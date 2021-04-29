印度優先接收美歐援助　中國尚未成為「不二之選」

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-29 12:03

印度疫情正在失控。4月28日的最新數據顯示，當天確診人數超過36萬（360,960），再創新高。但最糟糕的恐怕還沒有到來。印度政府預計這一波新冠疫情可能將於5月中旬達到峯值，屆時印度每天新增確診病例可能將高達50萬。

嚴峻疫情下，美國、英國、法國、德國等都已經先後向印度提供援助。中國外交部也已經接連表示願意為印度提供援助，印度並沒有做出明確的回應。

State Councilor Wang Yi said, China is ready to provide support for and assistance to India at any time as per its needs. pic.twitter.com/RRPYGm7FDn — Lijian Zhao 趙立堅 (@zlj517) April 27, 2021

印度一邊接下美歐的援助，一邊則是對中國猶豫，這種温差背後説明：中國不是印度抗擊疫情的優先選擇。

這是自去年（2020年）疫情爆發以來，中國遭遇的新局面。回顧去年疫情蔓延至全球之時，各國紛紛從中國大量訂購口罩等防疫物資，也有國家直接派出軍機赴中國運物資，甚至出現了美歐搶奪口罩的情況。再到疫苗，美歐等國家大量囤積疫苗，無暇顧及發展中國家。相較之下，中國則通過捐贈、售賣等方式，向發展中國家提供疫苗，他國總統或者總理為中國疫苗接機、感謝中國等頻頻見諸報端。

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從醫療物資到疫苗，一時之間，中國似乎成了各國的必選項，中國輿論中更是充滿了對中國的熱捧，認為中國「強大」了，強大到能做西方不能做之事。但此次印度疫情正在打破過去一年來外界對中國的認知，中國不再是那個首要選項，也不再是非中國不可。

中國需要適應這種新的變化。畢竟「中國是優先選擇」有着特殊的背景——美歐忙於應對本國的疫情，很多國家選擇中國是不得不的選擇。因此，美歐囿於自身的問題在全球議題上難以彰顯自己的影響力，這為中國提供了一定的機會。

隨着美歐疫情的緩解，尤其是疫苗的接種不斷推進，它們有餘力在印度乃至全球抗疫問題上展現自己的影響力，如美歐紛紛向印度提供援助，如拜登（Joe Biden）政府4月26日宣佈將向全球提供6,000萬阿斯利康疫苗。各國在面臨合作對象時有了更多的選擇，中國自然不再是絕對的唯一。

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再者，全球多極化的趨勢不是一句空話，中國所處的仍是一個多極化的世界。美歐長期主導國際格局和全球合作的大局有其侷限性，同樣，中國影響力的獲得是以美歐的缺位為基礎也是不正常的。全球各國不是除了美歐之外別無選擇，也不是中國就是不二之選。在多極化的大背景之下，各國都有自己的存在和角色，中國需要認識到這一點。

隨着中國崛起，中國與全球之間的聯繫愈發緊密，中國在國際和地區議題上展現更多的存在感自然不難理解。但如果認為中國已經強大到他國的第一反應是「找中國」， 那就是一種盲目的自信了。