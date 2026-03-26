特朗普重蹈前三任覆轍？　美國戰略轉向中國途中掉入「中東泥潭」

「先後有三任美國總統上任時均誓言，要集中資源應對中國帶來的各項挑戰。可每一任最終都將精力轉向世界其他地區的危機，且多是由其親手發動或支持的中東衝突，早已背棄了此前有關從伊拉克、阿富汗兩場令美國付出沉重代價的『永久戰爭』中吸取教訓的承諾。」



眼看特朗普（Donald Trump，又譯川普）「重蹈覆轍」，在戰略轉向亞洲的途中猛一掉頭，重返中東戰場，當前戰局更有深陷泥潭之勢，《紐約時報》字裏行間難掩焦慮。

這篇刊登於當地時間25日的文章炒作稱，儘管與奧巴馬（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）一樣，特朗普政府上任便宣稱要將戰略重心轉向亞洲、把中國列為首要競爭對手；但事實上，其發起的對伊朗戰爭正讓美國再度陷入中東困局，與其制定的「弱化中東優先順序、聚焦印太」的國家安全戰略完全背道而馳。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

新一輪中東戰事爆發後，特朗普推遲了訪華行程，數千名美國海軍陸戰隊員從日本與加州登艦開赴伊朗，美方防空裝備也從韓國及亞太其他地區運往中東，「這便是美國『轉向亞洲』戰略的現狀，如今這一戰略已然愈發遙不可及」。

美媒指出，美軍大量軍事資源與防空系統從亞太抽調後，同時遭遇能源供應中斷、股市暴跌衝擊的亞洲盟友，正對美國的長期安全保障承諾產生深切疑慮，美國對華威懾力與外交籌碼也被大幅削弱，其長期宣揚的「轉向亞洲」戰略正徹底淪為空談。

《紐約時報》擔憂，保守派智庫「美國企業公共政策研究所」（AEI）學者庫珀（Zack Cooper）的一句銳評正逐漸成為現實：奧巴馬在2011年宣布的「重返亞洲」戰略已徹底宣告失敗，美國深度介入亞洲事務的預期將「不再現實」。

美媒提到，近年來，特朗普政府多名高級官員都曾主張，鑒於美國軍事資源有限、武器生產進度緩慢，優先關注亞洲實屬必要。

2025年10月30日，美國馬里蘭州（Maryland）總統特朗普（Donald Trump）結束亞洲行，在安德魯斯聯合基地走下空軍一號時，頭戴「讓美國再次偉大」的帽子，並做出手勢。（Reuters）

其中便包括五角大樓現任三號人物、負責政策事務的副部長科爾比（Elbridge Colby）。他是「印太轉向」戰略的二十年忠實擁躉，儘管認同特朗普的「美國優先」議程，但一貫主張削減美國在歐洲與中東的軍事投入，將力量集中於太平洋地區以遏制中國。

然而，這批曾被稱作「優先派」的幕僚們，如今卻公開支持特朗普發起的對伊戰爭。美國聯合以色列對伊朗採取軍事行動後，科爾比在3月初的一場聽證會上極力為特朗普的對伊打擊決定辯護，聲稱「動用武力削弱伊朗，能更有效地保衛美國本土」。

分析人士認為，這說明儘管多任美國總統均試圖將中國定位為頭號競爭對手，但中東地區持續不斷的衝突，始終是牽制美國全球戰略佈局的結構性障礙。

「我認為伊朗戰爭恰恰表明，美國很難將重心放在亞洲，」AEI的庫珀對《紐約時報》表示，「即便一屆政府上任時制定的戰略明確將中東從地區優先事項中降級，華盛頓最終往往還是會被捲入該地區的衝突之中。」

「最終，我認為這會加劇外界對美國是否因因資源匱乏和注意力分散而無力維護地區安全的擔憂，」他補充說，「這會促使部分國家加大對沖策略，中長期內或有助於中國。」

2025年10月30日，在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普(Donald Trump)與中國國家主席習近平在雙邊會晤前握手。(Reuters)

布魯金斯學會學者、曾任駐華職業外交官與白宮國家安全官員的哈斯（Ryan Hass）也表示，「對伊戰爭持續，將使特朗普在對華談判中籌碼大幅削弱。」

他坦言，由於資源與精力被戰爭牽扯，美國無法再向北京發出可信的升級威脅，這削弱了其在貿易、國防和外交談判中的地位。

更讓這些分析人士頗感「黑色幽默」的是，在華盛頓多年無端譴責中國軍事擴張後，特朗普現在反而請求中方派遣海軍力量前往中東，協助保障霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）安全。

本文獲《觀察者網》授權轉載

