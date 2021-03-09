2021兩會｜「強硬」無法概括王毅的答問

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-03-09 21:00

中國每年最重要的國內政治日程「兩會」（中國人民代表大會、中國人民政治協商會議）正在進行，中國各領域的官員紛紛在兩會期間進行政策宣示。中國外長王毅日前舉行記者會，就不少國際話題接受了各路記者採訪。各國媒體報道王毅言論時大多打上了「強硬」的標籤。

針對王毅說「長期以來，美國動輒打着所謂民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源。美方應早日意識到這一點，否則這個世界仍將不得安寧」。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）在3月7日的報道中稱，「中國外交部長語氣強硬，呼籲中美之間『互不干涉』」。美聯社認為「反映了北京在海外日益強硬的態度」。

兩會期間，中國安全人員北京天安門附近執勤。（AP）

王毅在記者會上敦促拜登（Joe Biden）政府在涉台問題上徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法。美聯社、《華盛頓郵報》和彭博社等媒體均放大了「越線」、「玩火」的說法。

不同的媒體立足不同的價值觀，自然有不同的評判標準。對於長期關注中國外交的觀察人士來說，王毅的發言本身中規中矩，並未有以往備受關注的火爆「金句」，強硬不足以概括其全部要義。

對於備受關注的主權問題，王毅稱「邊界爭議是歷史遺留問題，不是中印關係的全部」，「中日關係要走向成熟穩定，需要保持定力，不受一時一事的影響」。實際上，2014年兩會，王毅談領土和主權問題時說，「不是我們的，一分不要；該是我們的，寸土必保」。2015年兩會，王毅在談南海島礁建設時說，「我們不會像有的國家那樣跑到別人家裏去搞違章建築，也不會接受在自家院裏施工時被人指手畫腳」。可見，王毅今年並未單方面渲染中方的強硬立場。

在疫苗、多邊主義等問題上，王毅稱「我們反對搞『疫苗民族主義』，不接受制造『免疫鴻溝』，更抵制任何把疫苗合作政治化的企圖」，「『小圈子的多邊主義』仍是集團政治」。這些說法延續了慣例基調，和他前不久在不少外交場合的發言並無不同。

美國媒體關注的「越線」、「玩火」等說辭，中國在涉台問題上亦多次使用過。

兩會並不是中國重大外交政策公布的舞台和場合，這場盛會更多是中國國內政治議程。中國外交的大戰略在中共五年一次的黨代會進行時均進行過部署和定調，並不會在兩會這個場合有重大重新調整。王毅記者會是中國外交政策再次重申的窗口，這場活動的事務性色彩很重。

服務人員、安保人員、媒體記者和參加兩會的代表雲集北京人民大會堂前。（AP）

外界對中國官員的言論投以強硬的標籤，不是因為中國說法真的強硬，而是中國發展起來後，一舉一動備受關注，渲染中國強硬，渲染中國倚強凌弱是一些媒體在意識形態偏見基礎上的常見做法。

王毅今年的兩會言論並未有風靡中國國內的強硬金句，和中國官方並不希望煽動其國內的民族主義情緒分不開。中國發展起來之後，國內民族主義情緒和民族自信心一樣逐年升高，需要加以疏導，避免民間情緒干擾涉外大局。中國在這個問題上有着清醒的認識。

中國不以悲情的反抗渲染強硬，也是擺正自身大國位置的體現。真正的強者無需處處示強，而是需要謹慎處事，避免刺激其他各方的敏感神經，所謂以大事小以仁。