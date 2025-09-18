加沙城遭以軍猛攻　誰能阻止內塔尼亞胡建「大以色列」？

以色列軍方最近動作頻頻，先是上週對位於卡塔爾的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領導層發動空襲，9月16日再對加沙城（Gaza City）發動了大規模地面攻擊，迫使數千名巴勒斯坦人逃離。



對於以色列軍事行動的真實目的眾說紛紜，有稱以方似乎已完全放棄就加沙停火進行談判，將佔領加沙城，並如它所承諾般徹底摧毀哈馬斯。雖然以方曾聲稱它無意永久管治加沙，而土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）早前指控以色列試圖吞併領土及破壞中東國家地區穩定，以建立一個超出巴勒斯坦地區的「大以色列」。

「大以色列」形容的是以色列領土擴張主義，狹義來說包括以方在1967年六日戰爭後佔領的東耶路撒冷（Eastern Jerusalem）、約旦河西岸地區、加沙地帶、敘利亞的戈蘭高地（Goland Height），以及目前已歸還埃及的西奈半島（Sinai Peninsula）。

土耳其外長的指控並非空穴來風，除了地面攻擊加沙城及空襲卡塔爾外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 11日批准備受爭議的E1計劃，進一步擴大約旦河西岸的定居點；另外，路透社引述消息人士稱，儘管以色列目前正與敘利亞就安全問題進行談判，但以方長遠來說無意歸還戈蘭高地，甚至提出以軍從敘利亞南部新佔領土撤軍，換取對方放棄對戈蘭高地的主權。

2025年8月14日，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich，右）在約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）附近舉行記者會，期間他和一名女子舉着一張與「E1定居點建設計劃」有關的地圖。（Reuters）

「大以色列」精神傳承

事實上，內塔尼亞胡上月接受以媒i24 TV news採訪時已坦言，他非常支持「應許之地」和「大以色列」的願景，且覺得自己肩負着「歷史和精神使命」，並補充指：「你知道我經常提到我的父親。我父母那一代人必須建立國家。而我們這一代，必須確保國家繼續存在。」

內塔尼亞胡雖然未有闡述所謂的「大以色列」願景，但其父親Benzion Netanyahu正正是主張「大以色列」的修正錫安主義（Revisionist Zionism）政治運動支持者，並曾為運動創辦人澤夫·雅博廷斯基（Ze'ev Jabotinsky）擔任私人秘書。

修正錫安主義作為一個政治運動始於上世紀20年代，它如大部份錫安主義流派一樣，認為只有為猶太人建立一個主權國家才能使其免於受迫殺，而基於宗教（上帝應許猶太人之地）或歷史原由，該主權國應迄立於巴勒斯坦的土地上。

2024年10月15日，在也門首都薩那（Sanna），人們在街頭塗鴉畫上巴勒斯坦地圖，聲援加沙人民。（Getty）

不同的是，修正錫安主義主張猶太人對約旦河和地中海之間的所有土地擁有完全主權，認為阿拉伯人永遠不會心甘情願地接受一個猶太國家，所以只有壓倒性的軍事力量才能迫使他們屈服，且反對任何領土上的讓步。

這一意識形態的實際主張雖然隨時間推移而有所變動，例如漸漸放棄對約旦的領土主張，但其核心思想仍變化不大。修正錫安主義現今在以色列執政黨利庫德集團（Likud party）中仍存在巨大影響力，因此說內塔尼亞胡是修正猶太錫安主義的產物也不為過。

以色列版「昭昭天命」？

在錫安主義的背景下，以色列在1948年以阿戰爭後，作為主權國家正式成立，約70多萬巴勒斯坦人被驅逐出當地。 在1967年的六日戰爭後，以色列領土進一步擴大，一些巴勒斯坦人被驅逐到約旦，而其他人則留在了後來被佔領的約旦河西岸和加沙走廊。

因此不少人都會把修正猶太復國主義（甚或廣義的錫安主義）與美國19世紀流行的領土擴張主義「昭昭天命」（Manifest Destiny）作類比。後者主張美國被上帝賦予了向西擴張至橫跨北美洲大陸的使命，導致當地無數美洲原住民部落被迫遷移、滅絕，文化也被徹底抹去。

與「昭昭天命」不同的是，以色列在1967年後，以色列其後在新佔土地上建立猶太定居點，對巴勒斯坦人口進行「區別管理」，而非推行融入政策（assimilation）。這導致大量在以色列控制下的巴勒斯坦人面臨嚴重的制度不公，包括曾受軍事佔領體系管治以及至今仍存在的司法差別對待。

以軍裝甲車在約旦河西岸城市傑寧（Jenin）街頭行駛。（Reuters）

不過，這種「昭昭天命」並不是在立國後70多年裹都佔主導地位。以色列先是在1979年從西奈半島撤軍，並拆除了在當地建立的定居點，又同意以1949年劃定的綠線為基礎賦予巴勒斯坦人自治權，其後再於1993與巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解）簽訂《奧斯陸協議》，本應逐漸以兩國方案作為基礎，藉由以色列讓出部份土地讓巴勒斯坦獨立建國。

然而，但在協議簽署後兩年，較溫和的時任以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）遭國內右翼激進分子刺殺，再加上以巴衝突再起，《奧斯陸協議》（Oslo Accord）實際上到2000年代初幾乎名存實亡。

