習近平對拜登40國氣候峰會猶豫什麼？

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-04-20 10:51

美國將於4月22日至23日主辦40國氣候峰會，此前拜登（Joe Biden）政府已經向中國國家主席習近平發出與會邀請，美國總統氣候特使克里（John Kerry）4月14日至17日訪問中國的關鍵任務就是説服習近平參加該峰會。然而克里訪華結束後，仍然沒有習近平是否會參會的確切消息。

克里4月18日在韓國首爾表示，「我們非常希望他（習近平）能夠參加（美國主辦的氣候峰會）。」從克里的措辭看，他並沒有得到明確的答覆，只是反覆不斷表達意願。北京在習近平是否出席拜登所主導的氣候峰會上有何考量，為什麼暫未給出是否與會的明確答覆？

克里作為總統氣候特使在中國受到的接待規格並不高：

首先，克里訪華同中國氣候事務特使解振華會晤的時間是4月15日至16日，4月17日上午克里啓程前往韓國首爾。而北京時間4月16日晚上習近平同法德領導人舉行了氣候問題峰會，是拜登氣候峰會之前中法德的一個對錶行動。習近平第一時間同法德領導人溝通，爭取法德的支持，同美國鬥爭的色彩是濃厚的。



中方需要同相關方充分溝通後才會決定是否會有習近平出席。在此之前，中國不會貿然行事。儘管中國希望中美能夠在氣候問題上合作，但是合作不會從天而降，需要在鬥爭中求合作，以中法德等各方的合作來促使美國同國際社會合作，可能是北京處理這一問題的一個思路。

4月16日，習近平在北京同法德領導人舉行視頻峰會。（新華社）

其次，氣候峰會是拜登彰顯美國全球影響力的峰會，拜登要塑造的是美國振臂一呼應者雲集的效應。一段時間以來，美國對中國在氣候問題上的言辭攻擊是鮮明的。如何確保習近平與會不被美國宣傳為中國的屈服，是輿論戰需要考量的一部分。中方不可能輕易許諾。



第三，克里雖是拜登政府首個訪華的高官，但是此次訪問期間，中國生態環境部發布的現場磋商照片中，克里和中方代表成員均未打領帶，頗具其作為總統氣候特使而非白宮氣候特使的非官方意義，克里的言論是否能代表白宮，代表美國，需要進一步確認。

美國宣佈舉辦氣候峰會後，中國外交部新聞發言人4月1日曾回應稱中方已經收到邀請，目前正在認真研究。然而4月13日、14日，中國外交部新聞發言人在回答相關問題時均以沒有可以提供的信息為由作為回答。4月14日中國生態環境部公佈了克里將要訪華的信息後，4月15日、16日，中國外交部新聞發言人均以「克里特使是應中國生態環境部邀請訪華的」，「可以向生態環境部詢問」，作為回答口徑。

習近平曾稱拜登是中國人民的老朋友，而現如今中美關係僵局之下，習近平遲遲沒有明確是否出席拜登主導的氣候峰會。圖為2012年2月17日，習近平和美國時任副總統拜登在洛杉磯共同會見出席中美省州長見面會的兩國省州長。（維基百科公有領域）

中國在淡化克里訪華的官方外交色彩，將其界定為環境問題的溝通。而習近平是否出席拜登召集的氣候峰會，是中美兩國官方需要商定的事宜，需要進一步的更詳細外交日程和禮儀確認。本質上是告訴美國，僅靠總統特使傳遞口信遠遠不夠，中美之間在某一領域的合作，應該得到兩國官方充分認可。



克里訪華已經釋放了積極訊號，中國遲遲沒有釋放明確訊號不代表不會參加，是出於慎重的需要。