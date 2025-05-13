中國不跪美國讓步　談的不錯但不要盲目樂觀

對華關稅戰，特朗普不想打了。中美在瑞士進行了首輪高級別談判。這是一次富有成效的談判。談判結束後，中美還特別發佈了一個聯合聲明。其中，最重要的兩點是：其一，雙方一致同意，降低關稅；其二，雙方一致同意，建立中美經貿磋商機制。其實，後者意義更大。



美對華關稅30%，中國對美關稅10%，中國吃虧了嗎？

但還是先說說普遍關心的關稅降低。確實，這個降幅是的大，超出了外界的普遍預期。降完以後，美國對華關稅基本在30%，而中國對美關稅則大約停留在15%到25%之間。為什麼中國對美關稅會低一些？是不是中國吃虧了？還真不是。

這個原因在於，一開始貿易戰之前，美國對華關稅就在20%左右。雙方談判結束後，美國保留加徵10%的基礎關稅。這個不是針對中國，而是針對全世界的所有國家。因為美國負債太高了，不加徵關稅，財政就撐不住了。加徵10%的基礎關稅，是美國的底線了。那為什麼中國對美關稅是15%到25%之間呢？核心就在於，關稅戰開啟前，中國對美關稅大約就是5%到15%左右。美國保留了10%的額外關稅，中國也保持對等反擊。加上這個10%以後，就比美國略低一些。

中國關稅會略低一些的核心就是，中國是全球第一大出口型國家，對美進口量比較少，工業品競爭力也比較強。(Reuters)

為什麼中國關稅會略低一些呢？核心就是，中國是全球第一大出口型國家，對美進口量比較少，工業品競爭力也比較強。中國進口產品主要是礦產、能源、農產品為主。這都是買進來，給中國人消費的，沒必要加徵太多的關稅。以後，中國的進口關稅還會進一步降低。

2024年底，中國就對33個非洲國家，實施100%類目進口零關稅。另外，中國與東盟自由貿易協定也規定了，要逐步走向全面零關稅。中國還在擴大對巴西、阿根廷以及烏克蘭的農產品進口，為了保持低成本，都不會徵收太多關稅。再加上中日韓自貿協定、中歐投資協定重啟，這些都會繼續降低中國的進口關稅。 只有持續擴大進口，才能讓14億中國人過上更美好的生活。

日內瓦談判超預期 哪些信號很重要？

美國對華關稅戰，發起的時候，氣勢逼人。這才打了一個月，特朗普就不想打了？這場瑞士談判，不是中方發起的，而是美方不斷向中國傳遞資訊。中國考慮再三，評估以後，覺得美國人是有誠意的，才決定重啟中美貿易談判。別小看這個過程，是因為有這樣的過程，特朗普才能認真對待，好好談判。

中國官媒多次發表權威評論，強調中美經貿關係的本質是互利共贏。圖為中方談判代表、國務院副總理何立峰。(Reuters)

外界自然是最關注關稅稅率的降低幅度，但更重要的信號才是日後中美貿易的核心。

首先，在聯合聲明中有兩個「認識到」，也就是認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性。

我想這是一個多月以來，中美在戰略認知方面的重大進展，在美國發動關稅戰之後，中國官媒多次發表權威評論，強調中美經貿關係的本質是互利共贏，但是特朗普政府還是非常任性地升級了對華關稅戰，根子還是對中美經貿關係的認識是錯誤的，以為美國可以通過關稅「壓服中國」，但是，對華關稅戰卻暴露了美國的軟肋，「股債匯三殺」應該是讓特朗普政府內的一些人清醒了，包括財長、商務部長以及貿易代表，美財長貝森特在4月下旬就強調這麼高的關稅相當於貿易禁運，美國如果貨架空了，特朗普也承受不起。

因此，一個月競爭和博弈的結果是美方認識到中美經貿關係對彼此以及對世界的意義，更認識到中美經貿關係應該是可持續的、長期的、互利的，戰略認知的轉變是根本的轉變，也為後續中美經貿談判奠定了基礎。

特別要強調的是，顯然這些中美貿易對彼此都很重要，中方很早就知道了，那麼是誰需要意識到這些事情呢？是美方。聲明說，鑒於雙方近期的討論，都相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題。顯然這件事中方早就知道了，那麼是誰需要相信協商有助於解決問題呢？是美方。雙方打算本着相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。顯然中方也一直有着開放溝通的態度，那麼是需要始有這個態度來推進工作呢？還是美方。

其二，中美經貿關係中的問題不會通過一次談判就解決，也就是說，經貿談判將是「持久戰」，這次會談提到了一點，那就是「持續的協商」，通過不斷談判來解決經貿領域的問題。一方面明確了極限施壓、霸淩是不行的，要在相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神下解決問題，特朗普的任性和所謂的「交易的藝術」對中國不適用。另一方面，明確了要建立機制，中美雙方的牽頭人分別是何立峰副總理與美國貝森特財政部長和格里爾貿易代表，而溝通協商的地點、時間、形式和談判層級是全方位的，尤其需要一提的是，可以在中國、美國以及商定的第三國，也就是說，經貿談判是務實的，從而卸掉了雙方談判團隊的思想包袱。

不要速勝論，還是持久戰

此次談判的成果不意味着中美經貿關係達到了各自理想的狀態。在關稅突襲戰告一段落之後，中美經貿互動進入了「持久戰」，不僅是長期的過程，而且需要彼此都有正確的戰略認識與合理的預期。中美關係需要再平衡。且，「和平」，進攻一方放出來和防禦一方放出來，意義是不一樣的。特別是戰線還沒有變，突然就講和平，那意義更不一樣。

對特朗普來說，是很興奮的。立刻就表示期待本週末與中國領導人的通話，還說美國與中國的「關係非常非常好」。對於特朗普來說，只要關稅引發的通脹不落地，那麼美國聯儲局就可以降息，或者採取別的財政措施來讓美國經濟轉起來。只要美國經濟轉起來，不管是要錢還美債，還是扣稅還美債，還是繼續提高美債上限，都有了一定的操作空間。

可以說，這一個多月以來，與美國的貿易「鬥爭」，中國打的是漂亮的。但高興起來，也不要得意忘形，這是不好的。越是這種時候反而越是要冷靜下來，不能對特朗普盲目樂觀，畢竟他的信用度並不高。他的最大確定性就是「不確定」，誰都不知道未來他又會搞出點什麼。絕不能趁著現在放鬆，高興了一下，忘記了練功。依然要把精力放在最重要的事情上，那就是辦好自己的事情。

要贏到底，只有堅持不懈增強內力，做好內迴圈，提高市場流通，提高商品品質，提高消費數量，穩好就業和經濟，才能不怕他任何的風吹浪打。最怕的是速勝論，認為特朗普退讓了，就是贏到最後了，那不會，特朗普也不可能老實。

只有把美國徹底「打到」明白和平和發展的可貴，他們才會珍愛和平和發展。這樣的路，還有很長的要走。