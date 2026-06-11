CPI破4%　美國通脹衝高　聯儲局三難動彈不得 | 點經

美國最新通脹資料出爐，5月消費物價指數（CPI）同比4.2%，創下三年新高。核心CPI為2.9%，似乎還沒有失控。但整體通脹裏包含了汽油、能源、食品這些誰都繞不開的開銷，普通人已經壓力山大。資料一出來，所有人都看向美國聯儲局。但聯儲局正面臨很尷尬的局面——加息不對，降息不對，按兵不動也不對。



首先，按照凱恩斯主義的貨幣政策邏輯，通脹高就加息。加息以後，貸款成本上升，企業投資放慢，居民消費收縮，總需求降下來，價格壓力就會緩和。但美國現在面對的通脹，不是需求過熱產生的問題。漲得最厲害的汽油，顯然不是需求引發的。加息不能帶來更多的石油，不能帶來中東和平，也變不出便宜的保險、物流和供應鏈。加息只會壓低美國國內的居民消費、企業投資和房地產熱度。

如此就麻煩了。因為本來就是供給端產生的價格上漲，加息則可能會進一步加大供給端壓力。企業融資更貴，庫存成本更高，保險也漲價，會導致擴張更難，而小企業會尤為謹慎。美國本來就是高成本社會，繼續加息，相當於在已經很厚的成本層上再壓一塊石頭。加息加到最後，需求可能被壓下去了，但價格卻仍下不來，經濟結構反而更差了。這就像一個人發燒，醫生拿冰塊去冷敷他的腿。腿確實涼了，但燒還沒退，人更加不舒服。

自美國及以色列對伊朗戰爭2月開打以來，美國通脹節節上升，5月消費物價指數(CPI)按年增4.2%。（tradingeconomics）

美國通脹升溫，5月消費物價指數(CPI)按年增4.2%，符合市場預期，亦創2023年4月以來新高。（tradingeconomics）

然後，可以看到以特朗普為首的一批人希望聯儲局降息。因為高利率讓人很難受，國債利率高，房貸貴車貸貴，信用卡利息更高，企業融資也貴。降息似乎可以緩一口氣。但問題是，CPI還在4%以上、核心CPI仍接近3%，如果降息，會釋放一個非常危險的信號：聯儲局是不是會容忍更高通脹？

這會改變市場預期。如果企業認為央行不再強硬壓通脹，當然是能漲價就漲價，能提前漲就提前漲，能把未來風險打進價格就先打進去。因為自己不漲別人也會漲。如果消費者認為後面還要漲，當然是能提前買就提前買，能囤一點就囤一點，能鎖定價格就先鎖定。企業防禦性漲價，消費者防禦性囤貨，員工防禦性要求加薪，供應鏈防禦性增加庫存，金融市場防禦性交易通脹預期。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

這種防禦性行為會導致預期自我實現，這恰恰是高成本社會最怕的地方。在低成本、高彈性的社會裏，價格漲一點，競爭很快會把它壓下去。消費者不買，商家就得降價；某個企業漲價，另一個企業馬上搶市場。

分析指即使美國經濟表現仍勝過其他國家，也未必能繼續自外於這場戰爭的負面衝擊。（GettyImages）

但在美國的高成本環境裏，很多行業本來就卷不了低價。租金、人工、保險、訴訟、監管、融資、平台抽成，哪一項都不輕。企業不敢輕易降價，因為降價以後很可能活不下去。消費者也未必有足夠多的替代選擇，因為低價供給本來就在萎縮。所以價格漲上去容易，降下來很難。一旦市場把降息理解為「以後通脹可以更高」，那很可能就會真的更高。

那麼，不加息也不降息，保持不變行不行？看起來最穩，也是聯儲局現在最可能的選擇：先按兵不動，觀察資料，等待通脹回落，避免出錯。然而，按兵不動不是沒有代價。

現在的利率仍然偏高，家庭和企業繼續被高融資成本拖着，供求雙方都不舒服，更不舒服的是聯邦財政。美國政府債務規模已近40萬億美元，在高利率下，產生天量的財政利息支出。財政壓力不但限制政策空間，還會不斷汲取社會資金，從生產投資領域轉向政府國債或稅收。而且貨幣政策和財政政策互相牽制，誰都不輕鬆。

這張攝於2026年3月8日的照片中，可以看到美國華盛頓特區國會山附近的一間​​加油站，其背後有一面美國國旗隨風飄揚。 （Reuters）

何況，按兵不動不能自動讓油價下跌，也不能自動讓食品和服務價格回落。如果外部衝突繼續延宕，能源風險溢價繼續存在，企業就會把高成本當成常態，一次性衝擊會變成長期預期。消費者抱怨幾個月以後，也會慢慢把高價格當成新現實。

於是，企業會重新定價，工會重新談工資，房東調整租金預期，消費者壓縮消費結構，服務業設置新的小費和附加費率，金融市場要求更高收益率。等這些調整完，通脹就固定下來，成了新的社會運行成本，要降下去更難了。

聯儲局困境的本質，是手裏的工具主要是利率，但美國現在卡在結構成本上。聯儲局不能增產石油，不能結束中東衝突，不能降低醫療成本和訴訟成本，也不能憑空製造低價供給。這就像房子漏水，手裏只有一把錘子。你可以用錘子砸牆，也可以用錘子敲地板，還可以什麼都不做，但都不能真正解決水管漏水，屋裏還是越來越濕。

這也是現代美國治理的一個縮影：先把各種問題變成金融問題，再把金融問題塞給聯儲局。而聯儲局上只有利率這把錘子。寬，是放任預期。嚴，是壓壞供給。不動，是鈍刀割肉。高成本社會，寬嚴皆誤。