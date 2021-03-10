一個需要溫和派的時代 　溫和派卻越來越少｜美國政治

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-03-10 18:00

「特朗普能讓共和黨更加強大，更加多元化。他也可能摧毀它」。曾經的「反特」參議員、隨特朗普上任後轉變為其盟友的南卡羅來納州共和黨聯邦建制派參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）如是說。對於此等評價，不同人有不同看法，但可以肯定的是，特朗普正在摧毀共和黨內的建制派。在原本是建制派和特朗普派決戰舞台的明年中期選舉，目前已有五位資深參議員選擇退出、未戰先敗，就給了特朗普主義者大舉填補參院空缺席位的機會。

共和黨建制派接連出走

最新一位出走的是參議院共和黨內四號人物布倫特（Roy Blunt），他3月8日突然發表的隱退聲明引起政壇震動。這不僅因為深耕國會逾20年的布倫特本是79歲少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的熱門繼承者，也因他已是第五位出走的共和黨參議員。

而這五人當中，只有86嵗的阿拉巴馬州參議員謝爾比（Richard Shelby）確實是到了退休年紀。72嵗的密蘇里州參議員布倫特還屬於中堅力量，其餘三位更是65嵗或以下，對參議員來説正值壯年。他們紛紛選擇提前離開國會，不外乎是對特朗普主義盛行的共和黨感到失望。

共和黨參議院四號人物布倫特宣布明年不再尋求連任，他原本是接替麥康奈爾的熱門人選。（美聯社）

五人中有兩人已經通過支持彈劾特朗普明確表達立場，即賓夕法尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）和北卡羅來納州參議員布爾（Richard Burr），前者曾警告共和黨不要將特朗普「偶像化」，「否則就會失敗」。在特朗普時期掌握參院情報委員會的布爾，早在特朗普任期内就與他拉開距離，多次不點名批評其「選舉舞弊的論點必須盡可能謹慎克制使用」。

其餘三人雖然未明面上與特朗普分道揚鑣，但顯然也對共和黨現狀足夠失望。俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）在其退休聲明中就直説，「我認爲最成功的參議員是能做成實事，但老實說，現在已越來越難以打破黨派僵局並在重要議題上取得進展。這促成了我選擇退休。」

而布倫特和謝爾比無疑也想法相同，兩人都是願意跨黨派合作的典範人物，前者在第115屆國會（2017年至2018年）被盧戈中心（The Lugar Center）評定為跨黨合作程度第13高的議員，後者長期在撥款委員會與民主黨合作。

《華盛頓郵報》指出，儘管在特朗普執政四年期間，共和黨參議員基本上看似鐵板一塊站在他身後，其實內部結構更為複雜，而比起那些擅長挑起事端的激進派，計劃退休的這批人來自真正推動立法的管理層。

特朗普主義者料大舉進入參院

這份退休名單可能進一步增長，87歲艾奧瓦州資深參議員格拉斯利（Chuck Grassley）就表示今秋會宣布是否離開。當這些年長建制派政客成批離去，且空出的席位不少來自共和黨定能守住的保守州，而在特朗普決心深度參與明年中期選舉、想必會挑選出最忠心的學徒為其背書的情況下，我們便可以預見到參院將迎來更年輕激進的特朗普主義者。

特朗普支持者2月28日在保守派政治行動會議（CPAC）會場外歡呼。（美聯社）

他們也確實開始躍躍欲試，例如在俄亥俄州，跟隨特朗普指責民主黨偷走大選的前州財長曼德爾（Josh Mandel，43歲），就以特朗普麾下戰士的姿態宣布參選。而北卡州更是可能迎來特朗普自家人——特朗普二兒媳勞拉（Lara Trump，38歲）就被廣泛報導有意加入戰局。

這些特朗普分子如果大舉進入參院，顯然會導致美國黨爭進一步激烈、氣氛繼續毒化。當然，國會極化程度在特朗普踏入政壇前就一直直線上升，奧巴馬時期參院兩黨與激烈程度已宛如熱戰——麥康奈爾從奧巴馬的提名到法案能否則否，拉布次數比參院此前200多年總和還多，奧巴馬在任期的最後兩三年就曾多次抱怨，共和黨會否決一切他的重要立法想法。

但特朗普主義者無疑會為參院注入更多毒素。共和黨建制派雖然也早已摒棄了「政治是妥協的藝術」這一原則，但還是在民主遊戲框架內行事，例如通過議事規則及不合作態度阻礙對方立法；使用雙重標準和多數席位優勢，拒絕奧巴馬在大選前九個月提名的溫和派最高法院大法官候選人，卻將特朗普在大選前三個月任命的保守派大法官趕緊送入最高法院。這些做法雖讓民主黨感到不齒，損傷民主體制效用和信譽，但也還屬於拓寬政治潛規則的邊界。

而特朗普主義者會為了自身政治利益直接打破現有規則，例如在特朗普拒絕認輸反指對方竊取大選的情況下，還有12名參議員（國會暴動案發生前）願意追隨他拒絕認證大選，其中一半都屬於2018年中期選舉和2020年大選乘特朗普主義浪潮進入國會的新晉參議員，可謂特朗普派系。他們這種或為拉攏選民或為個人忠誠而無視民主的做法，不僅讓傳統建制派咋舌，不少同屬反建制派、擅長利用選民憤怒情緒的茶黨出身的參議員也因感到過火而未有加入。這就可見特朗普主義者的毒性甚於熱衷黨爭的建制派、甚於部分同樣極端保守且做法出格的茶黨同僚，如果他們趁明年選舉進一步替換現有的溫和建制派，美國國會將更加極端、分裂和低效。

拜登難「治愈美國靈魂」

而這也會讓拜登「治愈美國靈魂」的承諾越發遙遠。事實上，曾矢言重新推動跨黨派合作的拜登，現已發現如今的參院早已不是他當年工作逾30載的參院，儘管與眾多共和黨大老私交甚好，他也無法在1.9萬億美元經濟刺激法案得到共和黨任何一票，而奧巴馬上任初期的《美國復蘇與再投資法案》尚能得到三位共和黨議員倒戈。等到更多特朗普主義者進入參院後，他將面臨更陌生的面孔和更激烈的立法環境。

參議院3月6日嚴格按黨派分野通過1.9萬億刺激方案，因有一名共和黨參議員回家參加家庭葬禮而缺席，副總統賀錦麗無需投票打破50票對50票的平衡。（美聯社）

而如今亟需改革和團結的美國，最需要的就是能為國家利益擱置黨爭的溫和派。但無奈地是，共和黨內更溫和、更有跨黨派合作立法經驗的一翼已對大環境失望，紛紛選擇出走，極端分子正摩拳擦掌準備入內，美國可能會繼續深陷極化不斷升級的旋渦。

而放眼望去，缺少溫和派力量的又何止美國？在港台，在右翼民粹主義仍不可小覷的歐洲大陸，政壇內「妥協」一詞似乎成了貶義詞。這是一個需要溫和派的時代，但可惜的是，溫和派似乎正越來越少。