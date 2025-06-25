David Lake談特朗普・一｜世界不是在2017、2025後突然發生巨變

2025年特朗普（Donald Trump）就職後，一系列國際政治事件震驚全球：面對俄烏戰爭，特朗普直接與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發白宮罵戰；面對全球經貿，特朗普毫不猶豫在4月發動「解放日」關稅戰；面對中東亂局，特朗普從提議「接管」加沙到應對後續的以色列、伊朗衝突，持續上演各種驚人之舉。這種赤裸展現權力政治的美國，引發了各方的談問與擔憂：特朗普是否正為自由國際秩序送終？

5月16日，中華文化永續發展基金會舉辦「永續發展的王道途徑國際論壇」，台灣大學社會科學院、21 世紀基金會、王道永續指標亦參與協辦，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「自由國際秩序的終結：全球化、深層對抗與未來？」（The End of Liberal International Order: Globalization, Deep Contestations, and the Future?）為題，講述特朗普所代表的當前挑戰從何而來，自由國際秩序又將走向何方。

雷克既是美國政治學會暨國際研究學會前會長、國際政治經濟學會創辦人暨主席，也在國際關係理論、國際政治經濟學上發表大量經典著作，包括《國際關係中的等級制》（Hierarchy in International Relations）、《間接統治：美國國際等級制之成形》（Indirect Rule: The Making of US International Hierarchy)，更是美國大學通用政治學教科書《世界政治：利益、互動與制度》（World Politics: Interests, Interactions, Institutions）的共同作者。

圍繞演講，《香港01》推出系列報道四篇，本篇為第一篇，聚焦自由國際秩序的成形，以及全球化所帶來的反噬。

5月16日，中華文化永續發展基金會舉辦「永續發展的王道途徑國際論壇」，邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克（David A. Lake），以「自由國際秩序的終結：全球化、深層對抗與未來？」為題，講述特朗普所代表的當前挑戰從何而來，自由國際秩序又將走向何方。（劉燕婷攝）

特朗普不是巨變本身

雷克首先提到，這將是一場相當悲觀的演講，但也不是完全悲觀，就像講題「自由國際秩序的終結：全球化、深層對抗與未來？」所呈現，最後其實還有一個問號。因此這不是對自由國際秩序的「驗屍」（postmortem），但自己至少要提一個問題：過去75年我們所經歷的國際秩序，是否已經走到盡頭？未來又是什麼前景？

雷克指出，當前國際秩序一片混亂、並且受到嚴重挑戰，自己與其他學者的合著新書《深層對抗》（Deep Contestation），就探討特朗普對國際秩序基本規則所造成的衝擊。但自己今天首先要探討的，其實是特朗普出現前的緊張結構。

「討論國際關係時，人們常有『現在論』（presentism）的觀點，也就是強調特朗普在2017年、2025年上台後，世界發生了巨大變化。」但雷克認為，特朗普其實更像某些挑戰的代表，「我們當然會談論他對這種趨勢的推動，但其實這不全是特朗普導致，世界不是在1月新總統就職後才突然改變。我要聚焦的，是反自由國際秩序的力道，如何在這些年一步步取得成果。」

2025年6月24日，美國馬里蘭州，圖為特朗普準備啟程前往荷蘭海牙參加北約峰會。（Reuters）

自由國際秩序的四組規範

雷克接著說明1945年開始的所謂「自由國際秩序」（Liberal International Order，LIO），並指這一秩序建立在4組圍繞國際行為的規範（norms）與規則（rules）上。

首先是主權（Sovereignty）。雷克表示，主權規範歷史悠久，人們通常追溯到1648年的「西伐利亞和約」（Westphalia，又譯威斯特伐利亞），但真正把相關概念編纂成法條，還是要到1945年的《聯合國憲章》（Charter of the United Nations）與其他附屬協議。這些協議規範國家間的彼此平等，各國既擁有自決權（self-determination），也互不干涉（non-intervention）彼此內政。

