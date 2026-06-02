美國開始尊重中國後，中國周邊形勢為何沒有隨之大變？

美國防長赫格塞思日前在香格里拉峰會回答解放軍大校提問時直言，「我認為中美雙方相互尊重，對彼此能力、實力都有所認知，並認識到在當今世界，美中兩國該如何最有效地合作。」

與其說中美互相尊重，不如說美國開始學會尊重中國。這是中美關係的重要轉折。

作為當今世界最重要的雙邊關係，中美關係發生變化將有何影響？以往美國集結盟友對中國發難，原本人們以為美國對華態度相對軟化後，將帶動美國一大批盟友積極轉變對華態度，但現實顯然並不容樂觀。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）出席聯合記者會。（Reuters）

中國周邊，日本的軍事化明顯進程加快。日本最新的防衛預算已突破9萬億日元，連續14年刷新戰後歷史的最高紀錄。日本防衛省自己公布的數據顯示，日本自衛隊所發軍工訂單是5年前的3倍。高市早苗擔任日本首相後日本加快部署中遠程進攻性導彈，放開殺傷性武器出口，推動修改憲法和「安保三文件」，企圖進一步突破國際法、國內法規制，挑戰戰後國際秩序。

2026年5月28日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）到訪日本東京，同日本首相高市早苗舉行雙邊會晤。會後兩國共同發布聯合聲明，宣佈正式啟動日菲專屬經濟區與大陸架劃界談判。這實際上是啟動中國台灣島以東海域劃界談判。

一旦日本的主張藉此次談判落地，中方約25萬平方公里專屬經濟區、20萬平方公里延伸大陸架的合法海洋權益將遭到日方侵佔，涉事海域總面積達 45萬平方公里。而日本藉此主張的海洋總面積可達72.5萬平方公里，其中包含47萬平方公里專屬經濟區、25.5萬平方公里外大陸架，近乎兩倍於日本本土國土面積。

赫格塞斯在新加坡舉行的國際戰略研究所香格里拉對話安全高峰會上發表演說。（路透）

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）5月30聲稱，中美都是大國，試圖緩和緊張局勢是自然的，因為「當兩國在防務上勢均力敵時，就會相互尊重，且有能力根據兩國深厚的實力進行調整」。然而，對菲律賓這樣的國家來說，情況不同。對菲律賓來說，在面臨中方「嚴重威脅」時別無選擇，只能「展現韌性」。

中日有領土爭端，中菲也有南海爭端，現如今日菲兩國持續深化軍事同盟，推進情報共享、升級聯合防務協作，將南海、台海、西太平洋三大熱點區域串聯一體，一張針對中國崛起的戰略封鎖網持續收緊。

美國在台海等諸多問題上諱莫如深，日本和菲律賓的動作顯然是繼續高調走在針對中國的前沿。

2026年5月29日，越南國家主席蘇林（To Lam）在香格里拉對話中發表演講。（Getty）

為什麼會這樣？難道不是美國對華態度改變後，美國背後的盟友都不得不轉變對華態度夾起尾巴做人嗎？

和日菲的明目張膽相比，越南的做法更加隱晦。

4月初率先首訪北京的越共總書記蘇林，5月初到訪曼谷。與泰國總理阿努廷談技術互換和綠色能源，把安全與防務合作往前推了一步。5月底，蘇林赴新加坡香格里拉對話會，他成為首位在該對話會開幕式上發表主旨演講的越南最高領導人。這個身份本身就是信號——越南在區域安全議題上打算發出自己的聲音了。

5月31日，蘇林抵達菲律賓，開啟為期兩天的國事訪問。這不僅是越南共產黨最高領導人首次踏上菲律賓的土地，更是蘇林一個月內繼北京、曼谷、新加坡之後的第四站密集外交行程。越南駐菲律賓大使賴太平說得很直白：這次訪問將強調越南「獨立、自主、多樣化、多邊化」的外交路線。翻譯成大白話就是：越南不跟任何大國綁死，誰也不能逼我選邊

2025年12月2日，美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）7月發表一份報告，模擬台海發生軍事衝突作出最壞情況的預測，結果顯示日本的死傷人數為4,662人。（網絡圖片）

菲律賓和越南的海軍、海警對話機制已運作多年，合作正從軍醫、救災向國防工業延伸。當兩個在南海都有主權聲索的國家坐在一起談軍事合作，畫面本身就充滿了張力。

2026年以來，在人們震驚於諸多國家紛紛到訪北京時，中國的鄰國緬甸，其軍方實控人敏昂萊當選為民選總統後，首先訪問的卻並不是北京。5月30日至6月3日，緬甸總統敏昂萊去印度了。這是他今年4月當選總統後的首次出訪，為期五天。目前，緬印雙邊的貿易規模相對較小，在2025年度，雙邊貿易額僅有19.5億美元。眾人皆知中國在緬甸有大量投資，中緬經濟走廊是緬甸經濟的命脈，可敏昂萊偏偏把上任後的第一次出國訪問留給了印度。

緬甸稀土產量在2025年位居中國、美國、澳洲之後，處於全球第四位。印度前駐緬甸大使稱印度對緬甸的稀土、原材料和商業機會非常感興趣。小國在大國之間求生存，從來都不容易。敏昂萊首訪選印度，不過是想證明除了中國，緬甸還有選擇權。

2025年5月28日，一艘中國海警船在南海行駛。（Reuters）

美國在台海問題上謹言慎行，擺明了不會和中國打一仗，日本和菲律賓是如何敢於如此直白在領土問題上挑戰中國的紅線？真的指望美國在東海南海提供協防嗎？

越共總書記蘇林首訪中國姿態非常謙卑，通過周邊一圈國家的走訪，亮明的是即便意識形態和中國一致，也不會站隊中國的姿態。緬甸這樣一個處處仰賴中國的國家，領導人上任之後想的是靠向和中國不睦的印度平衡對中國的依賴。搭乘中國的發展快車難道不香嗎？

美國轉變對華態度之後，中國周邊小國們如今的表現，是對大國實力的敬畏和擔憂還是對中國的不信任？古語道，以小侍大以智。現如今和中國打交道，的確需要智慧。但是間於中美的智慧不是任何國家都能先知先覺地獲得。那些對形勢變化後知後覺，終究會在不知不覺中陷入被動。無論如何，形勢已經起變化，美國之外的其他國家也許需要更多的時間來慎重思考到底該如何面對中國。