王毅五年來首次訪韓　特朗普公開示好金正恩　中美公開互挖牆腳？

近來朝鮮半島出現了非常奇怪的景觀。以往熱衷於圍困制裁朝鮮的美國突然對朝鮮展現善意，轉而對盟友韓國疾言厲色。而朝鮮的傳統盟友中國，這個時候派出外交部長5年來首次訪問了韓國。乍一看，中美同時轉向對方的友好國家，公開互挖牆腳。

中國外長王毅8月19日到20日訪問韓國，是中國外長五年來首次訪問韓國。根據外交慣例，這次訪問並非臨時興起，而是早就安排好的外交日程。只不過是恰好撞上了美韓聯合軍演提前結束。

美國總統特朗普16日在社交媒體發文稱，考慮到他與金正恩有着「非常良好的關係」，他對於「美國很久以前同意參加與韓國的聯合軍演感到不滿」。17日他繼續在白宮橢圓形辦公室向記者抱怨韓國拒絕幫助美國在伊朗問題上的軍事行動。特朗普說金正恩回應了其對話請求。美國國務院稱，美國仍然願意在「不設前提條件」的情況下與朝鮮會談。

據韓國外交部8月19日消息，韓國外交部長官趙顯當天在首爾同中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會談，雙方就韓半島問題和兩國關係等共同關切交換了意見。資料圖片：王毅和趙顯。（Reuters）

到了8月19日韓國聯合參謀本部宣佈原定於17日至27日舉行的韓美「乙支自由之盾」聯合軍演將提前6天結束，日程縮短過半。

這顯然是美國突然做出的決定，和中國無關。美國公開敲打韓國示好朝鮮，和中國外長王毅訪問韓國的舉動，並不具備因果聯繫。

從中美兩國碰巧同時對朝鮮半島外交發力看，中美外交風格迥然不同。

美國擅長拉踩戰術，打一個拉一個。美國人處事總是在搞對立，在找參照面。

特朗普批評韓國不幫助美國應對伊朗戰爭，粗暴縮減美韓軍演的時間，同時公開表達和金正恩關係很好。沒有對韓國的疾言厲色不足以彰顯對金正恩的友好，沒有對金正恩的青眼有加不足以體現對韓國不幫美國的憤怒。特朗普的目的是要讓韓國感受到危機，讓韓國認識到美國軍事幫助的重要性。金正恩不過是美國勒索韓國的工具。

2026年8月15日，韓國總統李在明在首爾舉行的光復節81周年慶祝儀式上講話。（Reuters）

中期選舉臨近，斡旋俄烏衝突沒有進展、陷入同伊朗的衝突無法自拔、近乎一事無成的特朗普希望將和金正恩的友好互動當成自己的政績。

美國考慮朝鮮半島問題，出發點是美國的亞太利益，沒有朝韓矛盾就沒有美國在朝鮮半島存在的必要。沒有朝鮮這個敵人，韓國對美國的需要就大大降低。同朝鮮緩和關係是為了敲打韓國，敲打韓國是為了讓韓國進一步為美國所用。

中國處理朝韓關係從來不是非此即彼。中國國家主席習近平今年6月訪問了朝鮮，重在穩定雙邊關係，繼續夯實雙邊中朝友好互助條約。這次王毅赴韓國，主要任務是邀請韓國領導人參加今年在中國深圳舉行的APEC，彌合尹錫悦政府造成的中韓關係裂縫，積極回應韓國總統李在明今年1月的訪華行動。

4月22日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場共同舉行交接儀式，韓方向中方移交第十三批12位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及146件遺物。（新華社）

中國雖然具有重要影響力但是並沒有自視甚高貿然插手朝韓事務。即便是朝鮮半島問題，在會晤韓國外長的官方通稿中，中國官方使用的措施也是「王毅應詢介紹對朝鮮半島局勢看法」，即韓國不問中國不提。

今年上半年朝鮮成功修改憲法將朝韓關係界定為國與國的關係是重大的舉措，以此表明沒有吞併統一韓國的企圖。韓國總統李在明8月15日在光復節講話中也提出，推動朝鮮半島從「停戰體制」轉向和平體制，並呼籲展開多邊討論。本質上朝韓兩國都結束戰時對抗的意願。

王毅公開說「樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安」，除了對朝韓表達支持，沒有干涉和操弄的意思。

2026年7月，金正恩參謁中國人民志願軍烈士陵園。（新華社）

中國能夠和朝鮮持續穩定互助條約之下的良好關係，同時也對韓國伸出了深化互利共贏格局的橄欖枝。和韓國處理好關係不是為了制衡朝鮮，和朝鮮處理好關係不是為了針對韓國。

美國不遠千里在東北亞彰顯存在，而東北亞就在中國家門口，沒有哪個國家比中國更希望地區和平穩定。這就是事實。

在朝鮮半島製造事態的是美國，支持朝韓改善關係的是中國。拉一個打一個的是特朗普，同時和朝韓保持良好關係的是中國。