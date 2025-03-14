小馬可斯：借刀殺杜　作繭自縛

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）被逮捕並被迅速送往荷蘭海牙，此事看似是小馬可斯對杜特爾特的致命一擊，事實上，未來事態向何處發展未可知。

杜特爾特在被捕的過程中樹立了強大的個人形象。明知會被逮捕毅然從香港返回菲律賓，沒有逃亡，可謂大勇。抵達海牙之後他發布了個人狀況視頻，提到「對於過去發生的一切，我為我們的執法部門和軍隊承擔了責任。我說過，我會保護你們，我會承擔一切責任。……這將是一場漫長的法律程序，但我告訴你們，我將繼續為我的國家服務。」此前被問及此事時他還曾公開說，如果要我死，這就是我的命。為做過的事情負責，迎難而上，直面而上，坦蕩、磊落、擔當的形象躍然而出。

杜特爾特被捕後，在菲律賓國內外都引發了巨大的轟動，杜特爾特的支持者們紛紛聲援，支持者紛紛走上街頭，抗議逮捕行動。杜特爾特的支持者在社交媒體上呼籲民眾「繼續戰鬥」。有民眾的支持，杜特爾特被捕不一定就是劇情終結。

出爾反爾是小馬可斯的本色。2023年訪華時同意和平解決南海爭端，之後小馬可斯政府倒向美國不斷在南海挑釁。圖為2023年1月小馬伕婦訪華， 習近平和夫人彭麗媛同小馬可斯和夫人麗莎合影。（新華社）

今年5月中旬的中期選舉，杜特爾特的女兒兒子和孫子們很有可能會大勝。尤其是杜特爾特報名參加了達沃市市長選舉，根據菲律賓國內法，杜特爾特並沒有喪失選舉資格，一旦杜特爾特在被審訊的過程中當選市長，小馬可斯當局將面臨尷尬的境地。

國際刑事法院的案件調查審判時長平均為八年，杜特爾特在海牙的一舉一動都備受關注，無形中將遙控菲律賓政局，杜特爾特的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）2028年如果當選總統，向海牙提出引渡杜特爾特將是肯定的。杜特爾特被扣在海牙，短時間內將對中期選舉產生重大影響，長期來看將是杜特爾特家族助選的利器。

小馬可斯看似借刀殺人，實際上在整體輿論風向上已經輸了。小馬可斯召開記者會說有信心對杜特爾特採取的拘捕行動恰當、正確，遵循所有必要的法律程序，是按照國際刑警組織的要求執行。但這種說法難以自圓其說，國際刑警組織一直沒有證實這件事。而且就算是他們收到了通緝令，小馬可斯也可以不用管。畢竟沒有哪條規定要求「強制執行」。

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月11日晚上被押解上專機被送往荷蘭海牙。杜特爾特的專機已在香港時間12日下午4時，從杜拜飛往海牙。杜特爾特的小女兒維羅妮卡（Veronica Duterte）在其IG發限時動態控訴，父親在8小時的飛行途中僅獲一份三文治。（IG@veronicaduterte，X@ABSCBNNews）

上任之初，小馬可斯曾表示不會協助國際刑事法院對杜特爾特禁毒運動進行調查。現在如此積極逮捕並由總統辦公室出資租用包機連夜送杜特爾特前往海牙，明顯是出爾反爾、公報私仇，極為虛偽。

就連小馬可斯的姐姐伊梅也3月13日站了出來，對弟弟最近的行為表示不滿。認為如果強行這樣做，國內就可能出現亂子；如果向國外引渡，更有可能發生問題。

逮捕杜特爾特是聰明反被聰明誤。國際刑事法院不是主權國家行使審判權的替代品，而是對主權國家刑事審判系統的補充。對案件具有管轄權的國家不願意或不能夠切實進行調查或起訴，或者對案件具有管轄權的國家在對具體案件進行調查後，由於該國不願意或不能夠切實進行起訴，而作出不對有關的人進行起訴的決定。國際刑事法院才能積極行使管轄權。

小馬可斯上台後中菲南海撞船事件已經司空見慣。圖為2024年3月5日，菲律賓海岸警衛隊在南海仁愛礁執行補給任務時，中國海警船隻進行攔截。菲律賓海岸警衛隊人員正在準備橡膠護舷。（Reuters）

2021年國際刑事法院對杜特爾特進行調查。當時菲律賓政府聲稱其司法體系可以自主調查相關案件，國際刑事法院因此曾暫停了調查。現如今小馬可斯政府如此急速將杜特爾特交給海牙，是為了證明菲律賓本國的司法體系已經衰弱到沒有能力調查相關案件的地步了嗎？這種做法讓渡菲律賓國家主權的行為，並不討好，有可能成為其政治污點。

在全球格局日漸多極化的今天，各主權國家加強戰略獨立是大勢所趨，而馬科斯政府過去一直唯美國是從，現在繼續讓渡司法主權，和主流民意是不符的。

馬科斯家族曾因獨裁統治被推翻，如今小馬可斯卻以「民主」之名，復刻其父輩打壓異己的統治邏輯。動用司法工具打壓對手，漠視法治精神，踐踏主權尊嚴，這絕對是作繭自縛。