Charlie Kirk｜一顆子彈終結的是民粹煽動者還是言論自由？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日遇刺死亡，槍手羅賓遜（Tyler Robinson）於兩日後落網。事件震驚全美國，左右兩派也一如以往開始在各種衍生的議題針鋒相對，包括槍械管制、疑犯意識形態等等。然而，無論是民主黨人還是共和黨人，他們皆一致同意柯克在年輕世代中非常受歡迎。



成功的「榜樣」：花十數年時間成為明日之星

柯克生的政治生涯始於2012年，他18歲時放棄上大學的計劃，在退休企業家、茶黨運動（Tea party movement）人士蒙哥馬利（Bill Montgomery）的支持下，共同創建了「美國轉捩點」（Turning Point USA，TPUSA）組織，旨在推廣「小政府、自由市場和自由的重要性」。

TPUSA在營運數年後，獲得了保守派金主支持，進一步擴大其影響力。當特朗普2016年獲得共和黨總統候選人提名後，組織決定為特朗普背書，而這也是TPUSA及柯克進入全國視野的第一步。TPUSA隨後迅速發展成為美國最大的保守派青年組織，僱用了400多名員工，遍布超過3000個高中或大學校園。

TPUSA每年還舉辦6次全國高峰會和8次地區會議，其在佛羅里達州舉辦的學生行動高峰會（The Student Action Summit）定期吸引4000至5000名學生參加，基本上大部份共和黨重量級人物皆曾與會，包括德州參議員克魯茲（Ted Cruz）、特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）及特朗普本人。

另外，柯克透過TPUSA組織的校園辯論活動，及主持每日約三小時的《查理柯克騷》（The Charlie Kirk Show），使他的人氣飆升。 截至10日，他在TikTok上擁有約730萬粉絲，在Instagram上擁有700萬追蹤者，在社交媒體X上擁有500萬粉絲，在YouTube上擁有350萬訂閱人數。

在特朗普再度入主白宮之時，柯克及TPUSA已成為前者與一眾年輕共和黨人、右翼支持者的「橋樑」。例如特朗普政府數月前在愛潑斯坦案上改口指沒有所謂的「客戶名單」時，新生代、年輕共和黨人便在TPUSA會議上表達不滿。雖然柯克聲稱在與特朗普溝通後，對後者行動予以肯定，但這也顯示出柯克的影響力，在大量年輕人的支持下充當雙方的中間人。

對於一眾右翼人士或年輕世代，柯克是一個成功的「榜樣」，一個沒有受過大學教育的人，剛成年便獨自發起了一場運動，最終成為政治圈子中的一顆明日之星。

2025年9月10日，美國猶他州，總統特朗普（Donald Trump）盟友及右翼評論員柯克 (Charlie Kirk) 在猶他谷大學（University of Utah Valley）​​出席演講活動。（Reuters）

重新「包裝」保守派

儘管美國自由派與保守派壁壘分明，但柯克的保守主義意識形態簡單理解，在芝加哥成長的他是列根（Ronald Reagan）派保守主義的支持者，但後來漸漸轉向草根右翼； 他的右翼家庭價值觀及權利觀則與宗教息息相關。這一切對不容易了解惶論具吸引力， 柯克卻巧妙的利用「包裝」去俘虜年輕世代的心。

柯克徹底改變了保守派的形象，過去人們認為這是沉悶、缺活力的意識形態，而主要受眾都是嬰兒潮（boomer）世代。然而，他卻能夠把保守主義運動加上「年輕、有趣」的形象。

深受柯克影響的前州眾議員米切爾（Joe Mitchell）接受外媒採訪時稱，TPUSA每年舉辦的多個峰會，為全國年輕保守派提供了大規模聚集的空間，再配合節日式製作和多位一線政治名人出席，將沉悶的政治峰會「包裝」成一個有趣大型節目。

2025年9月11日，美國猶他州，人們在奧勒姆市中心公園（Orem City Center Park）舉行的守夜活動中，在遇刺死亡的右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）肖像旁擺放了蠟燭和鮮花。（Reuters）

他指出：「現在的保守運動在文化上更酷了，保守派周圍也瀰漫着一種良好的氛圍，因為人們充滿活力，而且不像以前總是看到那些無聊的老白人。」

除了將保守主義的形象變得更年輕外，柯克更成功借近十年民粹崛起的浪潮，將對建制無天然好感的的年輕世代團結一起。

無論是經濟上批判金融資本、警惕大企業壟斷；還是文化議題上，將多元化、公平和包容性（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）等意識形態或制度視為霸權。

在柯克的包裝下，保守派不再是維護「壓迫」年輕人制度的倡議團體，而是帶領他們打破建制、重獲自由的先鋒。

適態Gen Z網絡生態

而柯克的個人形象也備受年輕人的注意，他過去積極「親赴前線」，在各大校園舉行辯論活動，包括「證明我是錯的」校園辯論系列（Prove Me Wrong）及這次他遇刺的「美國復興之旅」。

無論人們是否同意其觀點，都不可否認他的辯論口才。而他最常慣用的辯論手法，便是透過反問形式營造對方無法反駁的局面。支持者認為這是「蘇格拉底式」的尋根究底；反對者則認為這是詭辯，大批支持者或反對者都會想與他辯論或對談，進一步提升其在年輕社群的知名度。

不過，善用媒體傳播才是柯克成功之道。參與現場峰會、辯論的人數有限，但網友層面卻是無限。如上所述，他在各社交媒體上擁有大量的支持者，而他及TPUSA皆會定期上傳組織峰會或辯論的影片。

據皮尤研究中心（Pew Reasch Center）2024年的數據，54%的美國成年人表示他們至少有時會從社群媒體獲取新聞，其中Facebook及YouTube佔最多，IG及Tiktok僅隨其後。倘只計算18至29歲的受眾，IG、Tiktok及Reddit一躍成為三甲。

重點是，柯克及其團隊能有效適應新的「短影片」網絡生態，在IG、Tiktok、YouTube等媒體上傳辯論的精華片段，其中可能是對手無法反駁或是激辯畫面。對於Z世代的人來說，瀏覽社交媒體時，柯克幾乎是不可忽視的存在。

柯克是一個具爭議的人物，他的死掀起左右兩派對立，是預料之中的事。但對一眾美國人，尤其是年輕人來說，「你可能不同意他但不會不認識他」似乎是一個撕裂社會中，難得一見的共識。