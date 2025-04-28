交易詭才Trump｜能打敗特朗普的是第二天的特朗普！

「除非中國做出實質性讓步，否則不會取消對華加徵的關稅。」

特朗普4月25日在飛往梵蒂岡的途中再次嫺熟地搖擺了一下立場。或許他幻聽到中國要「屈服」的假消息，瞬間又來了精神。

有趣的是，中國外交部25日再次強調中美沒有就關稅問題進行磋商或談判，又加了一句「美方不要混餚視聽」。

如今「China」一定成為了特朗普最大的夢魘，沒有之一。中國反覆闢謠，想必特朗普又在琢磨「關稅劇本」該如何再次修改。

本來特朗普宣稱與中國正在進行密切的磋商與談判，只是說給美國焦躁的金融市場聽的，為「解放日」談判贏得更多時間。但他很不爽中國反覆出來「踢館」。那麼美國與中國是否在溝通談判呢？

特朗普近期的言語與中國官方的聲明都沒有說假話，因為一個是虛擬的，另一個是現實的。

有好事媒體翻出了特朗普嘔心自創的紅寶書（也就是他1987年出版的《交易的藝術》），有段落清晰的描述着，大意是特別是當事情不順利時，要「創造事實」進行交易談判，要用「正在解決」等模糊表述來保持話題熱度……

中國多個部門的聲明還需要求證嗎？

你們誰知道「特朗普」想要什麼嗎，他一直活在自己的世界裏！（網絡圖片）

特朗普第一次提到正與中國討論關稅問題是在4月17日，隨後在22日-25日每天都要播報正在談判，甚至放風要大幅降低關稅，雙方會達成一個「美好」的協議。

緊扣上述時間段，此時的美元、美債和美股都糟糕透頂，不是在大幅下跌就是在激烈震盪。

從4月22日開始，這種「創造談判」的交易技倆再次證明了特朗普的「永遠正確」——美國金融市場居然開始企穩了。顯然，市場非常享受這種虛幻的自慰。

特朗普4月25日的再次搖擺，除了市場給了他「力量」，他也要報復中國。特朗普實在受不了中國此前那麼直白的闢謠，既然大家都在舞台上，中國也太不懂得「舞台表演」了！

人們可能說特朗普是「變卦王」，但這都不重要，他需要的是「愛」和「尊重」。

「虛擬談判」暫時幫了特朗普，但中國「要打奉陪到底」的強硬態度不會改變，習近平甚至已經做好了與美國進行一場可能很艱苦的持久戰的準備。

特朗普曾破產了六次，他不會有存亡的節操；特朗普也是狡猾的，絲滑的掌控了見風使舵的本領。

特朗普的反覆橫跳，像極了川劇的變臉。即便全球都熟悉了他的騷操作，但他確實難以被擊敗。

目前看來，唯一能打敗特朗普的，也就只有第二天的特朗普了！