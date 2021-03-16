緬甸政變｜中資被針對　中國不會因此改變「不干涉他國內政」方針

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-03-16 12:00

近來，在緬甸國內反對軍方政變的浪潮日益發酵的同時，整個緬甸社會的反華情緒也在蔓延。 3月14日，緬甸仰光多個工業區超過32家工廠遭縱火和破壞，遭牽連企業多為中資或中緬合資，以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠為主，其中據聞亦包括港資企業的廠房。縱火者大多騎着摩托車，帶有鐵棍、斧和汽油桶，衝進工廠之後先是打罵恐嚇工廠值班人員，之後便開始縱火。 此外，一些抗議的緬甸民眾在中緬油氣管道沿線示威，該項目的中繼站瓦城恰是此番抗議浪潮的發起地。不少民眾並喊出「中國的天然氣管道將被燒燬」和「中國企業出局」的口號。

作為一帶一路戰略南部方向的重要節點，中國近年來在緬甸的投資持續增加，目前已經累計投入數十億美元的基建資金。因此，緬甸日益高漲的反華情緒令緬甸商界與中方的擔憂與日俱增。

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一些聲音認為，中國因出於對「一帶一路」和中國投資的擔憂，會有需調整相關政策（尤其是放棄不干涉他國內政方針），強力捍衛自身利益。不過，自中國「一帶一路」戰略倡議啓動以來，每逢沿線國家出現內部政局變亂之時，這類論調都會周期性出現——而這表面看似合理的論調，實則經不起細究。

首先，多數情況下，一帶一路沿線國家的外國投資來源斷不止中國一家。以最新發生亂局的緬甸為例，除中國投資外，日本、歐盟在當地都有價值不菲的投資項目。尤其是日本的對緬直投近年來呈現飆升之勢，且這一飆升周期恰與中國一帶一路戰略開啓時段類似。

更不用說作為歐盟成員國之一的荷蘭在緬投資常年保持在僅次於中國的規模，位居次席。因此，在緬甸政局不穩的情況下，上述投資來源國的項目無疑都在受到不同程度的影響。只不過中國作為緬甸強鄰，以及當下似乎被緬甸示威者針對的現況，令其在緬資產所受影響受到了國際輿論的最高程度關注。

2016年10月29日，緬甸仰光中央火車站，採購自日本的兩列全套火車準備進行試運行。（Getty Images）

其次，當前發生的對於中資項目的舉動，很大程度上是緬甸示威者對軍政府之憤怒外溢而至，而非針對中國投資系統性，有計劃的排斥。

事實上，無論是軍政府還是全民盟，緬甸過去、現在和未來的執政方皆無動機發起針對中資的系統性排斥行動。在某種程度上，示威者所支持的昂山素姬和全民盟對中國投資及「一帶一路」戰略框架下的基建項目的需求程度，比緬軍方還更勝一籌。

最後，北京方面長期奉行的「不干涉他國內政」的總體原則不應、也不會因類似的「反華插曲」而驟然改變。類似「中國應主動影響沿線國家內政，扶持相關代理人」的聲音，既是不了解中國「不干涉他國內政」方針的意義，亦忽略了「扶植代理人」做法的重大地緣政治風險。

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一旦所在國發生重大政局變動時，新上任的執政集團或迫於民意壓力，或出於肅清「前朝餘孽」的政治考量，將有極大概率進行清算，全面打壓扶持前政敵的外國勢力。在這一點上，美國、前蘇聯等一眾國家已經從伊朗革命，阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、席捲中東的阿拉伯之春等一系列事件中，用巨大代價為中國提供了值得警醒的教訓。

伴隨中國之發展，國家利益勢必隨着國民、企業的散播而遍佈全球多地。在此過程中，無論是各方刻意的謀劃，還是意料之外的偶然，類似事件都會一再發生，而中國面對這類事態，需要保持戰略定力和清醒，對全盤做出評估，在大多時候，既不需要小題大做，也不需要捲入其中。