理，便不會有太大波折。畢竟韓國也知道，拜登政府亦需要交成果應對國內壓力。

2021年2月4日，拜登在美國國務院發表首個外交政策演講，強調盟邦合作的重要性。（AP）

其二，外交及軍事自主性。日韓如今在政治、外交尤其是軍事上對美國的依附程度，固然受二戰歷史所影響，但相較於美國的歐洲盟友，日韓所受到的待遇則明顯「不甚平等」。所以無論是從美國手中拿回戰時軍事指揮權，還是面對中國的態度，這對韓國而言，實則都是同一個問題：能否為韓國作為一個主權國家爭取其應有的權益。

縱觀文在寅總統過往數年對待朝鮮、美國、中國、日本的態度，都可以看到他濃厚的家國情懷。在戰時指揮權這一方面，韓國方面在2020年美國大選結果確認之後，便設立計劃，準備於2021年的韓美聯合軍演中，完成對未來聯合司令部運用能力的第二階段（完全運用能力）和第三階段（完全任務執行能力）的檢驗，並計劃與美國談判，只要完成第三階段檢驗，就加速推進戰時軍事指揮權的移交。

雖然因新冠疫情的影響和美國的一再推脫，致使2020年韓美聯合軍演或延期或縮減，未能正常進行預定的「完全運用能力」檢驗；且朝鮮方面在1月的勞動黨第八次代表大會上提出，把中斷韓美聯合軍演作為重啟韓朝對話的條件——這都令問題變得更為復雜，但可以想象這將是文在寅在其2022年卸任前力推的要點工作之一。

至於「中國問題」，拜登當前的外交決策大多是為了應對內部壓力、提升執政支持度。從白宮管理與預算辦公室人選被迫退出，就能看出黨內外對拜登政府的施壓。美國駐華大使人選至今未定，也是因為拜登要確保潛在人選能過國會這一關。所以，在拜登尚未制定清晰對華戰略的情況下，韓國政府亦不至於盲從。

不過，拜登在國內面臨的壓力越大，其外交發力就會越多、越快，針對中國的意味就越濃烈。相應的，拜登亦會以此向盟友施壓，文在寅政府面臨的壓力甚至超越前任。這就要看文在寅政府的政治智慧，能否巧妙把控好中美間的利益平衡。

終了，外交是由國家綜合實力所決定的。在韓國最關心的半島安全和經濟發展問題上，以往美國都扮演最重要的角色。而今中國在兩個問題上的角色都愈發重要，是以韓國無論是保守派和進步派，都會避免自己變為美國制華的「支點」，再加之韓國自身獨立自主的利益訴求，而作為「協調盟友對華政策」第一站的日韓之旅，布林肯和奧斯汀此行的成效亦已在預估之內。