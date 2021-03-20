緬甸變亂中資躺槍　中國緣何陷入國際形象泥沼？

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-03-20 18:00

隨着緬甸亂局嚴重殃及在地中企，以及反軍方示威者中愈發濃烈的反中情緒，有關中國國際形象之現實困境的討論一時間再度成為外界輿論的熱點。

在近來的示威中，當地示威者經常將軍政府與中國相提並論，形成了「軍政府專制，中國亦專制，中國不譴責政變，所以中國支持政變」的流行定論。

平心而論，中國在國際輿論場上「深入人心」的「非民主自由」形象的確成為了當下中國推行對外戰略時所面臨的重大挑戰。但外部輿論對這一問題的現有討論往往呈現出某種流於表面的兩極化傾向，即要麼將其歸為中國體制本身的「奇葩」，要麼將其簡單定性為西方陣營的打壓或偏見。同時，對這一現象形成的系統原因卻缺乏必要的分析。

事實上，這裏面包含了四個相互嵌套的問題：其一是西方主流輿論為何要不遺餘力地塑造中國的負面形象，其二是為何這一形象塑造要圍繞着「民主自由」之類的標籤來展開，其三是為何西方世界塑造的這一「中國形象」能夠成為國際輿論場的「默認常識」，其四是為何中國至今未能找到有效的破解之道。

首先，究其根本，這一形象是西方統治精英為維繫內部認同而刻意塑造的「自我」與「他者」之區隔的重要手段。

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這種「他者」在中古——近代中期是來自大中東地區，且長期與歐洲文明拉鋸互斗的各路伊斯蘭強權。在近代晚期——現代早期是素有「歐洲憲兵隊」之稱的沙俄，在兩次大戰期間是東西搖擺的德意志帝國，到了冷戰時代是寒光逼人的蘇聯「赤色洪流」，當前則是體量驚人，崛起勢頭難以遏制，且體制和意識形態與西方世界迥異的中國。

不同於連續程度高、自我歷史敘事系統完善的中華文明。時常因外敵入侵而「中斷換血」的西方文明無法培育出足夠成熟的自我歷史敘事體系，因此，塑造某個與自身明顯異質，且對「自我」實體構成重大威脅的「他者」就成為西方統治精英進行內部整合並維繫自我認同的必經之路。

這一「他者」標籤在一神教強勢主導精神領域的時代是某個實力強勁的異教或異端，比如中古——近代早期的各路伊斯蘭強權以及近代晚期——現代早期的「東正教」精神旗手沙俄帝國。而在精神領域去魅的世俗化時代，則是現代意識形態層面的勁敵，比如二戰時期鼓譟「國家社會主義」的納粹德國以及冷戰時代高舉共產主義紅旗的蘇東集團。

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如果說文明的本質屬性決定了西方統治精英必須塑造某種「他者威脅」形象的話，延續自冷戰時代的慣性思維則使得「民主自由」標籤成為塑造中國形象的當然之選。冷戰時代，以美國和西歐為代表的西方陣營以自由世界自居，與之針鋒相對的蘇東集團則以民主作為自身標配。

冷戰結束之後，原蘇東集團的「民主」價值觀紅利作為精神戰利品被收歸西方陣營旗下。

自此，「民主自由」標籤成為西方統治精英形塑「他者威脅」並打造「自我認同」的利器所在。其中，作為自帶「紅旗」屬性，體制與西方世界格格不入，但體量驚人且崛起勢頭強勁的中國就自然而然地成為上述「普世價值」標籤的首要打擊對象。

對於西方統治精英主導的「中國負面形象」工程更為有利的是，這一源自西方主流輿論的「悖逆普世價值」的中國形象已經毫無阻礙地成為國際輿論場的「定勢化認知」。

其中的主要原因無疑在於西方世界在國際輿論場中難以撼動的絕對優勢地位：後冷戰時代陸續脱東入西的前蘇東陣營成員國出於「皈依者狂熱」的心理，幾乎不加質疑地全盤接受了西方輿論塑造的「負面中國形象」。

廣大的亞非拉國家則由於此前西方強權廣泛存在且持續數百年之久的殖民統治經歷，也在潛移默化之間接受了西方意識形態的敘事邏輯。雖然自習近平時代開啓的一帶一路戰略正在對上述兩者產生某種「形象矯正」效應，但對於主體輿論格局的扭轉卻一時半會卻難以奏效。

與西方世界咄咄逼人的輿論攻勢相比，中國方面至今卻尚未找到系統有效的破局之道。由於國際共運的低潮以及中國自身在改革開放之後的體制轉型，毛澤東時代曾經撬動西方乃至全球的紅色革命話語在當前條件下已不合時宜。而自江澤民時代打造成形的中國特色社會主義理論體系因其本土化色彩過濃，普世化成色不足之故，也很難在國際輿論場上產生必要的共鳴效應。

在以上種種「負面」基本盤難以撼動的情況下，可以想見，中國的國際形象仍然將在相當一段時期內維持如今的泥沼狀態。