華人首腦陳志柬埔寨電騙帝國：韓國人「賣豬仔」地獄真相

東南亞人口販運詐騙新聞近年時有所聞，從KK園區到各種聳人聽聞酷刑大家可能已耳熟能詳。弔詭的是，儘管各國積極打擊詐騙集團卻似乎總會死灰復燃。近日柬埔寨一個詐騙集團華人主腦遭美國司法部充公近1200億港元比特幣資產，而最新一批的受害者竟是來自經濟相對發達的韓國。韓國政府其後更表示，每年有數以千計的韓國人前往柬埔寨後便「有去無回」。本文將深入拆解由華人陳志主導的「太子集團」詐騙帝國以及韓國人為何成為新的悲劇主角。



千億詐騙帝國遭美國大規模制裁

故事的核心要從一名叫陳志的男子說起。陳志1987年生於中國福建，2014年入籍柬埔寨。根據美國司法部的起訴書，這位又名Vincent的華人是太子控股集團的創辦人。陳志自2015年起，擔任太子集團董事長，在30多國經營數十家公司，看來非常風光。

太子集團表面主要業務包括房地產開發、金融服務及消費服務，但實際上陳志經營的是跨國犯罪集團。他在柬埔寨境內建立詐騙園區，通過販賣人口網騙及電騙獲利，再透過他龐大的商業網絡與加密貨幣買賣平台及礦池進行洗錢。

美國財政部整理陳志的跨國犯罪網絡：

按照美國的起訴書，陳志的犯罪手法就是所謂的「殺豬盤」，再結合慘無人道的強迫勞動。集團在柬埔寨多地設詐騙基地，透過社交媒體通訊軟件，以高薪厚職或虛假投資機會引誘來自世界各地的受害者，包括美國甚至是韓國。

一旦受害者上鉤將加密貨幣轉入他們控制帳戶，錢財就會立刻被侵吞和洗白。而更恐怖的是有些受害者被販賣到詐騙園區，再被強迫去欺騙更多人。除了真人詐騙外，園區內亦設有「手機農場」，在社交媒體散播虛假訊息和物色獵物，或自動發出訊息進行詐騙。

起訴書內可見一張照片，照片內有大量手機。太子集團被指透過它們操控76000個社群帳戶，向潛在客戶進行欺詐。

2025年10月22日，圖為美國起訴陳志及其柬埔寨太子集團，起訴書中列出電訊詐騙園區內，用於詐騙的手機牆。（美國司法部網站）

這個犯罪網絡到底有多厲害。美國司法部在起訴書中提到陳志的一名同謀2022年曾表示，他們經營殺豬盤2018年每月收入曾高達三千萬美元，折合港幣約2.3億港元。

美國司法部10月14日宣布，已凍結陳志個人加密貨幣錢包內127,271枚比特幣，當時市值高達150億美元，即超過1166億港元。此外英國政府亦凍結陳志在國內的19處房產。

這是美國司法部有史以來規模最大的單次財產沒收行動。檢察官形容陳志的詐騙帝國為世界各地受害者帶來數十億美元損失和難以言喻的痛苦。

陳志據報與柬埔寨前總理洪森私交甚篤：

而為了保護他的生意，陳志與其高層更被指控利用政治影響力，賄賂柬埔寨官員，以逃避法律制裁。陳志似乎與柬埔寨高層有着密切的關係，他在2020年獲得公爵頭銜，亦曾擔任前總理洪森及現任總理洪馬奈的顧問。

目前這位千億騙局主腦陳志依然在逃。

韓國詐騙受害者慘痛自白

當英美政府採取雷霆執法行動，在韓國一連串悲劇正在上演，令整個國家為之震驚。

一名韓國22歲男大學生因誤信高薪招聘，7月被誘騙到柬埔寨。家人其後接到一通電話，稱該名男子在當地惹事生非，要求家人交27萬港元換取他的獲釋。男學生父母立即聯繫柬埔寨駐首爾大使館及韓國警方，但都無法聯絡來電者。

男學生最終在8月8日在柬埔寨南部波哥山附近一輛貨車中被發現身亡，屍體上有多處曾遭受酷刑虐待痕跡。事件引爆韓國輿論，但柬埔寨官方反應卻耐人尋味。

柬埔寨內政部近日在社交平台發布影片，找來一位聲稱在當地生活13年韓國女士，大讚「柬埔寨是一個和平又溫暖的國家」，說新聞報道與她的日常經歷截然不同。這種「唱好」的宣傳與另一邊剛被救出韓國受害者的親身經歷形成極度諷刺和殘酷的對比。

