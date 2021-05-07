中澳戰略經濟對話暫停　北京意不在澳？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-07 17:30

到5月7日，中國無限期暫停從2014年開始的「中澳戰略經濟對話」的舉動已在北京和堪培拉之間引發一些波動。隨着北京中斷了目前這款與西方國家開放級別較高的協議，澳元匯率6日有些回落。

按北京的口徑，此次中澳之間的風波也許只是兩國之間的糾紛。根據中國外交部5月7日的提法，這種局面的發生與「澳方不顧中方嚴正立場和多次交涉」，濫用所謂「國家安全」理由，以致嚴重損害中澳兩國互信，破壞了正常交流合作的基礎有關。這種局面引發了兩國之間經貿的萎縮，澳洲商家也抱怨自2019年12月以來，澳洲大麥、煤炭、葡萄酒、龍蝦和牛肉分別在中國喪失了100%、98%、97%、89%和47%的份額。

自2019年12月以來，澳洲已經因追隨美國付出了嚴峻的代價：

但總的來説，堪培拉並不是北京揮舞大棒的最終目標。其打擊對象終究要落在大洋彼岸。在美方以「競爭、合作、對抗」三分法來定義中美關係之際，此舉似乎更有些意義。

澳洲前駐華大使芮捷鋭（Geoff Raby）曾批評過，中國並不是澳洲的「戰略性競爭對手」，可澳洲政府中的大多數成員卻深信「中國是澳洲的戰略威脅」，即便這是未經驗證的假設。這種「狹隘的政府政策建議」使得澳洲最終落入了當下的境地。但這種局面的形成是有原因的。

的確，從2015年到2020年間，澳洲在對華貿易上吃到了足夠的甜頭。其對華貿易順差從147.4億美元上升到468.46億美元，中國提供的貿易順差已佔到澳洲外貿總順差的八成，但中國提供的經濟利益尚不足以扭轉澳洲的意識形態基礎。

圖中為美國、日本與澳洲等三國海軍在南海舉行的「三邊海軍演習」。澳洲在軍事領域上對美國的亦步亦趨不亞於英聯邦時期。（Twitter@USPacificFleet）

在世界格局不確定性越來越突出的背景下，有着與美國高度相似的政治體制、價值觀和文化傳統的澳洲似乎已經拿定了主意。通過主動加入伊拉克戰爭、阿富汗戰爭，澳洲依靠美國保障了自身安全，還依靠美國力量提高了自己在國際上的地位，一躍成為西方世界中活躍且又引人矚目的國家。

2017年後，隨着華盛頓推進其「自由開放的印太戰略」，澳洲身為印太「四方安全對話」（QUAD）四國一員的身份更使之逐漸深度融入美國對華策略框架中。澳洲以國家安全為由，隨美國全面禁止華為參與該國5G網絡建設開始，澳洲此後又在新冠疫情、香港、新疆、台灣等問題上高強度跟隨美國發難。

當澳洲話題成為中美阿拉斯加安克雷奇對峙的關鍵細節時，澳洲在中美對峙中的角色就已經決定了。（美聯社）

到2021年，澳洲在拜登（Joe Biden）的佈局中又扮演了不容忽視的角色。在中美高官唇槍舌劍的安克雷奇會晤前，白宮的印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在接受採訪時稱，每次美國和中國官員開會時，都會提到中國對澳洲的「經濟脅迫」。在阿拉斯加安克雷奇會晤上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也復讀了這一説辭。

這種非同尋常的「親密」關係讓北京發現，身為美國工具的澳洲似乎已經成為對美行動的一種突破口。在美國逐漸以其利益聯盟為外延對抗中國時，中國也可將其大棒揮向美國的「武器」（即澳洲），並因此形成一點震動，無疑可以讓持有武器的一方感受到對峙的壓迫感與力量。

至於陷於風波中的澳洲何時解脱，這就要看他何時能在中美間面對大勢，拿出自己的主見與獨立性了。