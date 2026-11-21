對黃仁勳的追殺，還在繼續。



這邊，黃仁勳還惦記着要重回英偉達（Nvidia，又譯輝達），特朗普還呼籲給他第二次機會；那邊，《紐約時報》又推出一篇報道，標題就殺氣騰騰，「威脅、侮辱、和解：黃仁勳如何將羞辱變成一種常態」。

讀完，感覺黃仁勳簡直十惡不赦，心理扭曲且變態。必須打倒在地，再踏上一萬隻腳，叫他到死也不能翻身。

也算「奇文共欣賞」，我們就來看一下這篇美國主流媒體的大作吧，細節絕對拉滿。

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黃仁勳曾對一群下屬說，他們現在太有錢了，他已經無法單純用金錢來激勵他們，「唯一能讓他們更賣力工作的方法，就是通過羞辱」。

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黃仁勳的痛罵野蠻且富有「創意」。

據一位目擊者稱，他曾詛咒一位高管說，「你媽當年就應該把你墮掉。」

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黃仁勳還威脅一名下屬，稱要把對方的兩條胳膊都扯下來，然後用這兩條胳膊把這個人打死。

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黃仁勳還威脅一名下屬說，他會掀開對方的頭骨，然後，「往你腦子裏撒尿」。

2024年11月23日，NVIDIA行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），獲得香港科技大學頒授工程學榮譽博士學位。當日他與科大校董會主席兼知名計算機科學家沈向洋教授，展開「爐邊談話」，穿上印有HKUST字樣的皮褸。（科大圖片）

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2004年10月，在一次約50名員工參加、為期兩天的外地會議上，黃仁勳威脅下屬：「你必須這樣做，否則我就把你他媽的心臟扯出來，然後踩個稀巴爛。」

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黃仁勳經常罵罵咧咧。報道稱他一般不與下屬一對一見面，因為他認為，一對一見面會降低英偉達內部的透明度。但高管們認為這其實是一種權力遊戲，給了黃仁勳更多控制權。

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兩位英偉達的管理者指控，黃仁勳還曾當着他們的下屬面，當眾痛罵他們，說他們的老闆無能且不合格。

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在一次會議上，黃仁勳挨個對一群管理者說，他會殺了他們。

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也是在這次會議上，黃仁勳訓一個70多歲的管理人員，說他人太老了，大家都希望他快點死掉。

黃仁勳2026年7月28日現身美國國會（Reuters）

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一名英偉達高管帶孩子去露營，黃仁勳嘲諷說，他需要找一個更投入的員工來做這份工作。

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另一名高管喜歡航空飛行，黃仁勳經常冷嘲熱諷。

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2019年，英偉達競標美國政府超級計算機失敗，當着政府官員的面，黃仁勳將一位銷售主管罵了個狗血噴頭。這位主管隨後將自己的員工徽章扔向黃仁勳，黃仁勳宣稱當場接受他的辭呈。

2026年5月4日，美國加州比佛利山莊，英偉達創辦人、總裁兼執行長黃仁勳在米爾肯研究院2026全球大會上發表演說。（Reuters）

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英偉達前人事總監溫斯頓（Michael Winston）指控，有一次下屬們恐懼得請求他干預，他隨後與黃仁勳對峙，警告他已經「越界」，虐待員工可能使英偉達面臨訴訟。他說黃仁勳無視這些擔憂，並為公開羞辱辯護，稱這是一種「成人禮」。

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黃仁勳還向溫斯頓吹噓，他讓新員工在入職頭六個月裏經歷這種羞辱，以測試他們是否能忍受，他不會停止這種羞辱，「這有很好的娛樂價值。」

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在一次與大客戶的會議上，英偉達前戰略營銷副總裁芬克爾（Ned Finkle）表現不佳，黃仁勳當着對方公司高管的面，對他一頓痛罵，然後調他去負責政府關係，這被認為是一個不重要的崗位。

