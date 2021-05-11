中國疫苗緣何成為土耳其政爭利器？

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-05-11 10:59

「此前由官方出面預定的5,000萬劑中國疫苗並未如期運抵，對此，當局有必要啓動對疫苗供應商（科興生物）的相應調查，這是政府應盡的職責所在」。

5月8日，土耳其最大反對黨共和人民黨發言人厄茲特拉克（Faik Öztrak）在該黨舉行的大型新聞發布會上對埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當局發出了擲地有聲的質問。

根據安卡拉方面與科興生物於去年11月簽署的疫苗採購協議，總計1億劑疫苗分批發往土耳其，其中今年2月底計劃運抵5,000萬劑。但截止4月底，科興生物交付的疫苗數量僅達到原定計劃的半數左右。

此種情形讓此前高調推進對華「疫苗外交」的埃爾多安當局倍受國內各方壓力，埃爾多安本人也在3月下旬接見到訪的中國外長王毅時公開抱怨稱中方在疫苗交付問題上做的遠遠不夠。

中國疫苗短缺給埃爾多安當局帶來的政治麻煩並未隨着上述雙邊國事訪問的圓滿落幕而煙消雲散，相反，相關話題在土耳其國內仍然處於持續發酵狀態。

自4月上旬開始，一則有關北京方面試圖以推遲交付疫苗的方式施壓土耳其引渡流亡維吾爾人的提法在土耳其輿論場悄然蔓延開來。這一「政治謠言」傳播的是如此廣泛，以至於安卡拉方面不得不數次通過官方聲明的形式予以闢謠。

一個原本純屬技術性的疫苗問題卻在機緣巧合之下被大幅政治化，乃至於和流亡維族這樣極其敏感的問題合流，其背後動因頗為耐人尋味。

事實上，上述紛繁荒誕的劇目恰是埃爾多安當局「東方轉向戰略」——尤其是自疫苗採購以來愈發顯著的「中國轉向」趨勢在土耳其國內遭遇重重羈絆的生動寫照。各路反埃爾多安勢力或出於傳統親西方外交思路的慣性，或出於國內政治投機的考量而在對華關係問題上大做文章。

自引入中國疫苗以來，類似的反華表演就層出不窮。先是在元月下旬，埃爾多安前政治盟友，後因政見相左而被逐出門庭另立新黨的前總理達武特奧盧（Ahmed Davutoglu）公開指責當局引入中國疫苗是對民眾生命安全的不負責任之舉，並直言中國疫苗毫無實際效果可言。

但隨着中國疫苗在土耳其國內一系列頗具説服力的臨牀試驗數據出爐，反埃爾多安勢力的「疫苗效果攻擊策略」很快失效。在這種情況下，反對派陣營不得不尋找新的攻擊標靶。於是乎，在4月上旬，藉着新疆問題的熱度，好黨主席阿克謝奈爾（Meral Aksener）與安卡拉市長亞瓦什（Mansur Yavas）上演了「巴仁鄉暴動紀念日」鬧劇。

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平心而論，這一舉動部分達到了反埃爾多安陣營的預期效果，在技術層面引發了一定程度的中土外交風波。然而，這種刻意製造的小插曲並無法從根本上遏阻埃爾多安當局既定的「中國轉向」佈局。

因此，謀求在中國疫苗與新疆問題之間構建有機聯結的嘗試就成了反對派陣營繼續向埃爾多安當局發難的必要籌碼。恰在此時，科興生物在交付疫苗事宜上的遲緩為反埃爾多安勢力提供了絕佳的表演素材。

不出意料，在各路反對派勢力的煽風點火之下，有關中方以疫苗延遲交付施壓安卡拉方面引渡流亡維吾爾人的消息順理成章地成為土耳其輿論場的「默認常識」。近日，由第一反對黨共和人民黨就科興疫苗問題親自出面施壓埃爾多安當局即是上述系列操作的階段性高峯。

可以預見的是，由於中美全球拉鋸的格局短期難解以及土耳其大選政治的逐漸預熱，類似的「反華表演」仍將會周期性地出現。而這樣的氛圍，正是對中土雙方戰略定力的莫大考驗。