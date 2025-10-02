特朗普覬覦諾貝爾和平獎　提20點和平方案能終結加沙戰事？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面後，旋即推出他主導的加沙20點和平方案。特朗普意氣風發地宣布，他為加沙制定的20點和平方案已獲得以色列支持。特朗普更形容這一日是「人類文明有史以來最偉大的日子之一」。



乍聽之下好像和平的曙光終於要降臨飽受戰火洗禮的加沙，與此同時在這場大戲的背後，同一日內塔尼亞胡，在特朗普的見證下，極不尋常地致電卡塔爾首相，為早前以軍空襲多哈道歉。

與此同時，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）據報正認真研究特朗普提出的方案，儘管入面有提到要求哈馬斯解除武裝，這個一直都是他們認為的紅線之一。

一份聽起來誘人的和平計劃，一場突如其來的道歉，兩者之間有什麼關聯。這個被特朗普吹捧上天的方案，究竟是拯救加沙的靈丹妙藥，還是一個包裝精美，但充滿魔鬼細節的不平等協議，今日我們就來一層一層地剝開這個特朗普和平方案的外衣，看看他葫蘆裏面究竟賣什麼藥。

特朗普的20點和平方案具體內容：

首先我們要弄清楚，這份二十點計劃到底講了什麼。表面上它涵蓋了停火、釋放人質、戰後管治與重建，看起來非常全面。

第一、停火與撤軍

只要哈馬斯與以色列同意，戰爭將立即結束。以軍逐步撤出加沙

第二、交換人質

協議獲接納後72小時內，哈馬斯要釋放所有在生及已故人質，之後以色列會釋放250名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯，以及自2023年10月7日以來被拘留的1700人。留意這次序是哈馬斯先放人。

第三、哈馬斯的下場

哈馬斯必須完全解除武裝，所有軍事設施要被摧毀，承諾和平的成員可以獲得赦免。想離開的可以安全離開，簡單來講就是要求哈馬斯，「放下屠刀立地成佛」。

第四、戰後管治

這個是最精彩的部分，加沙將會由一個技術官僚，無政治色彩的臨時委員會管理。而監督這個委員會的是一個新成立的和平理事會，主席由誰擔任，特朗普本人。而理事會成員還包括一位極具爭議性的人物，英國前首相貝理雅（Tony Blair）。

2025年6月2日，英國前首相貝理雅（Tony Blair，譯作布雷爾或布萊爾）在倫敦舉行的一場論壇上發表演講。（Getty）

第五、國際部隊進駐

美國將與約旦、埃及等國組建一支臨時國際穩定部隊負責監督當地安全，逐步接管以軍撤出的地區。聽起來是不是很吸引呢。有停火有重建、還有國際社會介入，但是你細心想下，這個方案對哈馬斯來講跟叫他們直接投降有什麼分別。以色列在戰場上打了這麼久，都未完全實現的目標，即是徹底消滅哈馬斯的軍事能力。加沙地帶全面去激進化，內塔尼亞胡二三十年想做的事，特朗普竟然想用一份協議就搞定，這究竟是天真，還是背後有更深層次的盤算。

「龍門任搬」-- 方案中嘅五大無解難題：

正如半島電視台的分析所指出，這份看似美好的計劃，其實留下了大量模糊不清，可以任由一方「搬龍門」的空間。方案稱由一個和平理事會監督一個臨時過渡治理委員會，但是這兩個機構的權力要如何劃分，日常決策又誰拍板，由特朗普與因為支持美國攻打伊拉克而備受批評的貝理雅來領導，巴勒斯坦人會不會接受一個這樣的「太上皇」？

整個計劃幾乎沒提過巴勒斯坦自治政府的角色，只是說要等它完成改革之後，才可以安全有效地重新接管加沙，該由誰去定義什麼叫完成改革，標準是什麼，完全沒有時間表。這種寫法，將加沙視為一個獨立於巴勒斯坦整體的個體，正正中了內塔尼亞胡不希望巴勒斯坦自治政府管理加沙的下懷。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右）到訪。（Reuters）