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今年的英偉達開發者大會，在一個小組討論會上，黃仁勳多次打斷一位法國創業公司的負責人，似乎對他的法國口音有意見，嘲諷對方，「你甚至說的都不是人話。」

2026年4月30日，特朗普總統在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中與Nvidia行政總裁黃仁勳握手。（Reuters）

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據報道，黃仁勳曾在一次高管會議上，當眾貶低英偉達財務總監克雷斯（Colette Kress）。《華爾街日報》的原話是，黃仁勳認為克雷斯是「像鹿一樣被車燈嚇呆的人」。黃仁勳辭職後，克雷斯出任英偉達臨時CEO。

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黃仁勳的言行，還影響了其他英偉達高管，包括他的女兒。在去年與英偉達營銷團隊的一次通話中，黃仁勳女兒多次斥責一位副總裁，導致後者拒絕繼續。「我驚恐發作，」這位副總裁說。「我要退出了，對不起。」

一樁樁，一件件，真是觸目驚心。

這還哪像一個被萬眾追捧的商業大佬，完全是一個心理扭曲變態的領導人，喜歡PUA，各種新花樣折磨人。

《紐約時報》文章就說，英偉達有一種「邪教般」的氛圍，黃仁勳不僅通過技術專長，還通過個人關懷和讚揚來培養忠誠，但他更通過恐懼來統治。

但這有證據嗎？

2026年9月29日，美國華盛頓，英偉達時任行政總裁黃仁勳出席「國家設計工作室」為「America.gov」，一個由人工智能驅動的全新政府網站，舉辦的發布會觀禮。（Reuters）

《紐約時報》宣稱，很多爆料來自相關的筆記、文件和法庭檔案，以及很多英偉達員工或前員工的訴說，其中不少人選擇匿名，因為害怕遭到報復。

其中，就包括裏面提到的溫斯頓，但文章也指出，黃仁勳否認溫斯頓的指控。

現在為甚麼要出這樣的文章？

感覺吧，一是徹底打倒批臭黃仁勳，不是有那麼多人支持他復辟嗎？你們瞧瞧，這是怎樣的黃仁勳；二更是在打臉特朗普（Donald Trump，又譯川普）和馬斯克（Elon Musk），因為黃仁勳出事後，這兩位還一直支持黃仁勳。

馬斯克公開參與簽名，呼籲黃仁勳重回英偉達；他甚至表示，他願意給予黃仁勳合適的崗位。

就在《紐約時報》發表這篇重磅文章的當天，特朗普再次呼籲，給黃仁勳第二次機會，讓他重新領導公司。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

特朗普是這樣說的：「我們必須保護那些傑出的人才，黃仁勳就是其中之一。我之前曾推薦過庫克（Tim Cook），因為大家都說他是個非常好的人選。但相比其他任何人，我更希望看到黃仁勳鄭重道歉，然後回去工作。」

當然，我們也不用迴避，特朗普嘮嘮叨叨，又說美國必須保持對中國晶片的領先，這尤其需要黃仁勳，等等等等。

他宣稱，英偉達對美國非常重要，正是黃仁勳讓美國取得了今天的領先地位。

黃仁勳曾親赴德州SpaceX Starbase基地，親自向馬斯克交付全新AI超級電腦DGX Spark，並近距離見證火箭發射。（YouTube@NVIDIA）

「英偉達內部能做到（黃仁勳）這一點的人寥寥無幾。我觀察過那些人，並不是想對他們不敬，但我聽過他們談論公司的未來，以及準備把公司帶向甚麼方向。我非常希望黃仁勳回來。要知道，他是世界上最傑出的人才之一。這樣的人還能去哪裏呢？」

