緊急會議呼籲停火　中國避過以巴衝突泥潭

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-19 13:00

到5月中下旬，巴勒斯坦和以色列的衝突仍在繼續。哈馬斯一側在17日連續發射了200發火箭彈，以色列軍方也繼續對加沙地帶的地毯式轟炸。到18日，以色列又向黎巴嫩展開炮擊，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍認為此次衝突恐誘發局勢升級。

當歐美觀察家寄希望於各大國扮演傳統角色，多少盡些斡旋責任時，來自北京的聲音在這「最危險的一天」多少有幾分出乎意料。

繼搗毀美聯社大廈後，以色列在5月18日又炮轟黎巴嫩：

5月16日，擔任聯合國安理會5月輪值主席國的中國召開了一場「聯合國安理會以巴衝突問題緊急公開會」，大會由中國外長王毅主持，中方在大會上要求「立即停火止暴、維護公平正義」，首先敦促雙方立即停火，要求以色列保持克制、結束圍困，進而批評美國阻攔安理會進程，呼籲以巴「兩國方案」是根本出路。

一些與會代表向北京表示了感謝，這場在風頭上快速召開，呼籲停火的大會多少展示了聯合國尚有用處，也展示了中方對以巴風波的點到為止。這種局面又與中東局勢的客觀環境有關。

對北京來説，此次中東風波的關鍵節點一目瞭然，以色列軍警5月6日突入宗教聖地阿克薩清真寺，導致哈馬斯於10日發射火箭彈抗議，觸發了以軍對哈馬斯控制的加沙地帶的全面打擊。因此，如若拋開當地錯綜複雜的政治環境，不考慮當地政治環境的是非曲直，應對局面的最直接手段應為呼籲雙方停火。

5月16日，中國外長王毅主持聯合國安理會以巴衝突問題緊急公開會。會議以視頻方式舉行，巴勒斯坦、約旦、埃及、突尼斯、挪威、愛爾蘭、阿爾及利亞外長，俄羅斯副外長，阿盟代表，以色列、美國、愛沙尼亞、越南、墨西哥、肯尼亞、英國、印度、尼日爾、聖文森特和格林納丁斯、法國常駐聯合國代表出席。（新華社）

就中國的外交傳統來説，阿拉伯地區是中國自21世紀後才加大投入力度的非傳統安全利益地區，在該地區選擇穩健手段也在情理之中。

北京一方面基於對第三世界民族解放運動的同情，維持了對巴勒斯坦的歷史感情；另一方面，以色列也頂住了美國的壓力，成為北京在一帶一路上的重要節點，中國對特拉維夫的好感在21世紀逐漸升温。在雙方與北京關係尚可時，呼籲停火似乎也具備可操作性。

當然，以巴衝突至今的政治環境日趨惡化，中國也不想捲入其中。相對於從1948年開始構建，並在1967年後形成的以巴「兩國方案」，當下的以巴已無法呈現國與國的對等關係。

目前，巴勒斯坦國從政治、經濟、軍事層面上已瀕臨滅亡。該國主流派別「巴勒斯坦解放組織」控制的約旦河西岸地區散碎領土大部融於以色列控制區，相當數量巴勒斯坦公民已取得以色列國籍，該地區巴勒斯坦總兵力8,000人的警隊和約4萬人的安全部隊也和以色列合作密切，其海關、稅收等依賴以色列當局。

因此，實際意義上的以巴衝突問題只剩下坐擁2.07萬平方公里國土的以色列當局和總面積360平方公里的加沙地帶的哈馬斯武裝的對抗。考慮到以色列無意全取加沙地帶，大選前夜的哈馬斯作出了象徵性的反抗。北京兩不相幫呼籲停火也屬合理。

此外，就目前局面來説，面對以巴問題主要當事方的西方大國無所作為的局面，中國身為安理會輪值主席國，有必要為國際秩序做點哪怕最低限度的事情。

對拜登（Joe Biden）當局來説，他並未反對前總統特朗普（Donald Trump）提出的基於現狀的「世紀協議」。拜登在5月中旬強調「以色列有權自我防禦」，白宮方面也多次強調「哈馬斯襲擊」，到5月14日，美國叫停了中國、挪威、突尼斯等國原計劃舉行的以巴問題線上會議，在中東的現有國際秩序失墜，國際斡旋的口頭干預難以應對局勢時，面對劇烈失衡的以巴問題，體現大國責任又不必深度介入的手段恐只有呼籲停火一途。

拜登當局到17日才開始呼籲以巴停火，此前，美方還確定了與以色列的鉅額軍售項目。（美聯社）

畢竟，在以巴問題上，中國不同於美國，甚至也不同於沙特、埃及、伊朗等周邊大國，本非以巴和談的主導性力量。目前，英法等傳統強國干預有限，美國傾向以色列，阿拉伯大國也從2020年8月藉《亞伯拉罕協議》與以色列實現系統性媾和，巴勒斯坦的現實利益已經難以維繫。在危機逐步升温之際，周邊局勢恐將持續動盪，並帶來一系列負面後果，中國作為域外國家呼籲停火的表現，似乎業已成為其展示「大國姿態」的某種信號。