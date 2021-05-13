以巴衝突｜猛烈交火難掩巴勒斯坦被邊緣化的事實

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-05-13 10:34

中東老冤家以色列和巴勒斯坦又一次掀起大規模的衝突。以色列國防軍5月12日在Twitter上發文説，在38小時內，有超過1,050枚火箭彈襲擊了以色列中部和南部。以色列外交部5月12日也在Twitter上説，兩天內，巴勒斯坦武裝組織從加沙地帶向以色列人口中心發射了1,000多枚火箭彈，至少導致5人死亡，200多人受傷。作為回應，以色列軍隊空襲了加沙地帶武裝組織逾130處軍事目標，導致36名巴勒斯坦人死亡。

以巴的小摩擦、衝突雖是「常態」，但路透社稱，這是自2014年加沙戰爭以來以色列和哈馬斯之間最猛烈的交火。對此，各方都先後表態。



白宮5月11日發表聲明稱，總統拜登（Joe Biden）每天都聽取耶路撒冷和加沙局勢的簡報。美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）11日與以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi ）通電話，呼籲各方緩和緊張局勢，停止暴力行為。白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登支持以色列保衞本國及民眾的合法權利，同時譴責哈馬斯和其他恐怖組織對耶路撒冷進行的火箭彈襲擊。

其後，拜登亦致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netenyahu），並指他期待衝突將會結束，不過到5月12日以色列的空襲已殺死數名哈馬斯高級人員；在5月13日清晨，哈馬斯再次發射火箭彈攻擊以色列，而以色列早已聲明除非哈馬斯攻擊「完全安靜」下來，否則不會停止其反攻。

英法德等歐洲國家呼籲雙方為局勢降温。中國外交部發言人華春瑩10日呼籲雙方保持克制，並希望國際社會推動雙方早日重啓和談。聯合國安全理事會12日再次舉行緊急會議，討論以巴衝突局勢。

地區國家卡塔爾、約旦、科威特、沙特和埃及等國譴責以色列對巴勒斯坦人的襲擊，呼籲以色列停止強行驅逐巴勒斯坦人。在土耳其、黎巴嫩、敍利亞等國，許多民眾上街遊行，反對以色列對巴勒斯坦人的暴力攻擊。阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特對以色列表示譴責，呼籲國際社會採取行動，制止暴力。



雖然各方都在積極表態，但此次衝突結局又會如何呢？能改變以巴局勢嗎？各方激烈反應都難掩一個蒼白的事實：對以色列的反對更多上是口頭上，以巴問題正在失焦。

這從特朗普（Donald Trump）時期將美國駐以色列使館遷至耶路撒冷就可以看出。當時特朗普的決定是非常重磅的舉動，也曾引發國際社會的激烈反應，幾乎全球大多數國家齊聲指責美國「偏袒」以色列，甚至有分析認為，美國的決定將再次引爆中東火藥桶。現在再來看，在指責、抗議之後，美以無動於衷，其餘各國似乎也「接受」了這樣的現實。現在的以巴衝突有很大概率會重複」各國譴責之後以色列該如何就如何「的結果。



各國都很清楚，隨着美國將戰略重心從中東轉移，如拜登宣佈將不再支持沙特等國聯軍在也門的軍事行動、撤軍阿富汗等，中東地區的格局進一步鬆動。遜尼派沙特等國與什葉派伊朗的矛盾將會愈發突出，相應地，以色列與阿拉伯世界的矛盾將有所緩解，退居為地區的「次要矛盾」。

在「敵人的敵人就是朋友」的原則之下，以色列與沙特等國的和解也便是大勢所趨，2020年，以色列已經先後與阿聯酋、巴林和蘇丹實現關係正常化，同年11月，還傳出了以色列總理內塔尼亞胡秘密前往沙特與沙特王儲會晤的消息。同時，土耳其先後與埃及、沙特等謀求關係改善，土耳其外長5月11日抵達沙特進行訪問，土耳其與埃及6日就雙邊關係正常化舉行了為期兩天的「探索性會談」。



中東各國開始謀求關係正常化，以巴問題，尤其是阿拉伯國家將巴勒斯坦建國作為與以色列實現關係正常化的立場將會有所收縮。在各方都在尋求使自己利益最大化時，巴勒斯坦無疑是最可憐也最值得人同情的，承受戰亂與炮火，承受國與國「交易」的籌碼，和平離它太遠，各方逐霸卻近在眼前。戰爭是殘酷的，中東不相信眼淚，只相信實力。以巴問題不復以往，其熱點效應正在消失，巴勒斯坦問題恐難逃徹底被邊緣化的命運。