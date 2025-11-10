安世半導體風波：歐盟只是特朗普的「爛頭卒」？

在中美兩大強權的博弈棋局中，究竟是執棋的棋手，還是任人擺布的棋子？這個問題，相信歐洲近期深有體會。



儘管中美雙方已達成協議，同意貿易戰休戰一年，但中國與歐盟之間的貿易關係並未隨之緩和。從荷蘭接管「安世半導體」（Nexperia）公司，到稀土出口限制的爭議，一系列事件如同火燒連環船，幾乎導致歐洲汽車工業陷入停滯。



作為貿易爭端始作俑者的美國，在與中國握手言和之際，那些曾經跟隨其「衝鋒陷陣」的歐洲盟友，卻彷彿從戰火中的炮灰，變成了停火後被遺忘的「孤兒」。本文將探討，在兩大巨頭的角力之下，歐洲是如何一步步走到今日這個進退失據、左右為難的尷尬境地。



荷蘭淪為馬前卒 一場錯估形勢的政治行動

首先，有必要了解安世半導體（Nexperia）這間公司。它是全球第二大汽車半導體供應商，主要生產功率半導體晶片，這些晶片是汽車電子系統的核心組件。安世原為荷蘭公司，但在2019年，中國聞泰科技全資收購了該公司，成為中國企業史上最大宗的海外半導體收購案。

今年9月，正值中美貿易戰白熱化之際，美國祭出極其嚴苛的「50%穿透性規則」。該規則規定，任何受美國制裁的外國公司，其持股超過50%的子公司，都將自動遭受同等制裁。

圖為2025年10月18日，位於荷蘭東部城市Nijmegen的安世半導體（Nexperia）總部。（Getty Images）

緊隨其後，荷蘭政府立即援引一條自1952年以來從未使用過的法律，以「國家安全」為由，強行接管安世半導體。政府要求公司在一年內不得進行任何涉及資產、知識產權、業務及人員的調整，隨後更暫停了中國籍CEO張學政的職務。

荷蘭政府此舉，在商業世界看來，與「公然掠奪」無異。當時，德國、法國等國家亦在旁聲援，甚至揚言考慮啟動所謂的「反脅迫工具法案」，準備與中國展開一場「貿易核戰」。當時的整個歐洲，看起來團結一致，決心跟隨美國的步伐。

當時的荷蘭首相斯霍夫事後聲稱，此舉並非針對中國，而是因為張學政領導下的公司「管理不善」。然而，動用一條塵封了七十多年的國家安全法例來處理公司治理問題，此藉口難以令人信服。明眼人都看得出，政治因素才是主因。事實上，根據法庭文件顯示，美方此前曾向荷蘭政府表示，至少須解僱張學政，安世才有可能從潛在制裁名單中被豁免。

2025年11月8日，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在社交平台上表示，已確認中國商務部同意簡化安世半導體（Nexperia）向歐盟和全球客戶出口晶片的程序，只要證明晶片將用於民用用途，便會發布出口限制豁免許可。有關措施已即時生效。（X@MarosSefcovic）

但荷蘭可能未曾料到，這場行動並非一齣單人戲碼，而舞台的另一位主角——中國，絕非一個會隱忍不發的角色。

中國「反擊」擊中歐洲軟肋

自10月4日起，中國禁止安世半導體從中國出口某些商品。此招可謂「打蛇打七寸」。原因在於，安世半導體雖然總部設於荷蘭，但其極為重要的生產與封裝測試基地卻在東莞。中國並未如荷蘭般「接管」公司，而是運用其境內的法律與監管權力，裁定荷蘭總部的決定在中國境內不具法律效力，直接奪回了對中國工廠的控制權。

安世半導體曾在致客戶的信函中表示，在重新取得東莞工廠「供應鏈的監管權」之前，完全無法確定產品何時或是否能夠出貨。

安世半導體的一名員工走過該公司的潔凈室。 （視覺中國）

中國此次完美示範了如何利用自身在全球供應鏈中的關鍵位置，進行精準反制。荷蘭可以接管境外資產，中國則有權力監管境內的生產環節。結果是，安世半導體瞬間被「腰斬」。荷蘭總部雖擁有技術與品牌，但失去了中國工廠，即等於失去了生產能力。

此外，中國商務部於10月初發布了兩項關於稀土出口管制的公告，擴大對稀土加工技術的限制，並將管制範圍延伸至對海外國防及半導體製造商的出口，更被外界形容為中國史上首次出口管制上的「長臂管轄」。這系列出口管制影響深遠，持續延燒至其他歐洲國家。

中美「停火」 歐洲炮灰變孤兒

歐盟官員曾表示，正尋求與美國等G7夥伴協調，共同應對中國加強稀土出口管制的措施。正當歐洲國家以為可以在貿易戰中與美國聯手對抗中國之際，一個更具戲劇性的轉折出現了。在韓國釜山的「習特會」後，中美宣布貿易休戰一年。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

