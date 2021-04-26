印度疫情一覽｜單日新增超35萬　資源緊缺　莫迪卻未必受影響？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-26 13:46

印度疫情正在失控：《印度報》4月25日最新數據稱，當天印度確診超過35萬（3,54,880），死亡2,809，再次刷新了本國的最高紀錄，印度也成為全球每日新增確診人數最多的國家。印度正在迎來「第二波」疫情。

「更大的爆發還在後面」

數日來，印度每日新增都徘徊在30萬上下，隨之而來的是醫院不堪重負，尤其是氧氣緊缺。德里首席部長科瑞瓦爾（Arvind Kejriwal）在電視上向印度總理莫迪（Narendra Modi）發出提供更多氧氣的請求，警告「如果不立即採取行動，德里將會上演巨大的悲劇」。

印度領先的私人連鎖醫院Max Healthcare在Twitter上發佈「救命」（SOS）信息，稱由於夜間承諾的供應物資沒有到達，該公司位於新德里的兩家醫院剩下的氧氣不足一小時。

由反對黨Aam Aadmi執掌的德里，一直在與莫迪的中央政府爭鬥，並與鄰邦哈里亞納邦（Haryana）和北方邦（Uttar Pradesh）相互指責。哈里亞納邦的一名政客指責德里「掠奪」了他們的物資。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）在一篇社論中寫道，「邦與邦之間幾乎在為氧氣而戰」。

因患者得不到立即的救治，印度的死亡人數正在上升。BBC、路透社、《紐約時報》和印度國內的各大媒體都報道了印度火葬場超負荷運轉的情況。《印度斯坦時報》在以「國家緊急狀態」為標題的報道中稱，印度各地正在進行大規模火化。

《紐約時報》則描繪了這樣悲慘的場景：在印度西部古吉拉特邦艾哈邁達巴德的一個大型火葬場，明亮的橙色火焰照亮了夜空，一天24小時燃燒着，就像一個永不關閉的工廠。

氧氣告急凸顯了印度疫情之嚴重：

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因不少病亡者家人無力支付運送逝者遺體的費用，這導致民眾只能露天點起柴火焚燒遺體，焚燒場地火光沖天，煙霧瀰漫。《紐約時報》、BBC的配圖就是一張帶有火光的圖。

《經濟學人》用了「疫情海嘯」來形容印度這場來勢洶洶的疫情。但這可能並不是最糟糕的開始，密歇根大學流行病學家慕克吉（Bhramar Mukherjee）説，「從我們所做的所有模型來看，我們相信真實的死亡人數是報告的2到5倍。」按照這個態勢下去，他認為，到5月中旬，印度每天可能會新增80萬到100萬例。

印度病毒學家賈米爾（Shahid Jameel）也預測：「進行模型研究的人確實認為，印度的病例將在5月第一周的某個時候達到頂峯，（新增病例）可能會攀升至每天約50萬例，甚至更多。」

中國復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏4月25日發文認為，即使是現在馬上加快疫苗接種，也已經來不及了，更大的爆發還在後面。

煙霧、火光，這可能是印度疫情下最令人心碎、無奈的一幕：

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各國施以援手

印度疫情的嚴重程度也引發了各國的關注。美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）和國安顧問沙利文（Jake Sullivan）先後在Twitter上稱「要對印度進行更多的支持」。

4月25日，沙利文的發言人Emily Horne在一份聲明中説，生產印度產的阿斯利康疫苗所需的材料已經採購，並「將立即提供給印度」。根據聲明，美國將為印度疫苗生產商BioE提供資金，到2022年底將其產能擴大到至少10億劑。還將向印度運送呼吸機、治療藥物、快速檢測試劑盒和個人防護設備。

Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India's health care heroes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 25, 2021

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，準備好為印度抗擊疫情提供支持。德國總理默克爾4月25日稱，她的政府正在為印度準備緊急援助。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則稱與「印度人民團結站在一起」，歐盟將會在5月8日的印度-歐盟峯會上討論對印度的支持和合作。巴基斯坦總理阿米爾・汗（Amir Iqbal Khan）也表示了對印度的支持。

中國外交部發言人趙立堅此前在記者會上已經表示準備好向印度提供支持和援助。據《新印度快報》（New Indian Express）4月24日援引消息稱，印度科創企業和投資公司已經開始共同籌資，以便向各國下單製氧機，包括向中國訂購。

新加坡已經向印度輸送了氧氣罐。阿聯酋政府也正在與印度使館官員協調運送氧氣罐事宜。歐盟和俄羅斯也將會向印度輸送氧氣相關的醫療設備。印度駐利雅得大使館也宣佈，沙特阿拉伯一家公司將空運約80噸液氧到印度。印度國防部的一份新聞聲明稱，有23個移動式製氧機正在從德國空運過來。

英國4月25日向印度發送了第一批緊急救援物資。這批物資將於4月27日早些時候抵達新德里。隨後英國還將發送更多物資。英國天空新聞台（Sky News）稱，九個空運集裝箱的物資——包括495台氧氣濃縮機（oxygen concentrator）、120台非侵襲性呼吸機（non-invasive ventilator）和20台手動呼吸機，將於本周從英國運往印度。

疫情如何由好轉差

印度的疫情到今天這個境地是令人意外的。BBC提到，在今年年初時候，印度政府認為自己已經擊敗了病毒。到2月中旬，印度的每日新增病例跌到了11,000，印度也開始出口疫苗。3月，印度衞生部長還稱「印度正在終結疫情。到了4月中旬，印度疫情突然再次爆發。到底發生了什麼？

美國如何援助印度備受關注。2020年11月7日，莫迪在Twitter貼出他與拜登會晤的照片。（Twitter@narendramodi）

不少媒體提到了莫迪政府的「自大」。《經濟學人》稱，由於沾沾自喜和注意力分散，政府已經讓事態失控。莫迪被指責自鳴得意，在健康危機之前優先考慮國內政治問題，在西孟加拉邦舉行大規模競選集會，那裏的病例數量已經上升。政府還允許大壺節繼續進行，數百萬朝聖者湧向恆河。也有專家將激增歸咎於自滿情緒，既包括那些蜂擁回到購物中心和舉行婚禮的人，也包括莫迪在內的國家領導人。

彭博社則認為，與其他領導人一樣，莫迪花更多時間削弱疫情的嚴重性，而不是抗擊疫情。3月初，儘管印度的病例以驚人的速度上升，他仍誇口説印度將成為「世界的藥房」，為發展中國家大量生產疫苗。

除了政府的大意之外，美國國家免疫研究所的巴爾（Vineeta Bal）表示，這場危機的根源要深刻得多，暴露出多年來對公共衞生基礎設施的忽視。印度的醫療支出長期落後於全球同行。「這不僅是當前政府的主要問題，也是過去50年的醫療體系的主要問題。」「當出現危機時，這是不可能在一年內解決的。這是多年來一貫的疏忽。」

《印度報》總結稱，這是糟糕的政治選擇、糟糕的溝通和忽視公共衞生原則的結果。

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對莫迪並無影響？

印度疫情如此嚴峻，會給印度和莫迪政府帶來何種影響？

《經濟時報》在題為「全球最大的疫情危機讓莫迪直面真正的測驗」的文章中稱，不能保證當前的危機會讓莫迪失去選票。

彭博社也是持類似的觀點，認為莫迪可能不會因為他毀滅性的失誤而遭受什麼政治後果。就莫迪而言，他的支持率比抗疫失敗的特朗普高得多。莫迪還挺過了可能會毀掉其他任何政治生涯的錯誤：2016年的廢鈔令，以及去年的封鎖。