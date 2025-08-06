全球半年報陸續出爐　形勢堪憂｜點經

受多重因素影響，上半年全球經濟總體疲軟，各主要經濟體呈現出了不同表現。就在上週，美國最新就業資料公佈，新增就業崗位數量遠遠低於預期，特朗普十分不滿，直接解僱了勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），並指責其「偽造數據」。這則消息迅速掀起了軒然大波，不僅是因為特朗普一言不合就開人，更重要的是美國二季度扭負為正的GDP資料也讓人產生了懷疑。



分析普遍認為，今年上半年美國經濟形勢嚴峻，而世界經濟也不容樂觀。正如國際清算銀行行長卡斯滕斯（Agustin Carstens）所言：全球經濟正處於「關鍵時刻」，進入了一個不確定性和不可預測性加劇的新時代。

還是先從美國數據開始看。美國是否存在虛假繁榮？據官方資料顯示，美國二季度GDP年化率初值達3.0%，遠超預期。上半年GDP總量達14.93萬億美元，同比增長1.9%。不管資料是否真實，但美國經濟面臨深層次結構性問題已成為各方的普遍判斷。

美國上月經濟新增就業7.3萬個，較前幾個月大幅放緩。 5月和6月的就業數據也下調，共減少了25.8萬個。(trading economics)

首先，就業低迷。美國今年國內失業率一直維持在4%以上，而其勞工部近日更是將5月、6月非農就業資料從14.4萬、14.7萬下調至1.9萬、1.4萬。如數據真實，可見在關稅壓力下，消費和投資疲軟已開始在就業資料中顯現。

也是受到關稅影響，通脹反彈。上半年的消費價格指數先降後升，CPI同比增速從1月3.0%降至4月2.3%，6月又升至2.7%，但核心CPI增速始終高於2.8%，可見消費成本變高、企業投資放緩的問題仍未得到解決。

與此同時，產業受損。美國汽車行業成為關稅衝擊的重災區，通用汽車二季度因此損失11億美元，淨利潤暴跌35.4%；知名車企Stellantis也裁撤900名美國員工以節約成本。看似關稅為「保護本土」，最後卻成了「本土買單」。

2025年8月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）華盛頓特區白宮屋頂散步時向記者舉起雙手示意。（Reuters）

無可避免的造成赤字高企。2024年美國公共赤字已佔GDP的6%至7%，隨着「大而美法案」通過，債務上限和赤字佔比將持續攀升。國際貨幣基金組織（IMF）指出，美國貿易赤字根源在其國內政策，而非貿易夥伴的不公平做法。

美國情況尚且如此，在關稅和俄烏衝突「夾擊」下的歐盟勢頭更疲軟。在能源依賴、綠色轉型和政治碎片化的共同作用下，歐盟發展舉步維艱，二季度GDP環比僅增長0.2%，創近六個季度新低。

作為歐洲火車頭的德國，一季度GDP萎縮0.4%，二季度預計停滯，全年或面臨零增長，大概率連續第三年無法實現實質性擴張。德國信用改革聯合會的資料顯示，上半年德企破產數達到1.19萬，同比增加9.4%，為近年來最高，側面反映出歐洲工業整體萎靡的狀態。

德國一季度GDP萎縮0.4%，二季度預計停滯，全年或面臨零增長，大概率連續第三年無法實現實質性擴張。圖為柏林一超市門外。(Reuters)

歐盟國家通脹問題也十分突出，6月歐元區CPI同比增長2.5%，核心CPI仍達2.9%，服務業價格粘性成為主要推力。同時，成員國通脹分化顯著，西班牙3.6%與意大利1.8%差距較大，凸顯了統一政策框架下的區域失衡難題。

當然，為破除跨境壁壘，歐盟正加速推進單一市場改革。德國積極加大國防投入、推動工業4.0升級，但製造業PMI連續數月處於榮枯線下方，昭示轉型陣痛仍在持續；而外債較重的意大利、西班牙等南歐國家，則面臨財政擴張與債務穩定的兩難選擇。

相較來說，中國經濟仍是全球增長的「主要引擎」。中國上半年依舊交出了GDP增長5.3%的亮眼答卷。工業生產、服務業等主要指標齊頭並進，新質生產力呈爆發式增長，就業物價保持穩定，體現出強大韌性。

更難能可貴的是，在全球貿易低迷的背景下，中國外貿依然展現活力。上半年以人民幣計價的出口總額逆勢增長7.2%，貿易順差進一步擴大。雖然對美出口下降9.7%，但對東盟、非洲等地區出口增速超10%，對「一帶一路」國家進出口增長4.7%，佔外貿總額比重突破50%。但中國仍存內需、投資仍較弱的問題，目前還在結構性經濟改革的尾部，態勢初定，但仍待突破。

難能可貴的是，在全球貿易低迷的背景下，中國外貿依然展現活力。圖為上海一處碼頭。(Reuters)

其他經濟體就有喜有憂。日本上半年月均通脹率超3%，一季度GDP增速為-0.7%，二季度預期也僅為0.2%。儘管政府採取貨幣寬鬆政策，並加大基礎設施投資，恢復了一定的內需活力，但關稅的負面影響仍然存在。

印度今年繼續保持強勁發展勢頭，GDP增速預計將達到6.3%，位居全球前列。這得益於印度龐大的內需市場，以及服務業和資訊技術的快速發展。但外部環境變化仍對印度經濟構成挑戰，尤其是特朗普近期發出的關稅威脅，導致印度面臨的不確定性明顯上升。

部分新興經濟體儘管也受到特朗普關稅的衝擊，但在國內政策和外部協定的推動下，仍能在全球產業鏈整合中受益。例如，越南、印尼等東盟國家一季度增速為6.9%、4.8%，保持了較強動能。

世界銀行指出，今年全球經濟增長將創下2008年以來的最慢速度，近70%的經濟體面臨增速下調。最大的衝擊當然是關稅戰。年初以來，特朗普政府瘋狂掄動關稅大棒，打破了原有全球經貿格局，引發了全球經濟的劇烈動盪。損人也未必利己。8月1日關稅結果已經揭曉，各經濟體拿到了高低不等的稅率，無論後續有無繼續加碼或對等反制，都將加劇全球經濟下行風險。

2025年8月4日，巴勒斯坦人在加沙走廊南部汗尤尼斯一窩蜂地登上一輛貨車，搶奪人道物資。（Reuters）

另外，俄烏衝突延宕升級，加沙戰火持續延燒，以伊局勢依舊緊張，印巴紛爭隨時重燃……這些地緣衝突導致市場避險情緒升高，推動原油、糧食等商品價格攀升，進一步拖累了全球經濟復蘇步伐。

在大環境影響下，今年以來，從科技到汽車，從美妝到能源，從零售到金融，從媒體到製造，越來越多的行業正加入裁員大軍。據國際勞工組織估計，全球71個國家近8400萬個就業崗位直接或間接與美國消費需求相關，由於貿易局勢緊張，這些崗位及由其帶來的收入正面臨中斷風險。

目前，全球政府、企業與家庭的總債務水準始終處於高位，增速遠超GDP和個人收入增長。聯合國貿發會議報告顯示，全球公共債務規模從2023年的97萬億美元增至2024年的102萬億美元，發展中國家受影響最為嚴重。

2025已經過半，全球經濟在崎嶇荊棘中艱難前行。關對戰和地緣政治都具有高不確定性，各經濟體自掃門前雪都困難，下半年相信經受更大考驗。