柬埔寨內政部上傳影片安撫外界對治安的憂慮：

兩名成功從柬埔寨詐騙園獲救的28歲及35歲韓國男士向記者憶述被困日子，形容在那裹過的是比雞狗都不如的生活。他們說12個人要擠在兩張床上面，每日只靠一餐麵條果腹。早上要戴腳鐐工作，夜晚就直接被鎖在床上。

他們形容園區內有一個專門用來折磨人的「酷刑室」，如果有人不聽話或者想逃走，就會被帶進去。他們親眼目睹一個嘗試逃走的中國男子在他們面前被活活打死。詐騙集團經理還威脅他們：「如果你們夠膽逃走，我們就將你們的屍體丟入焚化爐燒掉。」

其中一位受害者A先生還說他被逼去清理牆上及地板血跡，那種血腥味在他手上可以殘留一個星期。他說有很多次都想過自殺，但因為被手銬鎖住。連自殺都做不到。

這些細節都讓人毛骨悚然。柬埔寨官方的樣板式宣傳與受害者口中人間地獄形成強烈反差。

韓國年輕人墮高薪陷阱因由

很多人可能會問，為何像韓國這樣一個已經躋身發達國家行列的地方，為何有這麼多年輕人會這麼容易就跌入這些一看就知有問題的高薪陷阱。答案可能就藏在韓國社會內部經濟困境及結構性問題中。

首先是「推力」，近年韓國經濟面臨巨大挑戰，青年失業率高企及社會階層固化。年輕人要向上流動變得越來越難，社會上有所謂「地獄朝鮮」(Hell Joseon）的講法。

根據《紐約時報》在網上看到的招聘廣告，詐騙集團承諾每星期可以支付高達500萬韓圜（約2.7萬港元）的薪金。這個數字遠高於韓國人平均月薪約1.7萬港元的水平。對於很多在國內找不到出路年輕人來講，這個無疑是一個極度致命的誘惑。

韓國青年就業情況一向未如理想，6月整體失業率為4%，15至29歲年輕人失業率則高達10.4%。（路透社）

其次是犯罪轉移。有專家分析，自從中國政府在今年初大力打擊東南亞電騙集團後，很多華人犯罪集團變得低調，但這個真空期，反而為一些潛伏已久的韓國及日本犯罪分子，提供了可乘之機。他們開始將目標轉向自己的同胞，令打擊難度增加。

據韓國議員朴贊大引用的政府數據，這個問題可能比想像中更嚴重。數據顯示由2022年到2024年，每年都有2600到3200名前往柬埔寨的韓國人是「有去無回」的。如果計及由第三國進入柬埔寨的人數，實際失聯人數可能更多。有知情人士甚至估計，在柬埔寨參與詐騙韓國人至少有兩三千人。

斬斷金流能否杜絕跨國詐騙案

隨着事件越鬧越大，韓國政府亦都開始採取行動。他們不但派出由外交部及警察廳等多個部門組成的聯合應對小組趕赴柬埔寨，還用包機將64名涉嫌參與詐騙韓國人接回韓國。而這群人一上到飛機就立刻被捕，因為根據法律，國家航空公司的飛機已經被視為韓國領土。

而更關鍵的一步是追蹤資金流向，調查發現陳志的太子集團竟然與韓國金融體系有千絲萬縷關係。根據韓國國會議員的資料，太子集團曾經透過五間韓國銀行在柬埔寨分行進行過超過50次交易，總金額高達1970億韓圜，即是接近11億港元。

在美國政府對陳志提出起訴之後，這五間韓國銀行亦都迅速採取行動，凍結了太子集團在他們戶口入面大約910億韓圜，即是接近5億港元存款。這個行動無疑是對詐騙集團一次重擊，斬斷他們的金流，就等於斬斷他們命脈。韓國政府亦表示準備對太子集團實施制裁，並希望與柬埔寨當局建立聯合工作小組，從根源上打擊犯罪。

由美國司法部發出的天價凍結令，到韓國青年悲慘遭遇，再到背後複雜社會經濟因素。這次柬埔寨詐騙風暴為我們揭示了一個全球化時代下犯罪活動跨國性同複雜性。陳志與他的太子集團只是冰山一角。

只要世界上還有地方存在法律真空，只要年輕人對未來感到絕望，這類「賣豬仔」的悲劇恐怕好難真正落幕。韓國政府跨部門應對同美國金融制裁，顯示出要打擊這些跨國犯罪集團，必須要有國際合作，以及從金流入手決心。但更根本問題是如何解決國內經濟困局，為年輕人提供希望及出路，才是防止他們走向深淵治本之策。