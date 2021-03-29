美國幫中國解決了一個千年難題

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-03-29 19:05

中國外長王毅的中東之行還在繼續。3月27日，王毅到訪伊朗，此行最為重磅的莫過於中伊25年全面合作計劃的簽署。中國外交部方面暫時沒有公佈計劃的具體細節，但根據中國環球電視網（CGTN）的報道，這份為期25年的協議將包含政治、戰略和經濟合作。

《紐約時報》、彭博社等透露了更多的細節，包括中國將在未來25年內於伊朗加大對能源和民生基建的投資，包括伊朗電信等數十個領域，價值高達4,000億美元。與此同時，伊朗將向中國提供穩定的石油供應，而兩國的石油結算將使用人民幣而非美元。此外，中國和伊朗還在協議中約定加強軍事和安全合作，包括進行軍事經驗交流和軍事演習、共同研發武器和分享情報等。值得一提的是，伊朗導彈亦將使用中國的「北斗」全球定位導航系統進行制導。

從協議本身的時間跨度，到此次協議的具體內容，都意味着中伊的合作有極為長遠的戰略考量。

在中伊簽署協議之前，王毅剛與訪華的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行了會談，稱「中俄關係處於歷史最好水平」，「不論國際形勢如何變化，中俄之間的全面戰略協作只會加強，不會削弱，只會拓展，不會收縮」。中俄在戰略上進一步捆綁的勢頭將會繼續。

過去幾年裏，俄羅斯與伊朗的關係非常之密切，中國在克里米亞危機之後為俄羅斯提供的巨額能源訂單、雙方在敍利亞、伊核、朝核等一系列事件上的合作，都凸顯了兩國作為「全面戰略協作夥伴關係」的特殊。

中俄伊三邊的互動同樣在進行之中，2019年12月底，中俄伊三國在阿曼灣舉行三國首次海上聯合演習。2021年2月，三國再次在印度洋展開軍演。

中俄伊的軍事合作正在推進之中。圖為2019年12月參加中俄伊軍演的三國軍艦。（AP）

中俄伊正在建立某種形式的「聯盟」。這是一種奇妙的組合：歷史上看，中俄恩怨不斷，甚至一度陷入衝突和對抗。俄羅斯與伊朗的過去同樣波折不斷，雙方在冷戰時期更是處於敵對狀態。中國與伊朗雖沒有複雜的歷史糾葛，但雙方有着不同的文明和制度，且中國在中東也沒有太多的地緣政治利益。但是近年來，中俄「背靠背」、俄伊握手合作等是常態。如今的中伊有着長遠的合作路線圖。

令中俄伊三國跨越地緣、歷史、民族、文明等方面選擇聯手的一大促因，自然是美國。

進入21世紀後，美國對中國崛起越發警惕，從小布殊（George Walker Bush）到奧巴馬（Barack Obama）再到特朗普（Donald Trump）直至今日之拜登（Joe Biden），他們對華的手法略有不同，目的保持了一致：在應對中國的崛起時，確保美國的優勢和領先地位。而冷戰結束後至今，美國一直視俄羅斯為地緣政治挑戰，對俄羅斯施以各種壓制。伊朗亦是如此，過去三四十年裏的時間，美國與伊朗基本處於敵對狀態，制裁、在中東扶植代理人，無不是要圍堵伊朗。

2021年3月27日，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）和王毅在德黑蘭會談後簽署25年的合作協議。(美聯社）

美國前國安顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）在其著作《大棋局》中曾對美國發出警告：「最大的潛在危險是中國與俄羅斯或許還有伊朗結成大聯盟。結成這種聯盟的原因不是意識形態，而是相互補充的不滿」。如今看來，布熱津斯基的擔憂正在成為現實。

由中國人的角度觀之，這很難不令人感慨。以中俄關係為例，回望數千年中國史，從唐虞夏商周開始，「北方」便一直是中國最大的安全隱患。連皇帝都曾被虜去的趙宋朱明自是不消多提，清朝亦是因為「滿蒙一家親」才沒有北方安全隱患，清朝覆滅後蘇聯則一直是那個虎視眈眈的北方隱患——直到蘇聯解體，尤其是俄羅斯在1990年代被西方資本掃蕩一空，旋於21世紀持續被壓制之後，才促就了如今「中俄關係處於歷史最好水平」的現況。一句政治官話，包含了太大的歷史意義。

而幫中國解決北方隱患的，某種程度上正是那個想要遏制中國的美國。這又何嘗不是一個莫大的戰略失誤？