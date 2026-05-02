特朗普兩年三度遇刺：白宮晚宴安檢漏洞與美國政治暴力陰霾

美國總統特朗普近期似乎波折不斷。當地時間4月25日晚，於華盛頓希爾頓酒店舉辦的白宮記者協會年度晚宴主安檢區發生槍擊事件。特朗普、第一夫人梅拉尼婭、副總統萬斯及多位內閣官員隨即被美國特勤局（Secret Service）緊急護送撤離，場面極度混亂。這已是特朗普在過去兩年內第三次遭遇暗殺。



雖然本次事件幸未造成嚴重傷亡，但外界普遍對特勤局的保安安排提出強烈質疑：為何美國總統會在本土一而再、再而三地成為暗殺目標？



白宮記者協會年度晚宴自1921年起舉辦，由報道白宮與美國總統的傳媒記者主辦。傳統上，現任總統、新聞界人士及其他政要皆會出席，今年的晚宴更吸引了約2600名賓客。值得注意的是，與美國主流媒體關係向來緊張的特朗普，在首個總統任期內一直拒絕出席此項活動，今年則是他首次應邀赴會，理應是全場焦點。

然而，當晚卻迎來了一名不速之客——31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen）。他攜帶散彈槍、手槍及三把刀具，企圖衝過安檢站闖入會場行刺。雖然疑犯迅速被制服，但隨著犯案細節逐漸曝光，特勤局保安系統的漏洞亦開始浮出水面。

本次事件暴露了特勤局在保安策略上的盲點：

無法完全「清場」的客觀限制： 華盛頓希爾頓酒店規模龐大，擁有1107間客房、47個會議室及4間餐廳，宴會廳僅是其中一小部分。主辦單位無法包下整間酒店，特勤局亦難以在不侵犯客人權利的情況下，逐間客房進行搜查與長期監控。疑犯艾倫正是利用此漏洞，提前一天入住酒店，將客房作為「前線基地」。他不僅在犯案前夕全副武裝地對鏡自拍，更利用酒店內部樓梯繞過保安嚴密的區域，直達距離宴會廳僅數碼之遙的紅地毯大堂。

外圍安檢形同虛設： 疑犯在犯案宣言中透露，入住酒店時根本無需經過任何安檢，輕易便將大批武器帶入。多位與會記者（如霍士新聞及BBC記者）與賓客亦表示，進入酒店會場及熱身派對的過程極為寬鬆。賓客只需出示未記名的邀請卡或門票，安檢人員僅憑肉眼查看而未作掃描核實，亦無需核對身份證。

過度依賴單一防線： 簡單而言，特勤局的安檢策略幾乎完全依賴宴會廳外的唯一一個安檢站，站外情況相對寬鬆。直到最後一刻，疑犯持武器飛奔衝過安檢站時才被發現。

2026年4月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）等人出席在華盛頓特區舉行的白宮記者晚宴，出事前一刻，眾人正在台上交談。（Reuters）

特勤局的人手危機與防範意識

面對為何不擴大安全警戒線的國會質詢，特勤局局長以機密為由拒絕透露。但外媒分析認為，背後癥結在於嚴重的人手短缺。擴大警戒線需要大量人力，對目前人手捉襟見肘的特勤局來說無疑是雪上加霜（當局於今年1月才剛啟動計劃，目標在2028年前增聘2000名人員）。

此外，特勤人員的危機意識亦備受詬病。閉路電視片段顯示，疑犯在極速衝擊前曾在附近徘徊，而事發前一刻，安檢人員甚至已開始拆除部分金屬探測器。有現任特工指出，晚宴開始後，安檢人員似乎認為不會再有太多人入場而開始鬆懈，明顯對周遭環境缺乏足夠戒心。

更令人擔憂的是風險管理問題。特勤局一般會採取分散風險措施，避免將總統與副總統同時安排在同一個高風險場地。此次將特朗普與萬斯一同安排在主席台上，顯示當局明顯低估了該酒店的風險。事實上，1981年3月30日，前總統列根正是在同一間酒店門外遇刺，險些喪命。

美國華盛頓特區首席聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）4月30日（周四）在X平台公布一段白宮記協晚宴槍擊案的CCTV影片，顯示槍手艾倫（Cole Tomas Allen）當晚強闖安檢並向一名身穿防彈背心的特勤局人員開槍，以此否認特勤局人員是遭自己人誤傷。（影片截圖）

「高學歷孤狼」與政治暴力激增

特朗普事後表示疑兇艾倫是一匹「孤狼」，否認事件與伊朗戰事有關。然而，艾倫的背景卻為理解美國政治兩極化導致暴力激增，提供了一個極具代表性的例子。

艾倫並非失業潦倒的社會邊緣人，而是擁有理工名校背景的知識分子；他並非完全脫離主流政治，過往甚至有小額捐款支持民主黨總統候選人賀錦麗的紀錄。他與2024年另外兩宗針對特朗普的刺客一樣，勾勒出新一代孤狼襲擊者的輪廓：年輕、具備一定的教育背景及社會能力，且無清晰可查的恐怖組織背景。

司法部在記者會上指，31歲的加州男子艾倫（Cole Tomas Allen）當日攜帶了散彈槍、手槍及三把刀具，衝過安檢站闖入白宮記者協會晚宴會場企圖行刺。（Reuters）

這種孤狼式的政治暴力浪潮，近年正席捲美國政壇的各個層級：

2024年7月： 特朗普於賓夕法尼亞州競選集會遭狙擊，子彈擦過耳朵。

2024年9月： 槍手潛伏於特朗普佛羅里達州高爾夫球會外企圖行刺被捕。

2025年6月： 明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖霍爾曼（Melissa Hortman）與丈夫在寓所遭偽裝成警察的槍手殺害，另一名議員夫婦亦遭槍擊重傷。

2025年9月： 保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）在公開集會台上中槍身亡。

2025年9月，保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）在公開集會台上中槍身亡。（Reuters）

其他事件： 賓夕法尼亞州州長夏皮羅住所遭縱火，以及早前眾議院議長佩洛西丈夫遇襲等。

特朗普在這次槍擊事件後的記者會上，無可奈何地承認這股社會戾氣是真實存在的。有研究指出，美國已進入「暴力民粹主義」的新階段。網絡演算法淪為巨大的「仇恨孵化器」，極端意識形態在封閉社群內病毒式傳播並不斷被強化。此次及2025年刺殺案中出現的「高學歷孤狼」，證明極端化思想已侵入原本被認為較理性的社會階層。

除此之外，美國根深蒂固的槍械文化，為全社會的戾氣提供了致命的出口。部分政治人物為鞏固基本盤與博取流量，頻繁使用「戰鬥」、「殲滅」、「清算」等煽動性字眼與戰爭隱喻，無形中為心理防線脆弱的「孤狼」賦予了暴力的「正當性」。

最諷刺的是，當一位權傾全球的美國總統在短時間內一再遇刺，事後卻將自己與林肯相提並論，自誇「最有影響力、成就最高的人才會成為目標」。這種忽視自身支持率跌至三成多的現實，將社會動盪包裝成個人豐功偉績的做法，實質上是在合理化政治暴力，也掩飾了美國社會正日益惡化的深層次撕裂。