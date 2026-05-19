半年內安理會四常領導人全都訪華，中國憑什麼成為新中心？

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日剛剛結束訪華，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月19日就到了北京。數日之內，軍事實力排在全球前兩位的美國和俄羅斯先後到訪中國，中國同美俄完成了深度溝通。這是以往人們不敢想的。

而更令人不敢想的是聯合國安理會美俄英法等四個常任理事國領導人半年之內均對另一個常任理事國中國進行了訪問。在特朗普和普京訪華之前，2025年12月法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華。2026年1月，英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪華。二戰後有哪個安理會常任理事國被其他幾個常任理事國如此密集拜訪過？

聯合國安理會五個常任理事國一直以來被認為分成了兩派，一派是美英法三國代表的西方社會，另一派是俄中。安理會的投票表態，美國贊同的，英法幾乎是跟隨贊同，俄羅斯和中國大多數一致反對或者贊同。俄中並不接受美國單極霸權，而美國攜英法的支持，在冷戰結束後持續對俄中進行戰略圍剿和打壓。這樣的鬥爭是過去三四十年的國際政治主軸從未停止過。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

但從2025年末到2026年5月，英法美俄四國領導人紛紛訪華看，世界的權力格局已經發生改變。安理會五常中能夠同時令其他四常伸出合作橄欖枝的只有中國。

俄羅斯自2022年發動烏克蘭戰爭之後已經和西方世界中斷了正式的外交聯絡，除了中國常態化接待普京到訪，普京只在2025年8月去過阿拉斯加見過特朗普，英法等國家早就對俄羅斯關上了大門，自然美英法等國家領導人早就不登俄羅斯的門了。

法國雖然是美國的傳統盟友，但馬克龍擔任法國總統以來，中法關係的重要性並不比美法低。2025年12月，法國總統馬克龍對中國進行國事訪問，是馬克龍任內第四次訪華－－此前他在2018年1月、2019年11月、2023年4月三次訪華。

2025年9月2日，在會談後，普京前往習近平的私人官邸，兩人舉行小範圍茶敘。圖為中俄官員在習近平私人官邸外步行。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

馬克龍2018年4月、2022年12月、2025年2月三次正式訪問美國。其他像2017年9月、2025年9月等聯合國大會期間赴美國會見美國總統的情況也很多，但都稱不上正式訪問。綜合來看法國總統馬克龍任內，對待中美的訪問頻次幾乎相當。

而自2008年以來法國總統首次訪英，是馬克龍2025年7月到訪，這次訪問也是英國脱歐後歐盟國家領導人首次訪英。但從訪問看，法國和英國的互動頻率連中法都不如。傳說中的西方世界早就四分五裂了。

和美國持續和俄中關係緊張不同，和俄羅斯同美英法集體交惡也不同，中國能夠長期和法國保持關係相對穩定順暢，是難能可貴的，也說明其戰略謀劃從來就不是抱團對抗。

2025年12月5日，中國國家主席習近平夫婦，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）夫婦在都江堰非正式會晤（Reuters）

當然，最令人意想不到的外交進展是美國和英國對中國態度的轉變。俄羅斯通過發動戰爭展示武力並沒有得到美英法的認可。反而是中國在對美英關係上取得了重大進展。

特朗普2026年5月訪華是美國總統時隔九年首次訪華，這次訪問打破了中美的政治僵局，是美國正視中國崛起、開始尊重中國。施紀賢2026年1月到訪北京和上海，是英國首相時隔八年再次訪華，施紀賢率領大型商界和文化界代表團，與中國高層領導會晤以推動中英貿易合作並尋求改善雙邊關係。美英外交關係幾乎同步，這兩個國家對華態度的轉變，是因為整個西方社會都認識到了打壓中國、圍堵中國的不切實際，必須合作是深刻的教訓。

俄羅斯在美英法等西方世界的圍堵之下，對中國的依賴程度越來越高。法國在特朗普第一任期就知道了平衡中美關係的重要性，而美國和英國在同中國全面激烈經濟對抗了八九年之後，終於覺醒，認識到了中國的不可戰勝。中國打破了陣營的界限，成為對立兩派都爭相結交的對象。

2026年1月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在訪華期間遊覽故宮。當時他並未像特朗普遊覽故宮一樣獲得習近平陪同的待遇，故宮也並沒有因為他而清場。（Reuters）

中國憑什麼？

普京此次訪華，公開的代表團成員包括5位副總理和8位部長。其餘的代表團成員包括央行行長納比烏林娜、多位地區負責人、國有和私有企業負責人以及大型銀行管理層。特朗普訪華，帶來了一支17人組成的「萬億美元團隊」，涉及科技、金融、航空等多個領域。

2026年1月，施紀賢訪華，隨行的60人代表團堪稱豪華配置，財政大臣、商業貿易大臣悉數在列，50餘家英企高管涵蓋金融、醫藥、製造業等優勢領域，滙豐、渣打、阿斯利康等巨頭的身影格外顯。2025年12月馬克龍訪華，率領的是超過80人代表團，其中包括多位部長和35位來自法國企業界的行政總裁。

BBC針對「中國製造2025」所作的報道。（BBC截圖）

最強大的國家、最頂尖的企業、最成功的商人，都要搭乘合作的東風，和中國做生意。所謂，政治開路，商務先行。

中國的地位，不是打仗換來的，而是憑藉着全球最大工業國的身份掙來的。

中國擁有全球最完整的工業體系——聯合國產業分類中全部500多個工業門類，中國是唯一全覆蓋的國家，製造業增加值佔全球約30%。以往人們對中國製造的印象停留在物美價廉，現如今物美價廉的物品中國可以生產，有科技含量的商品中國也能生產。

2026年4月，越南共產黨總書記、國家主席蘇林訪華，參觀中國-東盟國家人工智能應用合作中心，體驗了由中國企業研發的AI翻譯提詞智能眼鏡。從網上的影片可見，蘇林似乎瞬間就能透過眼鏡，聽見主持人中文講話的越南語翻譯，他並讓隨行官員也一齊試戴智能眼鏡。（X@ChinaDaily）

中國電動汽車、鋰電池、光伏產品的出口遍及200多個國家和地區。近年來人工智能等新型工業領域的全面爆發，中國製造開始邁向了中高端製造。中國依靠工業能力成為供應鏈條上不可或缺的一環。毫不誇張的說，美國單極霸權極度削弱，中國在經濟上已經日漸成為全新的世界中心。

在美國忙着金融化賺快錢時，在俄羅斯忙着在烏克蘭攻城略地時，在英國法國吃着高福利社會的老本時，中國在調整經濟結構，在夯實生產科研實力。

當美英法等國家的領導人四年五年一選舉，政策換來換去時，中國穩步推進一個又一個的五年計劃、十年計劃。

從來沒有什麼經濟奇蹟，不過是聚沙成塔、跬步千里，量變引發的質變。