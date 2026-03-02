霸權殺戮撕開西方虛偽面具：從馬杜羅到哈梅內伊

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就這樣肆無忌憚的公然將斬首他國主權國家領導人，對馬杜羅（Nicolás Maduro）實施綁架抓捕、對哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發動定點空襲，這都是以武力私刑踐踏國際法底線，徹底暴露美式霸權的野蠻本質。而西方陣營集體失聲。在美國以色列對伊朗狂轟濫炸後，英德法領導人還發表聯合聲明稱，可能對伊朗採取的必要的防禦行動。以色列對伊朗開火時也是聲稱「預防性導彈攻擊」。西方滿嘴標榜「民主、法治、人權」，可曾低頭看看雙手的鮮血。



毫無疑問，「斬首」這種行徑嚴重違反《聯合國憲章》 核心原則：國家主權平等、不使用武力、不干涉內政、國家元首享有絕對豁免權，這是赤裸裸的侵略行為與戰爭罪行。無論一國政體如何、立場怎樣，其合法領導人的生命安全與國家主權，都應得到國際社會的平等尊重。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

然而，美國卻將自身意志凌駕於國際法之上，把「政權更迭」「定點清除」作為打壓異己的常規手段，將他國元首的生命當作政治博弈的籌碼，本質上是將國家暴力異化為霸權私刑，把國際社會拖回弱肉強食的叢林法則。

從威脅暗殺巴沙爾（Bashar al-Assad，敘利亞前總統），到獵殺蘇萊曼尼（Qassem Soleimani，伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官），再到抓捕馬杜羅、空襲哈梅內伊，美國已將政權更迭、定點清除制度化、常態化：大國可以僅憑自身好惡，隨意定義敵對政權、隨意剝奪他國領導人的生存權、隨意顛覆合法政府。

美國就這般將國際法淪為一紙空文。如此以往，小國的生存安全失去任何保障，全球範圍內的軍備競賽、核擴散風險將急劇攀升，政治暗殺、報復性衝突將成為國際關係的常態，人類和平與發展的根基將被徹底動搖。美國為了維護自身霸權，根本不在乎全球秩序的根基，這是對全人類共同利益的公然背叛。

圖為2025年12月30日：在伊朗首都德黑蘭，印有伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已故「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）肖像的橫額高掛，以供民眾紀念。（Getty Images）

比霸權暴行更令人不齒的是，一邊對中俄等國動輒以「人權」「規則」大搞制裁抹黑，一邊對美國暗殺、綁架主權國家領導人的暴行視而不見、默許縱容；高喊「基於規則的國際秩序」，實則只維護自身霸權私利；鼓吹「人權至上」，卻對他國領導人的生命權、國家的生存權肆意踐踏。同一行為，盟友做就是「反恐自衛」，對手做就是「違反人道」。還有那些所謂的國際人權組織、國際法庭集體失明，對這一赤裸裸的戰爭罪行視而不見。

衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度（Airbus）

從馬杜羅到哈梅內伊，這是一堂深刻的國際政治公開課：在西方主導的霸權體系下，沒有真正的公平正義，只有強弱之分；沒有真正的主權平等，只有順逆之別。所謂的文明外衣，掩蓋不了強權的野蠻本質；所謂的規則秩序，阻擋不了霸權的貪婪野心。

世界百年未有之大變局加速演進，霸權主義的野蠻本性已經暴露無遺。從肆意軍事介入主權國家、顛覆合法政權，到公然威脅斬首他國領導人，從圍堵遏制新興大國、製造地緣衝突，到動輒揮舞制裁大棒、破壞國際秩序，美國用一次次單邊行徑證明：國際社會的所謂規則，從來都是霸權國家維護私利的工具；弱肉強食的叢林邏輯，依然是強權政治的底層準則。在這樣的現實環境下，寄希望於霸權的仁慈、幻想依靠妥協換和平，無異於緣木求魚，唯有自身國防實力足夠強大，才能讓霸權不敢輕舉妄動。

圖為2026年3月1日，在土耳其安卡拉的美國大使館外，支持伊朗的示威者集會，舉著以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，抗議以色列和美國對伊朗的空襲。 （Reuters）

伊朗的未來必須讓伊朗人民決定。委內瑞拉的未來必須由委內瑞拉人民決定。任何國家，判斷一個政權是否代表人民、是否應當更迭，唯一合法主體，是這個國家的人民，而不是外部強權。一國的制度選擇、政權去留，是主權範圍內的事，是內部事務，不是外部勢力可以用武力、制裁、暗殺來隨意裁決的。外部干預從來不是解放，而是侵略；從來不是民主，而是霸權。把「不喜歡這個政權」當作「可以滅掉這個國家」的理由，是對國家主權、對國際法、對人民自決權最粗暴的踐踏。這已經突破了人類近代以來所有戰爭倫理、外交規則與政治文明的底線。