世界看得目瞪口呆　特朗普把一個中文成語具象化了

有個中文成語叫「巧取豪奪」，典故源自宋人周煇所著《清波雜誌》。故事講的是宋朝書法家米芾父子，從別人那裏借了一幅古畫，臨摹後把贗品還給對方，把真品留下，反而怪對方不辨真假，誣賴他父子的故事。

該典故後來演變成一個成語，「巧取豪奪」，意指以強制或欺騙等方法，奪取自已不應得到的財物，是個嚴重的貶義詞。可能很多人都不知道，米芾父子居然還有這檔子軼事。

令人想不到的是，一千年後，在美俄烏歐你撕我咬的一地雞毛中，特朗普（Donald Trump）居然把這個中文成語給具象化了。

根據基爾世界經濟研究所的數據，俄烏戰爭期間，美國總共撥款1190億美元給烏克蘭，大部份用於購買美國武器，只有一小部分是對烏克蘭財政體系的援助。（請注意，即便烏克蘭購買的是美國武器，賺錢的是美國軍火製造和銷售商。）

根據烏克蘭方面的說法，烏克蘭實際上總共只收到不到760億美元。（後來澤連斯基已澄清烏克蘭收到670億武器、315億財政援助。）

轉眼到了今年1月20日，拜登走人，特朗普就職。特朗普上任後對烏克蘭做的第一件事，就是停掉所有尚未支付的款項，逼烏克蘭還錢。

欠錢還債，這本來沒什麼。但特朗普一張口，援助烏克蘭的錢卻變成了3500億美元。特朗普說，「我們必須弄明白錢去哪兒了。澤連斯基上周說，他不知道我們給他的錢有一半去了哪裏。我認為，我們給了他們3500億美元。」（按：特朗普引述的澤連斯基說法有誤導成分。）

2025年2月13日，烏克蘭總統澤連斯基的絕望寫在臉上。（Reuters）

三年，1190億美元一下子就變成了3500億美元！這哪裏是援助，是妥妥的高利貸。

烏克蘭打了三年仗，工業完蛋了，人口跑的跑死的死損失了幾百萬，最富饒最肥沃的土地也被俄羅斯搶走了，別說3500億美元，就算只還1190億美元，上哪兒找這麼多錢去？

沒錢？特朗普臉一沉，眼珠子一轉說，沒錢那就用礦產還吧。美國人又盯上了烏克蘭的礦產。要求取得烏克蘭境內價值5000億美元的礦產開採權。

特朗普立馬派出了副總統、財政部長和國防部長拿出一份提前擬好的協議攤到澤連斯基面前，要求澤連斯基簽署。據媒體報道，只給了澤連斯基一個小時時間。

就這樣，賬面援助1190億美元，結果被特朗普硬說成3500億美元，然後又盯上5000億美元礦產。忽剌一下子，一千多億美元變成了3500億+5000億=8500億美元，連網路金融都不敢這麼玩。

一看這個數字，烏克蘭人驚呆了！連歐洲人都驚呆了！幸虧特朗普是紐約地產商出身，他要是搞網路金融、小額貸款的，不知道得逼死多少人。當年馬歇爾要是這樣幹，別說後來工業繁榮的歐洲了，搞不好歐洲現在現在連非洲都不如。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。（Reuters）

這等喪權買國協議，澤連斯基哪裏敢簽！他聲稱絕不簽署，決不妥協！

澤連斯基領導烏克蘭抵抗俄羅斯侵略三年，本來頂着民族英雄和救國總統的頭銜，光耀先祖，他要是把這個協議簽了，不僅所有這些成績和光環一風吹，他還會立馬變成烏克蘭的民族罪人，別說繼續當總統了，從此還被牢牢釘到烏克蘭歷史的恥辱柱上。

一看澤連斯基不簽協議，特朗普立馬急了。

他先把挑起戰爭的責任扣到澤連斯基頭上，17日說澤連斯基三年前就應該結束戰爭，應該為現在這一切負責。

接着，18日又質疑澤連斯基的政治合法性，說他只有4%的支持率，又沒有經過選舉，代表不了烏克蘭，要顛覆他。

19日，又通過社交媒體發文，威脅烏克蘭總統澤連斯基「最好儘快行動，否則他的國家將不復存在」。烏克蘭不復存在是一種可能，澤連斯基不復存在才是這句話的潛台詞。

20日，特朗普的財政部長貝森特就聲稱，「烏克蘭總統澤連斯基向他保證，烏克蘭將簽署一份價值5000億美元的協議移交烏克蘭礦產開採權，但目前尚未簽署。」——這明顯就是要硬搶了。

可憐澤連斯基，他敢同意嗎？他敢不同意嗎？他現在估計想死的心都有了！

但是對不起，錢還沒還，協議還沒簽呢，死之前，得先把協議簽了。

有人總結了俄烏戰爭的最終結局，「土地屬於俄羅斯，礦產屬於美國，難民屬於歐洲，榮耀屬於烏克蘭。」這句話真準啊。最後又是烏克蘭這個最弱小的角色，扛起了所有災難的結果。

還是那句話：這弱肉強食的世界！列強們的秉性一點未改，幸虧中國已經站起來了。