世界正圍繞中美兩大核心集結 新鬥爭形態正在形成

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-03-31 12:00

中美高層阿拉斯加唇槍舌戰，中國同美歐英加開啓互相制裁大戰，中歐投資協定擱淺，新疆棉花爭端，中俄外長桂林相談甚歡，中伊達成4,000億美元合作協議橫跨25年......這一連串頗具衝擊力的國際事件背後，有一個共同的主角——中美。

不同於特朗普（Donald Trump）過去四年高歌猛進、毫無章法的對華出牌，拜登（Joe Biden）上台後中美之間的博弈進入了正常理性國家間的激烈較量。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，美中關係會在該競爭時競爭，能合作時合作，必須敵對時敵對。這意味着，中美之間會減少諸多不理性的對抗，同時在其他一些核心領域會有更激烈的鬥爭，也即，美國的鬥爭策略更加精細化。

如果説特朗普時期各方對於中美之間的鬥爭還持觀望態度或者半信半疑的研判，那麼拜登上台後中美較量迅速走上正軌，其烈度之大，影響範圍之廣，出人意料。不只是中美彼此，各方迅速圍繞中美這對當今世界最主要的矛盾開展了一系列的佈局，新的鬥爭形態正在形成。

現階段，盟友對美國修復盟邦關係的誠意無比信任，也試圖從中美鬥爭中贏得更多的政治紅利。在意識形態方面，歐英加等都希望搭乘這一領域美國對抗中國的快車。在全球經濟秩序等方面，美歐有着難以迴避的共同利益，中國面臨的局面會更加不利。

在軍事領域，日本開始向美國要價。前不久的美日外長及防長「2+2」會晤聯合聲明罕見點名批評中國，雙方對中美之間緊張加劇的台灣海峽可能發生不測事態表達了共同關切，還確認在台灣突發事態之際將密切合作。這些都是非常規舉動。不排除日本為了得到美國允許其修改和平憲法的承諾，而做出協助美國台海戰事的舉動。

當然也有一些國家對中美鬥爭的兇險進行了充分評估，迅速一改美國盟友的姿態保持中立。韓國和印度是典型代表。美韓「2+2」會晤聯合聲明以及美印防長會晤聲明均對中國隻字未提。韓國外長公開表示中美對韓都很重要，不可二選一。

美國防長奧斯汀視察美國印度洋—太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command）總部。（Twitter@SecDef）

印度在特朗普時期同美國簽署了非常具有標誌性的文件《基本交流與合作協議》（BECA）。該協議允許印度使用美國提供的全球地理空間數據，來提高巡航導彈和彈道導彈的打擊精度。加上美印先後在2002年簽訂《整體軍事信息安全協議》、2016年簽訂《後勤交流備忘錄協定》、2018年簽訂《通訊、兼容與安全協議》，美印基本上是準同盟的關係。

但是印度在拜登上台後果斷結束了和中國的邊界對峙，並且多次拒絕美國插手中印邊界對峙。印度不得不考慮中美鬥爭的形態對中印關係的影響，正極力避免造成站隊美國的印象。近來印度外長蘇傑生公開承認中印經濟規模存在差距，這從一個側面説明，中美鬥爭的日趨激烈會讓印度更加清醒認識到中印關係的位置。

在美國修復盟邦關係的同時，中國也將夥伴關係網進一步鞏固升級。中俄關系開始從不結盟上升到無封頂。中國和伊朗的關係更是有突破性的進展。中國外長王毅3月下旬出訪中東六國，最亮眼的活動是同伊朗簽署合作協議。各路媒體報道的這項協議震驚各方的細節是未來25年中國將對伊朗投資4,000億美元，且伊朗向中國提供石油供應時採取人民幣結算。拜登上台後，朝鮮作為中國的社會主義盟友，接連試射導彈，並拒絕拜登政府的對話訴求。

中美阿拉斯加會晤後，中俄外長在中國廣西桂林舉行會晤。（REUTERS）

中國已無法埋頭發展，美國的打壓讓中國不得不反擊。無論是俄羅斯還是伊朗朝鮮，都十分清楚中國是抵擋來自美國打壓的最有力朋友，站隊中國就是為自身贏得喘息空間，助力中國就是助力自己。中國成為美國最重要的競爭對手，迅速為冷戰以來備受美國打壓的反美陣營注入了新活力。中國自然而然獲得了這些國家的支持，扛起了反對美國單極霸權的大旗。

世界正在圍繞中美兩大核心集結，無論中國是否願意，中美關係在某些層面已經越來越具有冷戰對抗色彩。在反華是政治正確的風潮下，競爭和敵對已經是中美關係的主旋律，在可以預期的未來，這種對抗的烈度只會增強不會降低。能否推進合作沖淡對抗的陰霾，對中美都是重大考驗。