撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-05-22 10:00

「一部美國發展史可謂印第安人血淚史、黑人奴隸剝削史、少數族裔受辱史。近120個國家在聯合國人權理事會抨擊美國擠壓少數族裔等人權劣跡。」 「在強迫勞動方面，美國更是一部典型的反面教材。大家都知道強迫勞動是奴隸制產物，美國有數百年販賣、虐待和歧視黑奴的歷史。據統計，美國奴隸主從黑奴身上壓榨的勞動價值以現價計高達14萬億美元。」 「美已搶購約26億劑疫苗，佔全球1/4，遠超自身所需，上億劑疫苗正閒置在美國的倉庫裏。」 「美國把維護穆斯林的人權掛在嘴上，為什麼對巴勒斯坦人民的人權漠不關心？美國只問親疏，不問立場，只在乎自己的利益，恐怕只是拿人權當幌子吧？」

這是近幾日來中國外交部發言人在針對新疆、疫苗和以色列問題上對美國的一些表態，無一例外是對美國的批評，並且非常直接。

2021年3月25日，中國外交部拿出兩張照片做對比「中國美國，到底誰在強迫勞動」。（中國央視新聞截圖）

中美正在掀起新一輪輿論戰。面對美國在新疆、疫苗等問題上對中國的指控，中國在解釋自己立場的同時，還在指出美國的問題，例如美國在種族問題上的「黑歷史」、美國只顧自己囤積疫苗等。中國通過這些例子向外界説明，美國並不是完美的代表。美國站在道德高地在對他人評頭論足時，自身也有不堪的表現。



以往美國在西藏、人權等問題上指責中國時，中國的應對策略通常就是否認，但現在，中國不僅「守」，也有了一定的攻勢，也開始拿美國的短處、痛處説事。

西方稱新疆存在「種族滅絕」，主要為新疆民眾提供職業技能培訓的「再教育營」也被稱之為「集中營」。圖為2018年10月16日，中國央視《焦點訪談》欄目播出新疆「再教育營」內部畫面。（央視視頻截圖）

顯然，中國正在轉變。多年來，國際話語權由西方主導，因此在議題設置上，通常是西方掌握了議題的設定，「西方拋出話題—中國回應」是多年來中西方在輿論場上的「相處」模式。如今，中國也越來越多地拋出議題，如如何看待美國國內的種族問題，如美國在疫苗和以色列問題上應當承擔何種大國角色，在疫情起源問題上對美國溯源等。



隨着中國崛起，中國不能一直是輿論戰中被動的一方。中國也正在摸索改變現狀的策略，指出對方的錯誤就是一種，如中國外交部直接批評美國，如中國外交部發言人趙立堅、華春瑩等在Twitter上嘲諷美國，都是例證。

US is the worst among developed countries in labor rights abuses, which can be traced back to its history of trafficking&abusing black slaves that spans hundreds of years. Data show labor value of black slaves exploited by US slave owners amounts to $14 trillion dollars today. pic.twitter.com/xrJIqzETpF — Lijian Zhao 趙立堅 (@zlj517) May 19, 2021

除了「主動設置議題」之外，近日來，《紐約時報》稱，中國正向世界上幾乎每個國家或地區的媒體「注入」自己的資金、力量和觀點，從而打造出能夠替代英國廣播公司（BBC）和美國有線新聞網（CNN）的方案。這説明北京還意識到了「誰來傳播」的問題。信息的傳播不能只依賴西方，中國也要有自己的傳聲筒。



中國的輿論突圍嘗試還包括外交風格的轉變，也即西方所指的「戰狼外交」，認為中國變得越來越咄咄逼人。但對於北京來説，不能一直做「老好人」，面對西方的指責時，北京不可能全盤接下。中國需要在維護自己立場和利益的時候，該強硬就強硬。



當然，中國的這些改變會引發很多的爭議，不斷地批美國、批西方媒體甚至讓人產生中國「逢美必反」、「逢西方必反」「逢批評必反」的觀感。西方輿論場若「逢中必反」不合適，如果中國也走向這樣一個極端也是不妥的。中國有必要嘗試進行輿論突圍，但這個度仍要把握好。