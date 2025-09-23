絕不合並意味着放棄武統　金正恩重構朝鮮半島和平的新思路

朝鮮領導人金正恩9月21日在平壤舉行的最高人民會議上發表講話說，朝鮮將在國家法律中明確規定，朝鮮和韓國是兩個不同的國家，絕對不會合併成一個國家。他直言「敵人果然是敵人，絕對沒有必要統一」，批評李在明政府在對朝政策上延續上屆政府立場，甚至「在吸收統一的野心上超過了保守政權」。

此外，他還就核問題表態說，朝鮮絕對不會放棄核武器，也絕不會為了解除制裁，與對手進行任何談判。不過，如果美國放棄對無核化的執着，承認現實，尋求與朝鮮真正的和平共處，朝方沒有理由不與美方面對面協商。

朝鮮絕不棄核，這是朝鮮一貫的立場表達。在擁有核武器後，朝鮮急切希望國際社會認可其擁核地位。公開要求美國放棄追求朝鮮無核化並不令人意外。真正讓人意外的是金正恩說朝鮮將在國家法律中明確規定，朝鮮和韓國是兩個不同的國家，絕對不會合併成一個國家。

這張朝中社2025年9月18日發布的照片中，可以看見朝鮮領導人金正恩在該國一處未公開地點視察無人機性能測試。（Reuters）

韓國總統李在明上月出席紀念韓國解放80周年時表示，尊重朝鮮的現行政治體制，並不追求以任何形式將其吸納統一。圖為9月19日他在首爾總統府接受路透社專訪。（Reuters）

朝鮮的對韓國政策在2023年末開始發生重大轉變。根據金正恩2023年12月30日在勞動黨八屆九中全會上所作報告，朝韓關係「再也不是同族關係」，而是完全敵對關係。

在2024年1月的朝鮮第十四屆最高人民會議第十次會議上，金正恩再次表示，應在朝鮮憲法中將韓國定義為「頭號敵國」和「永遠的主敵」。應明確禁止居民使用「三千里錦繡江山」「八千萬同胞」等誤導韓朝為同族的詞彙，並加強相關教育此外，現階段應刪除憲法中「北半部」「自主、和平統一、民族大團結」等措辭。應為此修憲，並在下一次的最高人民會議上進行審議。金正恩當時求在朝鮮憲法中首次加入領土疆域主張表述，還當場下令拆除「不三不四、難看的東西」——平壤統一門，即祖國統一三大憲章紀念碑。

隨即朝鮮最高人民會議發布決定，廢除祖國和平統一委員會、金剛山國際旅遊局等朝韓事務機構。2024年2月朝鮮廢除朝韓經濟合作相關法規文書。2024年10月朝鮮炸燬朝韓間公路鐵路，並公開將朝韓邊境要塞化。

2024年9月13日，朝鮮官方通訊社朝中社發布照片，朝鮮領導人金正恩視察一個地點不明的核武器研究所，分析指現場是一個可以製造核武器原料的生產基地。（Reuters）

2024年10月舉行第十四屆最高人民會議第十一次會議，明確提出了會議的修憲議程。各方普遍認為金正恩早2024年1月提出的修憲要求會落實。但後續媒體公開的朝鮮修憲內容，包含「勞動年齡和選舉年齡」等，至於是否有涉朝韓關係部分並未有明確的訊息。

2024年朝鮮修改了《國歌法》，更改國歌歌名和歌詞刪改「三千里江山」，各黨政機關全面更換新版地圖，僅標註朝鮮領土範圍，不再包含韓國地區。根據這些訊息可以推斷朝鮮修憲已涉及領土和朝韓關係。

但根據金正恩最近說在朝鮮將在國家法律中明確規定，朝鮮和韓國是兩個不同的國家。朝鮮過去一兩年只是正在從事實層面着手落實新的朝鮮關係定位，還尚未通過法律確認這一政策。

2024年10月15日，朝鮮炸毀部分連接韓國的京義線及東海線道路。（Reuters）

從2023年末以來朝鮮對於朝韓關係的表述看，金正恩將韓國當做敵國而非同胞，並不是簡單的對韓國強硬表達。「朝韓是兩個國家」，「絕不合並」，是對朝韓關係的全新定位，具有重大意義。

二戰之後朝鮮半島出現兩個政權主體，相當長的時間內雙方都謀求統一，這是分裂之初政治家的責任感和歷史使命感促成的。朝鮮戰爭本質上就是朝韓試圖通過戰爭實現統一而失敗的嘗試。

但是伴隨着分治時間拉長，基於生存和發展的需要1991年兩國都加入了聯合國，自此兩國就是國際社會承認的獨立主權國家了。儘管朝韓在各自的憲法中均表明朝鮮半島為一個統一的國家，但這僅僅是一種正確的政治敘事，而非政治現實。

金正恩志在建設朝鮮，承諾「只要敵不犯我，我們絕對不會單方面發動戰爭」，是重大和平信號。（Reuters）

從根本上來說，朝韓關係的主基調應該是鄰里關係。且不說大國不希望看到朝鮮半島統一為實力強大的國家，朝韓雙方相當長時間內都不具備吃掉對方實現統一的實力。分治已經是難以改變的事實。以推進統一為目標開展工作，永遠也無法實現，除非發動戰爭。

朝鮮非常清楚朝韓將長期共存。將朝韓關係定義為「國與國」間的關係，並放言絕不合並，是面對現實的一種選擇。朝韓長期以來的對抗狀態，是歷史遺留問題，是雙方均將統一作為目標的產物。將南北關係調整為國與國的關係，實際上是放下統一訴求，對朝韓關係的再定義。是朝鮮試圖解開朝韓對抗邏輯的一種嘗試。

「只要敵不犯我，我們絕對不會單方面發動戰爭」，是朝鮮不會隨時可能對韓國進行統一打擊的公開承諾。這是朝鮮主動釋放的政治善意。有助於解決兩國基本的安全困境。如果從統一的歷史任務中解套，從統一對方的政策目標中解套，那「冷戰」轉為和平共處就有一定機會實現。