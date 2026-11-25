11月23日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）員工聚集在加州的總部起哄，因為那個經常穿着皮衣的男人，在辭職11天後強勢回歸。公司董事會當日戲劇性地宣布，黃仁勳復任行政總裁及總裁職務。消息一出，英偉達股價當日立刻飆升超過30%，公司市值單日大升近萬億，至差不多4萬億美元（約30萬億港元）。雖然公司市值翌日有少許回調，但已經創下美股史上單一企業的最大單日市值增長紀錄。

此前一直支持他復職的美國總統特朗普（Donald Trump），當然立刻站出來邀功，說全靠他說服了董事們。一時之間，美股好像雨過天晴，但纏繞黃仁勳及英偉達的麻煩，實際上才剛剛開始。



11天重奪英偉達控制權

在差不多三個星期前，英媒披露黃仁勳與被指是中國間諜的新加坡數據公司Megaspeed前董事黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）有戀人關係之後，在美國引發國安憂慮。黃仁勳之後在沒有點名出軌對象的情況下承認出軌，外媒後來再另外爆出兩宗疑似婚外情，說他出軌公司負責醫療保健的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），以及另一個公司下屬。

最終，英偉達董事會在12日開會決定黃仁勳的去留，之後黃仁勳宣布辭去公司一切職務，由公司財務總監克雷斯出任臨時行政總裁。

公司在接下來的13個交易日之內，市值蒸發了差不多兩萬億美元（約15.5萬億港元）。公司市值單單是上星期，就蒸發了近9000億美元，創下任何單一企業史上最慘烈的單週市值跌幅。而最嚴重的11月20日，公司市值單日蒸發14%，直接拖累納斯達克指數單日跌超過5%，抹去全年升幅，連帶標普500指數與道瓊斯指數都一起跌入技術性調整區間。

2026年11月23日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）宣布黃仁勳復任行政總裁後，黃仁勳同日重返公司位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的總部，受到員工熱烈歡迎。（X截圖）

與此同時，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與一眾科企大佬都發聲支持黃仁勳，包括參與一份總共有20萬人簽名的聯署，支持後者重返英偉達。一向與黃仁勳交好的特朗普，當然也有份幫他辯護。

然而，白宮內部似乎有不同意見。財政部長貝森特（Scott Bessent）為首的鷹派，認為黃仁勳的出軌醜聞可能對國安構成風險，指責英偉達公司內部存在不符法規的文化，要求董事會大換血，還說新行政總裁應該要來自公司外部，實際意思就是要斷絕黃仁勳回歸的可能性。

雖然董事會前幾天還說不打算讓黃仁勳回歸擔任行政總裁，但隨着他公開表示願意重返公司，再加上貝森特22日最終鬆口，說已經離職的黃仁勳現在已經算是「外部的人」，言下之意不再反對他回歸，所以外界都已經猜到「最終結局」。不足一日之後，董事會就宣布，所有董事全體一致投票通過，恢復黃仁勳的職務。

黃仁勳的回歸，不但令英偉達股價急升，美股全線都一起受惠。上星期暴跌的納斯達克指數報復式反彈超過6%，道瓊斯指數急升超過3%，收復上星期三分之一的失地，標普500指數也大升差不多5%，結束連跌七個交易日的頹勢，甚至去到翌日亞洲股市都應聲反彈。

由黃仁勳請辭到董事會拒絕他復職，再到改變立場，中間只有短短11日，對曾經聲稱全年無休的黃仁勳來說，可能只是一個難得的假期，但市場就經歷了重大震盪。英偉達就在三個星期之內，同時在暴升與暴跌都創下歷史紀錄。

一個人的進退可以有這麼大影響力，不少人都形容黃仁勳今次是「皇者回歸」，但背後的「造黃者」又是誰呢？

2026年11月23日，美國紐約納斯達克MarketSite，一部電視正在播放與英偉達創始人黃仁勳宣布復任行政總裁職務相關的新聞。（Reuters）

特朗普聯手科技界兄弟幫「造黃」？

英偉達在宣布黃仁勳復職的聲明中提到，他們在做這個決定的過程中，聽取了美國政府高層的意見，保證黃仁勳復職不會構成任何國家安全風險。

這個「政府高層」是誰？其中最明顯的當然是特朗普本人。他事後接受訪問就證實，自己有直接與間接地與英偉達董事會溝通，說服他們讓黃仁勳復職，而且再一次為黃仁勳背書，稱司法部長已經確認，美國政府並無證據顯示黃仁勳曾經從事任何違法行為。特朗普翌日受訪時甚至稱，願意特赦黃仁勳可能犯下的任何罪行。

特朗普高調介入黃仁勳復職這件事，已經令外界質疑政府的行為是過度干預私人企業，以及削弱英偉達的企業管治能力。不過這類事件在特朗普第二任期內已經是常態，美國政府之前入股英特爾等多間私人企業時，已經被外界視為干預自由市場，甚至可能涉及潛在利益衝突。事實上，他最新已經表示，現在提出讓美國政府入股英偉達都未算遲。

2026年11月23日，英偉達創辦人黃仁勳（左中）重新出任行政總裁，美國總統特朗普（右中）在網上分享疑似用AI改圖，將他2024年遇刺的照片改成黃仁勳，黃仁勳在照片中手持紅色內衣，背後的國旗改成美國國旗。（truthsocial@realDonaldTrump）

