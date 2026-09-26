沒有聯合聲明和新聞公報　訪美是習近平親自主導的超級戰略遊說

當地時間9月25日，中國國家主席習近平在美國總統特朗普（Donald Trump）陪同下參觀完美國國家檔案館就結束了訪美行程。截至記者發稿，關於此次訪問，雙方沒有發布聯合聲明（Joint Statement），沒有公布聯合新聞公報（Joint Communiqué），甚至沒有像往常國事訪問一樣一結束訪問就公布早就簽好的成果清單。

以往領導人出訪之前，雙方團隊早就進行談判拿到可以共簽署的成果文件，而這次在習近平訪美前數日，中美經貿團隊還在進行談判。直到9月25日訪問結束，根據美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）的說法，雙方過去數周談判所取得的成果，預計將在下周一（注：9月28日）才能公布更多細節。

歡迎儀式隆重熱烈、白宮晚宴高朋滿座，友好的氛圍恰到好處。這一切按照常理應該是重大協議的前奏和鋪墊。但是並沒有。這訪問和特朗普今年5月訪華一樣，沒有聯合聲明和聯合新聞公報。

2026年9月25日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛訪美行程最後一天的早上，與特朗普夫婦在白宮茶敘。（路透社）

很大程度上，習近平此次訪問美國，並不是專程為了達成重大協議而來。

不容忽視的細節是，以往習近平出訪之前，中國外交部長王毅大都會提前到訪做鋪墊。但是這一次並沒有王毅今年以來單獨訪問美國的記錄。

9月24日習近平和特朗普在白宮進行會談。美國方面的陪同人員包括美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），而習近平的隨訪人員並沒有國防部長或者軍方人士。

2026年9月24日，美國總統特朗普在白宮為中國國家主席習近平舉行國宴。（Reuters）

9月24日晚的白宮晚宴上，黃仁勳、馬斯克（Elon Musk）、庫克（Tim Cook）等美國科技巨頭坐和習近平特朗普一起坐在主桌，而習近平沒有帶企業家代表團隨訪。

2015年習近平訪美時曾出席中美企業家座談會，而此次訪美根本沒有這樣的交流活動，習近平所有活動都聚焦在華盛頓和特朗普的會晤與互動。

爲什麼王毅沒有用提前訪美的方式爲國事訪問做鋪墊？為什麼中國軍方人員沒有隨訪和美國防長對接？為什麼習近平訪美之前兩國的經貿談判還在進行而不是已經談妥？為什麼習近平沒有讓企業家代表團隨行？

2026年9月24日，中國國家主席習近平在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於華盛頓白宮舉行的國宴上發表演講。（新華社）

坦誠說，中美之間的確有諸多的利益鴻溝難以跨越。但上述這一切應該和此次訪問的重心有關。這次訪問不是一次經貿訪問，不是為了達成大單，也不是為了去進行某個行業某個外交難題的談判。此次訪問是習近平親自出面進行的一次超級戰略遊說。

中國官方公布了諸多習近平訪問美國期間的活動和講話內容。習近平三次公開演講，一次和特朗普會談，一次和特朗普茶敘，一次和特朗普參觀美國檔案館，習近平不斷重複的反覆提的是中美要走出一條新時代兩個大國正確相處之道。

9月23日晚抵達安德魯斯軍事基地時，習近平的現場講話是，中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。「我對此抱有信心」。

2026年9月24日，中國國家主席習近平夫人彭麗媛（左）與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右）參觀位於美國華盛頓的史密森尼國家亞洲藝術博物館。（Reuters）

9月24日一早在白宮歡迎儀式上，習近平的演講說，中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥。中美雙方必須守住不衝突、不對抗的底線，也一定能走出一條兩個大國在這個星球上的正確相處之道。兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制。「修昔底德陷阱」是可以跨越的。

9月24日晚的國宴祝酒詞中，習近平回顧中美友好交往合作的歷史，最後將講話落腳點放在了中國正致力於實現中華民族偉大復興，中國式現代化建設不斷開創了新局面。這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就。「我們應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路。」

9月24日習近平和特朗普會談時，習近平稱，今年5月，我和特朗普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。我們要把這一願景轉化為行動，朝着合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道。

2026年9月24日，中國國家主席習近平（右）繼續其在美國的國事訪問，先後出席了美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮為他舉行的歡迎儀式與國宴。白宮發布的照片可見，特朗普陪同習近平參觀白宮，展示了一副他甚為喜歡的油畫肖像，畫面源自他2024年7月13日遭暗殺未遂後，在面上流血的情況下高舉拳頭。（X@WhiteHouse）

中美應當走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道；中美一定能走出一條兩個大國在這個星球上的正確相處之道；我們應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路；我們要把這一願景轉化為行動，朝着合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道。

這是習近平層層遞進、不斷重複、反覆強調的關鍵核心事項。這才是習近平訪問美國的頭等大事。

在9月25日離開美國之前，習近平和特朗普進行了茶敘，並參觀了美國國家檔案館。習近平對特朗普說我願同特朗普總統一道，以對歷史負責的勇氣和擔當，共同在中美關係發展史上寫下濃墨重彩的一筆。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平。圖為美軍士兵手持中美國旗。（X@WhiteHouse）

這樣的落腳點是將特朗普架在了青史留名的宏大歷史高度去說的。這才是習近平的高明之處。

特朗普今年5月率先訪華，展現出了希望和中國改善關係到強烈願望。特朗普當時不斷公開暢談中美G2。美國開始尊重中國，開始收起了傲慢打壓的那一套。習近平9月這次回訪，是在美國第一次願意認真聽中國說什麼，開始有耐心聽中國說些什麼的時候進行的。中國把最希望做的事情拿了出來。

習近平在美國期間，每一個場合的講話，三句不離兩個大國的正確相處之道。即便特朗普根本不熱衷於戰略，他應該也對習近平說了什麼在意什麼有了充分的認識。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（中）。（X@WhiteHouse）

外交問題外交官可以談，經貿問題貿易代表可以溝通，但是戰略問題、政治問題，為兩國關係定方向的重大問題，習近平親自來談。這次訪問，可以說，是習近平親自出面進行的一次超級戰略遊說。

中國對待中美關係的判斷從來都是政治高度和戰略維度的，只要雙方能夠分清是敵我還是朋友，大單不是問題，合作也不是障礙，有利益競爭也是可以接受的。戰略意圖上的敵對才是最危險的。

中國最核心的任務就是遊說美國改變對華戰略判斷，放棄敵對，跨越修昔底德陷阱。判斷美國的對華尊重是口頭還是實際，標準是美國能不能接得住中國提出的改變兩國戰略敵對問題，中國期待美國從戰略高度長遠高度改變對華態度。