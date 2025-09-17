美聯儲會議前瞻｜降息會有意外嗎？還有哪些看點？

美聯儲本年度9月利率決策會議在當地時間9月16日到17日舉辦。本港時間9月18日凌晨2點，美聯儲FOMC將公布利率決議結果和經濟預期。凌晨2點30分鮑威爾將召開新聞發佈會。市場普遍預計美聯儲將開啟新一輪降息。9月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他預計美聯儲將在本周的會議上宣布「大幅降息」。

目前來看，市場已經確信美聯儲將會至少降息25個基點，但降息50個基點的難度很大。若成真，這將是美聯儲自去年12月以來首次降息。



首先了解一下這次會議投票情況。當地時間9月15日，美聯儲議息名單發生兩大變動：其一，特朗普提名的米蘭（Stephen Miran）獲參議院批准出任美聯儲理事，將在本次會議中擁有12張表決票中的一票；其二，美國一上訴法院駁回特朗普解僱庫克的請求，若最高法院未裁決，庫克將參與此次議息會議並投票。

其次，毫無疑問，這次最關心的就是降息，甚至可以說這個結果都基本板上釘釘。還是先看數據，美國勞工統計局發佈的數據顯示，美國8月CPI同比上漲2.9%，與市場預期的2.9%持平，前值為2.7%；核心CPI同比上漲3.1%，與市場預期的3.1%持平，前值為3.1%；非農就業人口增加2.2萬人，預期7.5萬人，前值7.3萬人；失業率4.3%，預期4.3%，前值 4.2%。一般而言，通脹反彈指向維持較高利率，就業惡化則指向降低利率。那麼，市場為何押注美聯儲將更側重就業數據並降息25個基點？

從通脹看，今年4月，美國通脹率已下降至較為理想的水平，存在降息的可能，但當時關稅政策的實施導致不確定性急劇上升，美聯儲不得不進一步觀望。今年1月-4月，美國CPI數據一路由3%下降至2.3%，市場一度押注美聯儲將於6月降息25個基點。但自今年4月2日特朗普宣布正式實施關稅政策後，美國CPI又一路由2.3%反彈至2.9%。目前來看，儘管通脹較4月略有上升，但上升趨勢總體放緩，通脹並未出現預期中的大幅上升。

2025年8月23日，美國懷俄明州傑克遜霍爾，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）出席堪薩斯城聯邦儲備銀行2025年傑克遜霍爾經濟研討會。（Reuters）

而從就業數據看，美國勞工部9日發佈的初步修訂數據顯示，2024年4月至2025年3月美國新增就業崗位比最初統計的少91.1萬個。美國8月失業率較此前略有上升，非農數據大幅下跌，經濟增速的放緩也導致其對就業的支撐逐步降低。因此，綜合來看，9月美聯儲大概率將按照常規思路降息25個基點。

除了利率以外，這次會議的看點可能是近幾年最多的了。一是經濟預測摘要，這份報告包含了GDP、失業率、核心PCE以及點陣圖的最新預測。這些數據也是美聯儲決策的重要依據。這裏面最重要的就是失業率、核心PCE還有點陣圖了。先說失業率，目前美國的失業率是4.3%，這個數字雖然在緩慢增長，但也明顯高於年初的水平了。這表明勞動力市場是在降溫的，投資者也因此對增加了降息的預期。而一旦顯示未來失業率繼續走高，那麼衰退可能就成為市場的下一個關鍵詞了。

然後是核心PCE。在今年6月的時候，聯儲預測今年的核心PCE為3.0%，明年會降至2.4%。近期的數據也表明，通脹還是處在一個溫而不熱的狀態。從這個角度出發，聯儲對通脹的預測會延續下降的趨勢，並且下降的速度會比之前的還要快。因為之前對關稅是完全不確定的，市場每個月都再猜測通脹會漲到多少，會有多大影響？而事實上，通脹並沒有想像中的那麼高，並且還出現了放緩的跡象，所以，估計明天對於核心PCE的預測會低於今年6月份。當然了，如果預測顯示通脹明顯抬頭，那麼毫無疑問的，這將給市場造成嚴重的衝擊。

圖為2024年11月12日，聯儲局理事克沃勒（Christopher Waller）出席活動並發表演說。（Reuters）

接下來就是非常重要的點陣圖了。點陣圖是以匿名的方式，展示出每位委員對未來利率路徑的預測，所以它是觀察委員內部份歧最直觀的窗口了。以往市場更關注點陣圖的中位數，因為它可以代表委員們的共識。但隨着米蘭的上任和庫克的留任，這次的點陣圖分佈可能會更廣，數據會更分散。目前，超級鴿派和中間派呈對立之勢，他們可能會讓點陣圖分佈在25和50上面。還有一小部份鷹派，他們可能會選擇保持不變。

總的來說，預期點陣圖會非常分散。這會進一步讓市場認為，美聯儲內部的分歧十分嚴重。但基於現有的數據不支持激進降息的看法上，所以認為押在降息25個點上的官員會更多一點。

另外要注意的是，今年還剩兩次議息會議，那麼今次點陣圖就幾乎傳遞了今年的降息路徑了。那麼是75個點？還是100個點？現在機構大多還是偏向於保守的75個點。因為還沒有出現大規模失業，最新的零售也很強勁，這些都不支持大幅度降息。

短期內看，美聯儲年內的三次會議中，美聯儲或將降息兩至三次，中間也有可能暫停一次降息用於觀察經濟走向。市場更多預期，基於關稅對通脹的推升將在四季度見頂，同時勞動力市場持續疲軟，失業率繼續攀升，美聯儲或將於年內降息75個基點。

圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

最後，鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發布會上的講話也十分重要。需要密切關注他的措辭。預測鮑威爾會保持對就業的擔憂，他可能會沿用年會上的表述，但不會進一步加深措辭。通脹也是一樣，他可能會繼續說道關稅的影響還沒有完全體現出來，仍然需要觀測。但更需要關注的不是這些，而是他會在講話中如何解釋官員們的分歧？還有如何回答美聯儲獨立性的問題。它會給市場傳遞出一個更加長遠的，影響更加廣泛的政策信號。

除了這三項看點外，美聯儲的傳聲筒Nick Timiraos發出了自己的問題。他在X上發佈了關於降息步伐的辯論，他認為，降息步伐主要取決於三個相互關聯的問題：一是今年夏天就業增長的放緩有多令人擔憂？ 二是政策制定者應以多快的速度，將利率調整至中性水平？三是在當前環境下，該中性水平的確切位置在哪裏？其實Nick的後兩個問題很難回答。只有拿到了經濟預測數據才能了解官員們的態度。

而至於中性利率就更難回答了，因為它本身就是估算和主觀判斷出來的。其實真正重要的就是第一個問題，就業放緩有多令人擔憂？從目前的數據來看，通脹的威脅正在降低，而就業的威脅正在上升。從過去幾個月的就業數據來看，職缺上出現了下滑，非農更是有大幅度的下修，失業率也緩步增長至4.3%的近期最高水平。美聯儲應該會更加關注就業問題，從而態度會偏向鴿派，所以此次降息啟動的理由是比較充分的。

總之，本次議息會議降息 25 個基點已是市場共識。但本次會議的真正意義，在於它將如何為2025 年的最後四個月的貨幣政策定調。聯儲局 「雙重使命的目標正處於『緊張』狀態」，而日益增長的政治化使局面更加複雜。市場將緊盯着鮑威爾的每一個字眼，從中尋找信號。