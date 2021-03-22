平視外交｜中方便是要讓美國感到不適

撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-03-22 13:20

中美於阿拉斯加舉行的2+2會談無疑是上周國際焦點，既因其重要，亦因雙方爆發罕見而激烈的爭吵。不過整體而論應算談得不錯，尤其是對中方而言。

一如預期，兩國並未達成實質結果；同樣一如預期，四人就可合作的領域商洽了合力方向，如朝鮮、伊核、氣候治理等；就可擱置的分歧傳遞了各自考量，如經濟、貿易、科技等；為無法擱置的分歧知會了潛在衝突的方式，如人權、民主價值觀等等。

是以，中方將該會晤概括為「坦率、有分歧、建設性及有益」，美方亦形容為「艱難且直率，提供了更多信息，可探索後續合作」；是以，兩國還將繼續爭吵至少十數年，但有時爭吵反而更有利於立場傳遞，不影響兩國管控分歧、着手合力——也有鑒於此，相較於內容，更值得注意的還是中方展現出的硬氣。

中美2+2：圖為中國國務委員兼外交部長王毅（左二）及中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左三）3月18日出席會議，與美國高級外交官員會面。（AP）

美方在開場白中譴責性的措辭，以及在做完第二輪發言後未待中方做補充遂請媒體立場，這些固然是楊潔篪發難的原因，但美國向來「居高臨下」，中方不會沒有預期，而美方之所以做第二輪發言，也是因楊潔篪在第一輪發言超時——所以，楊王的強勢擺明是刻意的，二人乃藉兩國政府首次會晤之機，樹立相互平視的前提，讓美方明白，中國不接受美方在雙邊場合擺出世界領袖的姿態，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。」

不久前，習近平在參加全國兩會分組討論時表示，今天中國的「70後、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼土了」，引起不小關注。而阿拉斯加的會晤，何嘗不正是「平視世界」一詞的外交演練？

美方言及「民主、自由、以規則為準」的國際秩序，但這些舊有秩序本就是以美國利益為核心、以西方國家為外圍、以其他依賴該秩序攝取政治軍事經濟利益的國家為邊緣。然而時值百年未有之大變局，以往處於邊緣的國家正愈發走向核心。以中國為例，當舊有秩序愈發不能反應這全球人口近五分之一的14億人之訴求，又談何民主？談何平等？談何代表性？遑論中國僅為亞非歐拉眾多發展中國家之一？

因此，雖然香港乃至全國輿論不乏有人憂慮，擔心官方甚為強硬的姿態會鞏固美國國內對華鷹派立場，引發美國對中國採取更強硬的反擊，但那又何妨？中方毫不介意讓美國感到不適。楊王二人的表態，仿佛就是在向美國重申，「我們不認可你們單方面構建的『規則秩序』，我們只承認以聯合國為核心的國際秩序」。

當中國官方擺出「平視外交」的姿態，展現出平視美國的硬氣時，其背後是中國國力持續的崛起，是「西方政經秩序相對式微」的格局之變，更是世界要更具代表性的現實需求——這些話若不由中國向美國講，還能由誰呢？