根據白宮和中國商務部公布的成果清單，內容相當豐富。其中包括美國同意將那個極大程度促使荷蘭「失控」的「50%穿透性規則」，暫停實施一年！

這個消息對荷蘭、德國乃至整個歐洲而言，無疑是晴天霹靂。正是由於這項規定以及美國對華的強硬態度，才促使荷蘭接管了該公司，導致與中國關係僵化，國內產業鏈瀕臨斷裂。轉眼間，中美握手言和，留下歐盟獨自面對中國。荷蘭與其他跟隨行動的歐洲國家，就此成為這場大國交易中的「炮灰」。他們以為自己是與「大哥」並肩作戰的盟友，卻在「大哥」眼中，不過是用完即棄的棋子。

中國方面亦有所讓步，首先宣布將10月實施的稀土管制暫停一年，並將向2022年10月至2025年4月之間先後列入出口管制清單的多種稀土元素提供「出口許可」，這些放寬限制的措施也適用於歐盟。

表面上聽起來歐洲國家似乎有所獲益，然而在「出口許可」制度下，即使出口的稀土元素含量極低，外國技術出口商仍須先取得許可，而這些許可證往往難以及時獲批。歐洲企業最終仍不得不受制於中國的官僚機構。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

同樣的問題也適用於安世半導體的爭議。美國方面最初聲稱，「休戰」後中國將採取適當措施確保安世半導體在華子公司的產品能夠對全世界出口。但中國隨後澄清表示，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。折騰一大圈，結果歐洲依然要受制於中國。

如今，美國與中國休戰，美國獲得了實際利益，中國也贏得了戰略喘息空間。剩下的，就是歐洲這群「孤兒」，獨自面對一個已被自己激怒的中國。

歐洲的「恐慌」

歐盟國內幾乎沒有稀土生產能力，其98%的稀土磁鐵需求須依賴中國供應商，包括鎂、鎵和鍺等對半導體和國防技術至關重要的金屬。中國今年年初收緊出口許可後，稀土磁鐵出口量下跌了四分之三，導致不少歐洲汽車製造商被迫停產。

2025年10月15日，根據基準礦產情報公司（Benchmark Mineral Intelligence）的數據，部份中國稀土如鏑（Dysprosium）和鋱（Terbium）的現有成本至少比歐洲同類提煉礦的成本低三倍。（Benchmark Mineral Intelligence網站）

至於安世半導體，它在歐洲生產大量基礎晶片，這些雖屬低價晶片，但幾乎所有電氣設備都會用到。單以汽車而言，這些晶片用於連接電池與馬達、車燈、感應器、煞車系統、安全氣囊控制器、電動車窗等，簡而言之，汽車的正常運作有賴於此。然而，這些歐洲製造的晶片需要在中國組裝和測試，之後再重新出口回歐洲。當中國一下令暫停出口，歐洲車廠只能硬受影響。

因此，中國在10月初接連出招時，歐洲企業，特別是汽車製造業，立刻叫苦連天。德國汽車工業協會警告，如果晶片供應中斷，德國汽車產量短期內將「大幅受限」。

全球最大汽車製造商之一的德國福士汽車（Volkswagen，又譯大眾）發言人表示，雖然安世並非其直接供應商，但他們的許多零件供應商都需使用安世的晶片。換言之，安世一旦斷供，福士的生產線就極有可能停擺。

2025年4月2日，德國埃姆登（Emden），圖為埃姆登港口附近停泊一艘載有大眾（又譯福士, Volkswagen）汽車的貨輪。（Reuters）

儘管中國後來說可以批准豁免，以確保部分出貨能夠持續運行，但汽車產業巨頭，例如德國采埃孚（ZF）與博世（Bosch），都因為擔心官僚問題影響供應而焦急萬分。這兩間公司均表示，如果供應短缺進一步惡化，他們已準備讓部分員工放無薪假。采埃孚更已指示其中國子公司與中國有關部門保持聯繫，希望盡快取得出口豁免。

這個畫面何等諷刺？幾個星期前，德國政客還與荷蘭一同，義正詞嚴地宣稱要對中國強硬。現在，德國最引以為傲的企業，卻要低聲下氣地向中國申請「豁免」。

汽車生產商Stellantis的CEO最近坦承，回顧四月開始經歷的稀土危機，再看到當前安世事件，即可得知歐洲的供應鏈何其脆弱。在這種情況下，歐洲根本沒有任何自主權。

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。（Reuters）

歐洲命運掌握誰手？

如今，美國一句「不玩」，歐洲尚能如何？他們還有什麼籌碼可以與中國談判？在稀土管制方面，除了確認中國的放寬措施適用於歐盟外，中歐雙方基本上是「永續對話」，談判多輪卻缺乏實際成果。歐委會貿易和經濟安全委員最新表示，歐盟已與中方建立一個進行溝通的「特殊渠道」，用以確保稀土材料的流通。

至於安世半導體的爭議則愈演愈烈。據外媒報道，安世總公司於11月5日發聲明稱，其在中國的實體已不再按照既定的公司治理框架運作，無視全球管理層的指示，並以中國子公司拒絕付款為由，暫停向中國工廠供貨。

歐盟方面樂觀地認為，仍有時間和空間可以找到解決方案。但中國商務部同一日強烈批評荷蘭政府，指責後者對企業內部事務不當干預，才導致今日全球產供鏈混亂。中國作為負責任的大國，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部聯絡。翻譯過來便是：問題是你們歐洲國家自己惹出來的，但如果你們肯認錯，主動與我們協商，我們作為「負責任大國」，或許可以給予「豁免」。這種姿態，將主動權牢牢掌握在自己手中。