別只盯着黃金白銀　更兇猛的是「戰爭金屬」｜點經

戰雲密佈，伊朗爆發戰爭的概率正在上升。恐怕最大的共識是：2026，世界並不太平。在軍工剛需+供給剛性+資源博弈三重共振，「戰爭金屬」的牛市行情進一步持續，甚至比黃金、白銀還要兇猛。去年鎢價就上漲了220%，鈷也漲了120%，很多人聞所未聞的金屬——鎢銻鈷鉬鎵鍺，紛紛成了「財富密碼」。



首先，要界定何為「戰爭金屬」。「戰爭金屬」是軍工製造、高端裝備、國防工業的不可替代剛需原料，具備稀缺性、供給壟斷性、不可替代性三大特徵，直接決定武器裝備、高溫合金、精密磁材、阻燃彈藥的生產能力，是地緣衝突中「硬通貨」，區別於黃金的金融避險屬性，其價值源於工業剛需與戰略安全。

「戰爭金屬」有哪些？鎵、鍺，大量用於軍用雷達、衛星通信、量子傳感等尖端裝備；鈷，高溫合金關鍵成分，用於製造航空發動機和防護裝甲；銻，從阻燃劑升級為紅外制導系統、夜視儀、裝甲彈的硬化劑；鎢，熔點高達3422℃，是航空發動機葉片、穿甲彈芯不可替代的核心材料……

最受矚目的就是鎢和鈷。鎢被稱為「軍工之王」，開年最猛品種，黑鎢精礦（65%）現貨價67-69萬元/噸，2026年至今漲幅超50%，2月中旬單日漲幅一度突破9%，刷新階段新高。

供給端，中國2026年鎢開採指標再降8%，高品位礦枯竭、中小礦因環保退出，海外無新增產能；需求端，軍工硬質合金、光伏鎢絲、AI精密刀具剛需爆發，社會庫存僅夠1.2個月消費，現貨流通極度緊張；政策端，出口管制持續收緊，全球供給高度依賴中國，定價權完全掌握在國內。這麼看，供需缺口長期存在，短期高位震盪，易漲難跌，二季度前價格中樞維持高位。

鈷則是新能源+軍工雙輪驅動，金屬鈷年內漲幅超61%，創近兩年新高，現貨溢價持續擴大。供給端，剛果（金）出口政策收緊，全球70%鈷資源集中於此，供給擾動頻發；需求端，軍工高溫合金、航空發動機、新能源電池雙剛需，下游備貨積極性高漲，庫存處於低位。供給約束剛性，需求無拐點，上漲趨勢確定，地緣衝突升級還將進一步推升價格。

其他「戰爭金屬」情況都差不多，政策+需求雙支撐。對比黃金、白銀，「戰爭金屬」完勝。黃金白銀是金融屬性主導，「戰爭金屬」是戰略剛需+供給壟斷雙重驅動，在地緣衝突持續、全球軍備競賽升級的背景下，工業稀缺性遠勝金融避險性，漲幅自然碾壓金銀。

「戰爭金屬」的行情不是短期炒作，有其底層邏輯，四個層面決定。首先，供給剛性約束：鎢、銻、稀土等品種中國供給主導，開採指標、出口管制、環保政策持續收緊，海外新增產能週期長達3-5年，供給端無放鬆可能；同時，需求剛性爆發：全球地緣衝突加劇，各國強化軍備建設，軍工原料需求只增不減；同時新能源、AI、高端製造同步拉動，形成「軍工+工業」雙剛需。

再有就是資源博弈升級：大國博弈從科技、貿易延伸至戰略資源，關鍵礦產成為「戰略籌碼」，全球供應鏈去風險化，推動戰略金屬定價權轉移、價值重估。並且，全品種社會庫存處於歷史低位，下游備貨理性但剛需穩定，無泡沫、無過剩，價格上漲有基本面支撐。

過去20多年的產業大浪潮，智慧手機、電動車、光伏、5G輪番爆發，都沒能把鎢銻鈷鉬們的價格拉起來。如今，槍炮、導彈和衛星終於引爆了這些「戰爭金屬」的價格曲線。

如今，國際社會正在開啟「戰國時代」，大國紛紛提高戰略自主性，不再簡單依賴全球化供應鏈，而是瘋狂囤積戰略物資。

軍費預算集體飆升。美國擬將2027年軍費推至1.5萬億美元，同比拉升50%；德國未來5年軍備擬增長70%；法國未來兩年額外增加65億歐元軍費預算……關鍵礦產，成了國家安全的「新石油」。

就在2月初，美國召集54國舉行關鍵礦產部長會議（排除了中俄），試圖建立一個囊括55國的貿易優惠圈，計畫通過「洛比托走廊」等基礎設施項目，架空中國礦業投資（幾內亞鐵、秘魯銅等）及產業鏈。意圖很明確，就是重塑關鍵礦產全球產業鏈、供應鏈，將資源國礦產的運輸流向從東方轉往西方。相關博弈，還將繼續升溫。

「戰爭金屬」的狂飆，本質上是全球在為「安全焦慮」買單。地緣政治溢價，才是背後真正的主旋律。長期看，「戰略金屬」的超級週期才剛剛開啟，地緣衝突每一次升級，都將成為「戰爭金屬」行情的催化劑。