而另一個「政府高層」，就可能是副總統萬斯（JD Vance）。英媒報道，黃仁勳宣布辭職後數小時，他及其盟友已迅速組成行動「戰情室」，公開與私下推動他復職，成員包括Uber創辦人卡蘭尼克（Travis Cordell Kalanick）、知名創投家貝克（Gavin Baker）以及格斯特納（Brad Gerstner）之類的矽谷重量級人物。

在黃仁勳復職前大約72小時，戰情室將遊說的戰線推進到白宮，安排黃仁勳與出身矽谷創投界的萬斯進行了長達45分鐘的電話通話。

美媒則指，特朗普在差不多時間授權萬斯私下聯絡黃仁勳與英偉達董事會，而萬斯之後亦應公司董事會要求，向他們保證黃仁勳婚外情風波不涉及國家安全威脅，而黃仁勳亦不會面臨刑事指控。最終在22日晚，政府與公司達成協議，為黃仁勳回歸鋪好路。

美媒引述消息人士稱，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貝森特都有參與促成黃仁勳復職的行動。

有趣的是，他們兩人不和已經是公開的秘密。貝森特向來認為商務部沒有採取更積極的措施去限制對中國的晶片銷售，包括遲遲未將Megaspeed列入限制清單，連特朗普都坦白地說，他們完全是兩個世界的人。

隨着黃仁勳在特朗普的強力支持下復職，再加上貝森特本人態度轉趨軟化，他代表的強硬路線表面上好像已失勢。然而，商務部17日罕見與司法部發表聯合聲明，指他們正在調查Megaspeed有沒有違反美國出口管制法，將英偉達先進的晶片偷運到中國。商務部最終再於黃仁勳重返英偉達的同一日，將Megaspeed列入出口管制的實體清單，原則上美國公司在未取得許可證的情況下，不可以向這間公司出口商品、軟件或者技術。

因此，比起說強硬派失勢，盧特尼克與貝森特似乎是在特朗普的調解下，採取了一條雙方都有讓步的中間路線。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

至於另一股「造黃」勢力，就是來自資本的威脅。決定黃仁勳去留的最終決定權，表面上好像在英偉達董事會手上，但董事其實都要受制於大股東與華爾街資本。

黃仁勳辭職之後，英偉達股價重挫，對於貝萊德（BlackRock）這些掌握着英偉達數萬億美元市值的機構投資者來說，董事會以違反「誠信原則」為理由接受黃仁勳辭職的決定，正在燃燒他們的資產。就算董事會頂得住白宮的壓力與華爾街的憤怒，大型機構投資者都完全有能力發起特別股東大會或者代理權之爭，在幾個月之內將整個董事會全部踢出局。

說到底，董事會成員都是理性的經濟人，他們保住的不是黃仁勳，而是他們自己的董事席位與年薪。在美國公司法的框架下，董事會最高的法律義務是對股東的受託責任，即是將股東利益最大化。當「誠信原則」與「股東利益」有衝突時，前者往往會成為被犧牲的籌碼，尤其是今次涉事的是黃仁勳。

英偉達是全球AI晶片設計的龍頭，而AI產業亦是美國股市近年的火車頭，其股價足以牽動全球股市；同時，黃仁勳作為全球AI算力命脈的締造者，他本人就是英偉達最大的護城河。如果說英偉達這間公司的影響力是「大到不能倒」，那麼黃仁勳的影響力就是「大到不能炒」。不過，黃仁勳重返英偉達雖然已成定局，但並不代表圍繞他本人與英偉達的麻煩將會消失。

黃仁勳仍未能全身而退？

黃仁勳現在面臨最迫切的麻煩，就是來自國會。

目前仍然由共和黨人控制的眾議院委員會，已經要求黃仁勳與公司首席法律顧問蒂特（Tim Teter）於12月1日及2日一連兩日到眾議院閉門作供；共和黨籍參議院銀行委員會主席斯科特亦表示，黃仁勳在3日將會到該委員會進行公開聽證。

英偉達行政總裁黃仁勳於2026年7月28日現身美國國會（Reuters）

黃仁勳屆時預計會被問到，公司先進AI晶片有沒有透過不當途徑流入中國、有沒有遵守美國出口管制、他與黃樂的關係，以及特朗普政府介入他復職過程等等的問題。黃仁勳復職之後，眾議院三大委員會都發表聯合聲明，重申黃仁勳到眾議院作供會按原定時間進行，強調他復職並不代表美國國安威脅與疑慮已經被消除。

更麻煩的是，黃仁勳已經沒有辦法再寄望國會「手下留情」。民主黨在美國中期選舉大勝之後，國會兩院權力即將在明年1月開始落入他們的手中。黃仁勳12月3日到參議院銀行委員會時，面對的依然是共和黨人，但再過多一個月，他面對的就已經是很大機會會接替斯科特成為委員會主席的民主黨左翼議員沃倫（Elizabeth Warren）。

沃倫過去一直提倡收緊對大企業的管制，她這次已經發聲批評，指允許黃仁勳復職是魯莽的決定，表明會全力調查相關事件。

2026年11月23日，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）位於美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司總部。（Reuters）

事實上，就算是中間建制民主黨人，都早已不滿以黃仁勳為代表的科技界領袖與特朗普有太過密切的關係。特朗普這次高調介入黃仁勳復職這件事，就很可能會促使民主黨控制下的國會向黃仁勳與英偉達發動更嚴厲的調查與追究行動。

黃仁勳靠着特朗普的全力護航，在短時間內重奪對英偉達控制權，但他能否東山再起，真正的考驗似乎剛剛才開始。