「我非常希望他能獲得第二次機會。我們是一個願意給人第二次機會的國家，我也希望他能得到這樣的機會。」

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，黃仁勳真也挺失敗的。

至少兩個層次。

第一個層次，如果真如《紐約時報》披露的那樣，他不僅個人私生活有問題，還存在嚴重的心理缺陷，簡直就是一個精神病人在折騰美國人啊。

第二個層次，按照西方媒體披露的，英偉達更像是他的家族公司，是他創立了這家公司，更是他做大了這家公司，但當他被趕出公司時，眾多高管董事完全置身事外，甚至現在公開拒絕他回來。當初，他選的都是甚麼人啊！

2026年9月24日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳抵達華盛頓特區，出席特朗普為習近平舉行的國宴。（Reuters）

這個世界，很多時候，都是知人知面不知心。

第二，特朗普馬斯克還是挺仗義的。

即便人人喊打，特朗普和馬斯克都站在了黃仁勳這邊，為他各種鼓與呼，要求英偉達給他第二次機會。

當然，馬斯克和黃仁勳，有着過命的交情。

馬斯克曾親自轉過這樣一個故事：

黃仁勳說，他建造的第一個 AI 超級計算機在地球上只有一個客戶：埃隆·馬斯克。

早在 2016 年，他剛剛創建了一台名為 DGX1 的機器。售價 30 萬美元。

他在台上宣布了它，整個房間鴉雀無聲，因為沒人理解它，所以沒人想買它。

由於馬斯克認識他，因為英偉達為Tesla（特斯拉） Model S 建造了第一台自動駕駛電腦，馬斯克買下了它並嘗試使用。

馬斯克說他有一家小公司可以用得上它。

2016年8月，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）向OpenAI共同創辦人馬斯克（Elon Musk，右）交付全球第一部專為人工智能打造的超級電腦 NVIDIA DGX-1。（網絡圖片）

黃仁勳親自打包了一台，然後開車送到三藩市。他把它扛到一個滿是研究人員的房間。那家小公司原來就是 OpenAI。

這台沒人想要的機器最終引發了 AI 革命。

但這樣的做事方式，英偉達其他高管顯然是做不到的。

當然，特朗普對黃仁勳的支持，又何嘗沒有政治的因素呢？

因為副總統萬斯（JD Vance）前幾天說得很直白，搞垮黃仁勳的目的，根本不是為了查間諜，最終矛頭，實際上是要指向特朗普！

他的原話是：

「我認為，民主黨所做的一切行動，就是利用各種影射和暗示，利用黃仁勳和所謂的情婦，編造各種煽動性的故事，試圖指責特朗普做着拜登過去四年所做的一切。」

美國政壇的鬥爭，從來不缺刀，缺的是遞刀的理由。而黃仁勳，恰好成了那把最順手的刀。

2026年7月29日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳到訪白宮，旁為美國商務部長盧特尼克。（Reuters）

第三，折騰吧，就盡情折騰吧。

反正我們看到，應該也算是黃仁勳事件的某種餘波，英偉達股價連續暴跌，又間接導致華爾街和全球股市暴跌。

但一些好事者還不甘罷休，又將魔爪伸向黃仁勳的表親——AMD的CEO蘇姿丰。

可嘆，蘇姿丰剛稱讚黃仁勳是傑出行業領導者，提醒市場不要被外界雜音干擾，話音剛落，做空風波便找上門來，AMD股價暴跌……

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trumo，右一）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，中、英偉達行政總裁黃仁勳（右三）、谷歌聯合創辦人布林（Sergey Brin，右二）和AMD行政總裁蘇姿丰頒發國家科學獎。（Reuters）

真是不到現在的美國，不知道大型文化運動還在搞。各種上綱上線，各種無中生有，各種污名妖魔化……濃眉大眼的《紐約時報》，文章一篇比一篇離奇，甚至公開宣稱黃仁勳讓皮夾克愛好者蒙羞。

折騰吧，就盡情折騰吧。

不折騰折騰，怎麼能讓人知道美國家底的豐厚呢。當然，再豐厚的家底，也禁不起這樣的不停折騰啊！

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」