方案稱以軍會逐步移交領土，但同時又話要保留一個安全緩衝區，直到加沙徹底消除任何潛在恐怖威脅為止。這個潛在威脅到底由誰去定義，原來又是以色列。換言之只要以色列認為威脅仍然存在，它就可以無限期地保留緩衝區，甚至佔領部分地區，這個撤軍承諾形同虛設。

關於巴勒斯坦人最核心的訴求：建國。方案的用詞更加是小心翼翼到近乎侮辱。它稱當所有事項都搞定之後，最終可能為建立一條可信的巴勒斯坦建國道路創造條件。留意是可能而不是必然，這個承諾就好像一張永遠無法兌現的空頭支票。

到底這個和平方案，誰是最大的得益者，是不是真的為了和平，還是為了特朗普個人的政治遺產，例如他一直覬覦的諾貝爾和平獎。

道歉的真相——權力遊戲中最殘酷嘅一課：

要理解這個方案的本質，我們必須要仔細看看內塔尼亞胡的那通道歉電話。以色列是一個怎樣的國家，它曾對敘利亞、黎巴嫩、伊朗甚至是也門發動空襲。我們何時聽過它道歉，但今次它竟然向卡塔爾道歉。

真相是殘酷的，因為這次道歉是特朗普強迫之下的結果。特朗普需要卡塔爾這個中間人去說服哈馬斯，所以以色列必須要給它面子。

這件事揭示了一個長期被忽略的事實，美國對以色列擁有絕對的影響力。只要華盛頓願意，加沙的戰事可能幾日內就可以停止。每年數十億美元的軍事援助，各種先進武器的輸送，在聯合國安理會上一次又一次行使的否決權。

美國不是沒能力制約以色列，而是大多數時間選擇不去做。只有在符合美國自身利益，例如要推動特朗普這個「偉大和平計劃」的時候，它才會動一下手指拉一下「繩子」。

這種選擇性的施壓，正正是巴勒斯坦悲劇持續的根源之一。以色列的道歉並不是良心發現，而是權力天平上的一次交易。

異想天開——美國的帝國墳場：

綜合以上種種，我們可以得出一個結論。這個所謂的和平計劃，根本就是異想天開。它要求哈馬斯在還有還擊之力的時候就主動投降，它將巴勒斯坦人的命運放在白宮的辦公桌上，由外國人決定，完全無視他們的意願與訴求。

這種做法依然是典型的美式霸權邏輯。特朗普急於求成，可能是為了他心心念念的諾貝爾和平獎。諾貝爾和平獎今年的得主將於10月10日公布。

聯合國大會第80屆會議一般性辯論9月23日起在紐約舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）致辭（Reuters）

而內塔尼亞胡其實保持靈活的身段；和平計劃成功以色列受益，計劃失敗以色列就有更充足的理由繼續在加沙進行軍事行動。無論如何他都是穩賺不賠，但是這盤棋的最終輸家可能是美國自己。

美國近年一直想從中東戰略抽身，將資源轉向印太地區，但是只要以巴問題這個火藥桶一日不解決，美國就一日無法擺脫以色列的糾纏。

美國對以色列的無底線縱容與包庇，令它在阿拉伯世界乃至全球的信用消耗殆盡。正如在英國任教的學者貝哈爾博士（Dr. Moshe Behar）所講，國際社會在加沙問題上的不作為是全人類的恥辱。而美國正正是這場恥辱中扮演最關鍵的角色。

如果局勢真的按照特朗普這個充滿缺陷的劇本推進，最終只會製造更大的混亂。加沙的戰火，以巴的衝突，最終可能會好像歷史上的其他帝國一樣，成為埋葬美國全球霸權的墳場。

特朗普的二十點和平方案，勾劃出一個非常宏大的藍圖，但這個藍圖的地基是建立在要求一方徹底投降，以及剝奪另一方最基本自決權的流沙之上。

它沒觸及問題的核心，即是兩國方案與巴勒斯坦人建國的權利。這樣的和平即使能夠短暫實現，都注定不會長久。

在這場充滿政治計算及利益交換的大國博弈之中，加沙人民的苦難似乎只是談判桌上一個無關痛癢的籌碼。