接著是安全（Security）。雷克指出，這是國際社會共同努力的結果，一開始是戰後聯合國所設想的普遍性原則，接著這些原則被簡化為某種西方的集體安全（collective security）概念，代表組織就是北約。另外還有《日內瓦公約》（Geneva Conventions），是關於戰爭本身的規範；以及不侵犯（non-aggression）準則，也就是各國不應宣稱並使用武力奪取領土；還有領土完整（territory integrity），是指國家邊界應受承認。

再來是開放市場（Open Markets）。雷克說明，相關規範除了自由貿易外，還有資本流動（capital mobility）、跨國投資的自由流動。某種程度上，許多規範都是1980年代才出現。

最後是政治（Politics）。雷克表示，這是自由國際秩序中特別「自由」的部分，相關規範圍繞國家內部政治應該如何組織，以及民主與對人權的尊重。

2025年6月17日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會上歡迎北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

而以上四套規範融為一體，就被稱作自由國際秩序。「這些規範充滿理想，但即便是自由國際秩序的核心成員國，也不總是尊重這些規範」，例如身處國際秩序中心的美國，就在2003年入侵伊拉克，直接違反了許多前述安全規範。但即便如此，美國還是在其他領域實踐自己的領導。

雷克指出，這就是所謂的「表面多邊主義」（veneer of multilateralism）機制，也就是多邊主義存在於聯合國憲章及其附屬公約、布雷頓森林體系（Bretton Woods system）等國際建制中，各國尊重主權規範，是平等的參與者，也擁有平等的發言權。但在這層稀薄表面下，各國即便形式平等，美國卻無疑在各種國際建制中擁有更大發言權，尤其是在制定規範與規則上。

雷克更指出，隨著時間推移，國際秩序也逐漸走向「可變幾何形」（Variable geometry）結構，也就是各種規範就像一個冗長清單（laundry list），各方可以接受其中某些規範，但不必接受全部，「而這其實也像臨時清單（ad hoc menu）與固定清單的關係，各方可以挑選規範來遵守，例如中國在改革開放後加入國際體系，面對主權、開放市場等規範時大致無礙，但在面對民主時就有較大扞格。」

雷克總結，隨著秩序發展，各國都大體遵守了自由國際秩序的部分規範，但不必然遵守全部。作為自由國際秩序的核心成員，北美與歐洲國家相對遵守較多，至少在原則上；其他國家則相對根據自己意願，挑選規範來遵守。但整體來說，自由國際秩序帶來人類歷史上最長期的和平與繁榮，貿易的成長水準也是前所未見。

特朗普2025年6月18日在白宮外接受傳媒提問（Reuters）

自由國際秩序的成形

而談到自由國際秩序的起源，雷克首先指出，在整個冷戰時期，美國基本通過一種特殊機制來統治世界，自己稱之為「間接統治」（indirect rule）。

以歐洲為例，美國的目標是確保友善的保守派在各國掌權，因為當時歐洲存在社會民主黨和保守反共政黨的對立，前者主張中立的外交政策，而後者則更加親西方導向，更願意通過各種方式與美國站在一起。而美國的做法就是推出軍援，以及與市場改革掛鉤的經濟援助，例如馬歇爾計畫（The Marshall Plan），以及其他各種機制。

雷克解釋，正因當年的美國在某種程度上支持歐洲保守派，所以到了1951年，歐洲各國政府都有點像基督教民主黨（Christian democrat），本質就是與美國結盟的中右翼聯盟。而通過這種間接統治的方法，美國從一開始就偏袒了特定政黨，只要這些保守派掌權，各國就會制定並採取符合美國期望的政策，美國不用到處脅迫各國加入自由國際秩序，「這不是脅迫（coercive），而是一種誘惑（seductive）。」

