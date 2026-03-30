霍爾木茲海峽「鎖喉」一個月　史上最嚴重原油供應中斷｜點經

美以對伊朗的襲擊已經持續了整整一個月，而霍爾木茲海峽遭封鎖也已達一個月。回首開戰以來的這一個月，全世界絕大多數國家和民眾起初都認為，美國和以色列要在伊朗複製「委內瑞拉模式」了，通過綁架或定點清除敵對國家的總統或領袖，「擒賊先擒王」，從而達到推翻該國的政權。



但事實並非如此，在伊朗出現了三個「出乎意料」：於美國和特朗普而言，出乎意料的是，伊朗打得如此堅韌，如此成功地把控節奏，直到現在，伊朗的反擊能力依然不可小覷，伊朗快速選出了新的宗教領袖，政權的生命力依然強勁；

於海灣國家而言，出乎意料的是，這場戰爭讓他們受到了伊朗導彈的襲擊，油田停產、出口中斷，「城門失火殃及池魚」；於全世界人民、特別是那些石油進口國而言，出乎意料的是，承擔全球三分之一的原油貿易運力和近五分之一LNG運力的霍爾木茲海峽突然史無前例地遭封鎖了，而且封鎖得如此徹底。

伊朗戰爭：2026年3月27日，以色列繼續空襲黎巴嫩，貝魯特冒煙（Reuters）

現在，戰爭已經持續了一個月了。這場戰爭對全球油氣市場影響幾何？實質性的能源危機有沒有出現？全球油氣供應短缺究竟嚴重到了什麼程度？上游（油氣開發與生產）、中下游（煉油與化工）各自受到怎樣的影響？布倫特原又來到108美元/ 桶、WTI原油站上103美元/ 桶，國際油價下步往何處去？

首先，根據國際能源署及多家權威機構的最新評估，美以伊衝突持續一個月及霍爾木茲海峽遭封鎖，已造成全球石油市場歷史上最嚴重的供應中斷。衝擊規模甚至超過了1973年（以沙特為首的阿拉伯產油國對西方國家發起石油禁運）和1979年（伊朗伊斯蘭革命導致伊朗石油出口的中斷）兩次石油危機的總和。

霍爾木茲海峽承擔着全球約34%的原油海運和20%的LNG貿易，目前實際通航量已暴跌超過95%，近乎停擺。全球每日石油供應缺口已達1100萬桶，相比之下，1973年石油危機缺口約為430萬桶/日，1979年缺口約為400萬桶/日。超過350艘油輪滯留在海峽兩端，無法正常通行或靠港。卡塔爾因遭襲擊受損，LNG出口量銳減，修復周期預計長達3至5年，相當於每年損失約1280萬噸的供應能力。

2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突中，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的港口。 （Reuters）

在價格與連鎖反應上，3月份的月度均價預計在100美元/桶上下，環比上漲近40%，大概率將推高全球通脹。供應中斷已引發能源價格劇烈波動，並向糧食和製造業傳導。與戰前相比，目前油價中包含了約35美元/桶的「地緣風險溢價」。而且，全球三分之一的海運化肥（包括伊朗生產的化肥在內）貿易需經過該海峽。聯合國警告，若局勢持續，全球可能新增4500萬人陷入嚴重飢餓。儘管IEA同意釋放4億桶戰略儲備，但這僅能提供「暫時緩衝」，無法彌補長期的產能缺口。

另外，未來風險呈急劇上升態勢，位於紅海的曼德海峽可能成為「第二道鎖」。市場目前極度擔憂也門胡塞武裝對曼德海峽的襲擾。該海峽連接紅海和蘇伊士運河，此次危機以來，已承擔全球約10% 的原油海運運力。一旦「雙海峽」同時被封鎖，油價可能進一步失控。

其次，通過跟蹤中東國家的油氣生產情況研判，戰爭對油氣上下游產業鏈主要環節帶來的影響雖有差異，但共同的特點是「非常嚴重」。上游油田生產和出口受到的影響最為嚴重，除了地理位置位於灣外的阿曼，波斯灣內的各油氣生產出口國均遭遇被動停產。對於他們而言，最致命的問題不是油田設施被直接炸毀，而是「出口歸零導致庫容爆滿，迫使油田關停」。

現在，戰爭已經持續了一個月了，對全球油氣市場影響幾何？(Reuters)

伊拉克是首當其衝的重災區，其南部主要油田產量暴跌約80%，國內產量從衝突前的日均430萬桶驟降至目前約80萬桶。由於無法通過海峽出口，倉儲空間告急，政府已強制要求BP、埃尼等巨頭大幅削減魯邁拉、祖拜爾等油田的產量。伊拉克緊急啟用了通往土耳其傑伊漢港的陸上管道，但初始運力僅25萬桶/日，遠低於原本通過海峽的350萬桶/日出口量。

總體看，沙特、伊拉克、阿聯酋、科威特等灣內出口國的日均出口量較2月份銳減65%左右，合計約700萬至1000萬桶的產能被迫下線或關停。

由此帶來的對中下游煉油化工產業的影響是，導致成本失控與減產。眾所周知，煉廠對原油品質有很強的「挑剔性」，原料被切斷後很難隨意替代。比如，亞洲煉廠高度依賴伊拉克的巴斯拉中質含硫原油。該油種日產量從330萬桶降至90萬桶後，亞洲煉廠被迫改用非洲或美洲油種，但這需要數周時間調整加工方案和催化劑，且運輸時間延長15至20天。

而且，影響進一步向化工原料傳導，特別是中東供應佔比較大的甲醇、硫黃、聚丙烯等出現價格劇烈波動情況。比如甲醇，中東佔全球產能15%，運輸中斷推動亞洲甲醇價格創近年新高。再如硫黃，中東佔全球出口的45%，一周內價格漲幅超30%，直接威脅磷肥及非洲銅礦的硫酸供應。又如氦氣，卡塔爾供應着全球40%的半導體用氦氣，氦氣供應鏈斷裂已開始波及晶片製造領域。

對LNG生產與貿易的影響是，作為全球前三大LNG生產國的卡塔爾，正在遭受「毀滅性打擊」。全球最大LNG出口設施——卡塔爾拉斯拉凡工業城遭襲後全面停產，卡塔爾能源公司宣佈遭遇「不可抗力」。這直接導致全球近20%的LNG供應瞬間斷供。LNG液化裝置是高度精密的低溫工業設施，一旦停產，重啟周期需要數周甚至數月，遠比油田復產複雜。

2026年3月2日，美以與伊朗衝突期間，卡塔爾拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）的卡塔爾能源公司液化天然氣（LNG）生產設施。（Reuters）

在大勢之下，過去一個月國際油價經歷了從「溫和預期」到「極端定價」的劇烈跳躍，如果封鎖持續三個月，多家機構預測峰值將觸及140-200美元區間。高盛等機構也強調，即使海峽重新開放，油價也不會迅速跌回70美元/桶。原因是，各國將忙於戰略庫存重建，抓緊補充儲備，這將形成長期額外需求，導致供需持續緊繃。而且，市場已認識到中東產能的集中風險，遠期價格將系統性抬升，即所謂的「遠期安全溢價」。

短期看，霍爾木茲海峽何時重開是唯一決定性變量。但，這場危機已不僅是「油價上漲」， 世界正為化石燃料過度依賴單一通道付出沉重的代價，全球能源供應鏈的系統性重構必須要擺上枱面了。