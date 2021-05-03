印度疫情｜莫迪當局在重大危機下的韌性

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-03 07:30

到4月30日，印度衞生部又發布了新的一批新冠肺炎的隔離、診斷和治療標準，其中包含一套通過「在家測血氧」決定是否前往就醫的説明。這種安排與印度各地醫院爆滿、物資匱乏的局面是相宜的。面對新冠肺炎病例數持續激增，醫療系統面臨崩潰的限制，莫迪政府真的對印度疫情無計可施了嗎？

對外界來説，印度從2021年4月中旬開始突然傳出的疫情已經超出了數字的範疇。的確，從4月20日後，印度的染疫人數有過一周連續超過30萬人的記錄，到4、5月之交，其數字又上升到接近40萬人。其中，印度各地醫院的醫用氧已連續一周出現24小時內告罄的局面。

對印度各地來説，新冠疫情下的最大問題莫過於從火葬薪柴到醫用氧氣的物資短缺：

面對印度緊迫的疫情，作為印度至少37%選民支持的莫迪（Narendra Modi）及「印度人民黨」（BJP）政府也開始從4月17日後做出反應。這一做法雖然比古吉拉特、馬哈拉施特拉等地衞生部門緊急調撥工業用氧氣資源於醫用遲緩了一周，但終究有了國家層面的總路線。

根據印度政府資料顯示，莫迪自4月17日後，專門就新冠對策問題連開三天大會。要求製藥企業緊急加大產量，把仿製瑞德西韋等藥物的產量從4月初的每天67,900瓶，4月15日時的每天20萬瓶上升到每月740萬瓶。同時責成各地加速原計劃在2020年9月後動工的162個氧氣壓縮廠項目，並緊急採購10萬個氧氣鋼瓶。

此後，莫迪又分別在4月19日、20日和22日與印度主要製藥企業、疫苗供應商以及氣體供應部門召開會議。相對於前兩場相對平穩的大會，最後一場成為印度各界關注的焦點。

4月26日，在印度古吉拉特邦首府城市艾哈邁達巴德，新冠病人由於缺少牀位在，只得救護車上以吸氧維持生命。 （新華社）

印方官員稱，從4月21日後，印度全國20個邦總量達6,785噸壓縮氧氣的需求已獲滿足，印度國內每天可供應6,822噸氧氣。其中，印度鋼鐵產業提供了每天3,300噸液氧。這意味着從統計層面上看，印度暫時擺脱了氧氣不足的局面。

考慮印度全境仍出現搶奪氧氣等問題，莫迪從4月24日到26日又舉行了分配氧氣、責成武裝部隊維持秩序的三場大會。

此後，莫迪又從4月26日起分別向日本首相菅義偉、美國總統拜登（Joe Biden）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）打電話要求援助，並換來了美國6,000萬劑阿斯利康疫苗以及俄羅斯的空運醫療物資。隨着同期有40國宣布「支援印度」，有分析人士因此認為，新德里的疫情似乎可以「靠錢擺平」。

當然，印度高層的統計數據與印度地方的實施情況終究存在差距，也就在印方官員向莫迪宣布「氧氣夠用」的4月22日，新德里等地就出現了私營醫院求援的局面。譬如新德里最著名的甘加拉姆爵士醫院竟斷氧超過48小時，導致至少25名重症監護患者死亡。與此同時，在氧氣、藥物流入黑市交易後，北方邦等地還屢屢出現警察劫奪氧氣瓶用於救護「重要人物」的風波。

4月23日，在印度海德拉巴的貝貢佩特機場，一輛載着氧氣罐的貨車駛進印度軍方的一架貨機艙內。圖中標識顯示為INOX公司出售的氣體，INOX公司是印度最大的工業和醫用氣體制造商。（新華社）

但總的來説，印度的市民已經有了只要肯花錢就能活下去的一線希望。它也證明了莫迪當局似乎也存在了一點在重大危機之下的韌性，即便它可能是「jugaad」（印地語，意即拼湊手頭資源應對現狀）而來，並有可能繼續帶來重大的人員、物資和經濟損失，但至少這證明了莫迪當局至少在戰略層面上不會宣布自己的無計可施。