雷克表示，這些政權只要遵守秩序，就能推動自由國際秩序正常運轉，隨之而來的繁榮發展，又會將歐洲鎖在這個秩序中，因為只要參與秩序的利益夠大，保守派就能再次當選，並且隨著時間推移不斷制度化。

因此到了1960年代，自由國際秩序的紅利已經清晰可見，也吸引了大量不完全遵守規範的周邊國家加入，希望成為自由國際秩序的一部分，最後也逐漸接受相關規範。過程整體就像引力，圍繞太陽的行星都被拉進這個秩序，「而隨著時間推移，自由國際秩序逐漸成長為『自我維持』（self-sustaining）的體系，這就是它的起源。」

在德國西柏林，二戰結束後建立的美英法佔領區內，正進行大規模重建，牆上掛著「馬歇爾計畫援助」的標語。（資料圖片）

全球化反噬自由國際秩序

雷克接著談到挑戰，「自由國際秩序始終面臨挑戰」。

過去主要來自蘇聯的勢力範圍，例如歐洲的華沙公約（Warsaw Pact），這些成員國長期被排除在自由國際秩序外，既沒有從中受益，也沒有參與其中，事實上華沙公約的成立，也是對自由國際秩序提出了替代方案，之後在1960年代末出現的77國集團（Group of 77）也是同樣道理。「因此針對自由國際秩序，其實替代方案始終存在，有些是被刻意排除自由國際秩序外，例如蘇聯，有些則是國家們自己決定不參加。」

但雷克也指出，將威脅排除在秩序外，有助強化規則，例如美國所謂的流氓國家（Rogue State），基本是指不接受規則、不參與規則、也被逐出自由國際秩序的國家，例如朝鮮，作為一個拒絕自由國際秩序的國家，它同樣被排除在秩序紅利外，這在某種程度上強化了自由國際秩序本身。「而被當成『威脅』排除在自由秩序外，也是導致中美當前緊張的關鍵之一。」

而關於當前的新挑戰，雷克指出從2008年開始，針對自由國際秩序的質疑與挑戰，反而來自北美與歐洲等核心成員國。這種情況與過往不同，過去的挑戰大多來自秩序外部，現在卻是美國與歐洲部分勢力，開始帶頭質疑自由國際秩序的核心原則。至於這種質疑從何而來，雷克表示相關解釋不少，「但我認為最核心的，就是對全球化的反彈。」

2025年4月7日，美國副總統萬斯（JD Vance）言論一項「惹火」，他近日接受媒體採訪時再次語出驚人，聲稱全球化經濟令美國「向中國農民借錢，去購買這些中國農民生產出來的產品。」此言論一出，立即惹來美國網民熱議和猛烈抨擊。（X@theblaze）

雷克指出，隨著各國融入國際經濟，全球化的分配後果也開始顯現，每個社會都有被貿易催生的贏家與輸家。而貿易能提高一國收入，是繁榮的根源，這種繁榮又維繫了自由國際秩序。但對先進工業化民主國家來說，貿易雖然提升已經充沛的生產要素，卻持續損害自己本就稀缺的生產要素，而這些國家長期稀缺的，就是非技術勞動力。

雷克舉例，美國藍領階級的實質工資，從1972年以來就持續不變、甚至下降。因此，雖然美國的整體繁榮程度有所上升，卻有很大一部分人因為全球化而受害，歐洲也是如此。至於因全球化而受益的，則主要是資本和人力資本的所有者。

雷克指出，這輪全球化導致的收入不平等，已經達到前所未有的水平，或者至少是19世紀末以來的新高，「美歐洲社會都隨著時間推移，變得更加不平等，政治權力流向資本與人力資本的擁有者，他們又反過來強化有利於貿易贏家的政策。」

雷克總結，全球化的整體影響在某種程度上分裂了美國社會，並導致歐洲也出現類似現象。而2001年中國加入世貿組織（WTO）同樣加速了這一趨勢，也就是經濟學中所謂的「中國衝擊」（Chian Shock）。