2005年，以色列夏隆（Ariel Sharon）決定撤出加沙，當時任財長的內塔尼亞胡就因而辭職抗議，為其2009年捲土重來坐上總理之位打下基礎。這位以色列史上在任時間最長的總理，此後就一直半明半暗地實現以色列的「昭昭天命」－－加沙戰爭之後，「半明半暗」也就不再存在了。

民主敗給「猶太性」

以色列雖長期自稱為中東地區唯一的民主政權，但隨着以色列政府愈來愈擁抱「猶太性」（Jewishness），即只著重猶太人的身份、權利、利益，巴勒斯坦等非猶太人的權利卻被排除在在這一「民主國家」之外。

在內塔尼亞胡政府過去十數年的主導下，他加速及擴大猶太定居點建設，進一步削弱兩國方案；通過了2018年民族國家法，正式界定以色列為「猶太民族國家」（Jewish Nation-state），實際上剝奪非猶太公民的集體權利；其後再通過司法改革，削弱最高法院的權力，掃清制度上對定居點擴張、土地沒收等政策的限制。

此前，以方仍可以辯稱其控制範圍內巴勒斯坦人面臨的困境只是過渡情況，他們最終將擁有自己的國家。如今，以色列右翼政府或內塔尼亞胡本人皆已更公開表態「永不會有巴勒斯坦國」、「葬送巴勒斯坦建國夢」等言論，一個不允許巴勒斯坦建國、不始予巴人平等權利的「猶太一國方案」實際上已是以色列的官方政策。

2025年8月13日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席Newsmax電視台舉辦的活動。（Reuters）

聯合國獨立調查委員會本週發表報告，稱以色列自2023年10月新一輪以巴衝突爆發起，對加沙地帶的巴勒斯坦人犯下《防止及懲治滅絕種族罪公約》定義的4種種族滅絕行為。一個只優待某一種族的國家、實行種族滅絕的國家，不只難以被歸類為民主國家，在道德上也無法說得過去。

當年有份主導猶太人大屠殺任務的納粹德國軍官艾希曼（Adolf Otto Eichmann）被以色列以色列「雖遠必誅」，於1962被以方特務在阿根廷綁架，並將其送回國公開審判，他被判犯下反人類罪後遭絞死。如果正義要得到伸張，以色列領導人不只須承擔相同罪責，以色列作為種族國家也應隨納粹德國般步入歷史。

以色列作法自斃

隨着，以色列最終對加沙城發動大規模攻勢後，聯合國與域內外多國齊聲譴責，歐盟更表態指，經審查後認定以色列違反尊重人權和民主原則的基本內容，因此有權單方面暫停與以方的自由貿易協議。而佔以色列武器供應三分之一的德國，則已在上月宣布「在另行通知之前」不會批准向以方出口用於加沙的武器。

然而，歐盟暫停自由貿易協定的措施據報未獲得歐盟成員國的足夠支持，目前料無法通過；在武器方面，德國禁運武器的影響似乎也有限，至要佔以色列武器供應三分之二的美國繼續支持以方，外界似乎也難以透過停運武器的形式阻止以色列的軍事行動。另外，英、法等國預告將在9月聯合國大會期間宣布承認巴勒斯坦國，也只是象徵式的舉動，無法實際影響以色列的政策

坦白地說，以色列目前在中東地區的軍力，是沒有任何國家或勢力可以匹敵；國內方面，雖然內塔尼亞胡擴大加沙戰事、罔顧人質的舉動，引發大規模示威。但只要他繼續獲得極右政黨的支持，其政府似乎短期內也不會倒台。

不過，以色列可能能夠勝出這一輪衝突，卻失去了其立國的根本目標。無論是錫安主義、修正錫安主義、以色列「昭昭天命」還是建立「大以色列」，最終目的都是為猶太人建立一個免於千年歷史迫害、讓納粹大屠殺完全沒有重演可能的安身之地。

以色列軍隊2025年9月16日黎明前對加沙城發動地面攻勢後，以軍坦克在加沙地帶邊界集結。(Reuters)

現在，以色列作為一個主權國家成為眾矢之的，不是被制裁就是被譴責；本來在《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）下，以色列有機會能夠進一步與阿拉伯國家關係正常化，但隨着以色列持續擴大戰事，這一可能性已變得愈來愈渺茫。以軍導彈落在卡塔爾領土上的一刻，甚至可以說是親手打破任何關係正常化的可能；而猶太人與巴勒斯坦人的衝突短期內也無法結束，類似本月8日發生的耶路撒冷槍擊案，未來或會陸續有來。

更長遠來說，從1948年至今已爆發了6次以阿戰爭（計及加沙戰爭），倘「大以色列」的野心不改，以色列與阿拉伯國家的衝突勢將進一步激化。伊朗本週參加伊斯蘭合作組織緊急峰會時，已帶頭呼籲中東各國建立類似北約的「伊斯蘭聯盟」，如今這看起來似乎是空中樓閣，但在以色列不斷將充滿內部矛盾的阿拉伯和穆斯林國家「團結」起來之際，在遙遠的未來，一場中東各國圍攻以色列的戰爭再發生實非不可能之事。

沒有人能保證這場戰爭的結果會跟以往一樣。

所謂「神欲使之滅亡，必先使之瘋狂」，外界無法阻止內塔尼亞胡建立「大以色列」，但其實後者早已親手扼殺了使猶太人安全、免受迫殺、免於恐懼的立國精神。