首次通話點到即止　劉鶴和戴琦的言外之意

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-05-27 13:40

5月27日，中國商務部和美國貿易代表處發佈聲明，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琦（Katherine Tai）首次通話。這也是拜登上台後雙方經貿團隊首次舉行接觸。

雙方聲明都很簡短，並未透露任何新的信息，主要表達兩個意思：第一，彼此認識對方、坦誠溝通；第二，繼續保持溝通。

只不過側重點稍有不同。中方聲明提到，雙方本着平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

2019年10月11日，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴前往白宮與時任總統特朗普會面。（AP）

美方聲明也提到雙方討論了雙邊貿易的重要性。在同劉鶴的坦率溝通中，戴琦提到了拜登政府的指導性原則：以工人為中心的貿易政策，以及尚在審視當中的美中貿易關係。

中方更注重溝通的原則：互相尊重、務實和建設性；美方注重強調貿易政策服務於中產階級利益，也就是聲明所説的「以工人為中心」的貿易政策，同時提到了美方的關切。但即便是關切，也是點到為止，並未詳細説明。

總體上，這次通話主要還是雙方認識彼此，為下一次溝通做鋪墊。因為該説的內容，雙方之前在不同場合、不同渠道已經説過，都是一些眾所周知的立場表達。

尤其是戴琦方面，從她接受白宮提名、到國會審核、出席聽證會以及上任後接受媒體採訪，都表達過對美中貿易關係的立場，很大程度上還是延續特朗普政府時期的策略，即暫時延續和保留對華商品關稅，同時對第一階段貿易協議進行評估和審核。

中方立場也很清楚，就是美國首先要取消加徵的對華關稅。或者至少調整前任政策，釋放開展談判的善意。這是雙方回到談判桌的前提。

拜登挑選戴琦出任貿易代表一職，也是看重她在勞工利益領域的專長。（Getty Images）

當然，從雙方簡短的聲明也能看出，彼此分歧依然很大。聲明也是點到為止，對於彼此分歧，雙方心知肚明。戴琦在聲明中尤其提到美方提出了對華關切議題。雖然聲明沒有具體列明，但大體上指知識產權保護、強制性技術轉讓等美國關心的結構性矛盾。

但首次通話無需挑明根深蒂固的分歧議題，開啓雙向溝通、粉碎外界傳言，尤其是涉及到中方團隊的假新聞，也是目的之一。

最近美方還傳出了防長奧斯汀（Lloyd Austin）嘗試和中國軍方通話「遭拒」的消息。看來，拜登政府正在通過對華接觸表達美國立場，以此告訴盟友，美國正在施壓北京，並且不會輕易讓步。這種溝通還有另外一層意思，那就是美國軍方也希望通過溝通緩解緊張關係，避免誤判和擦槍走火。

經貿領域亦然。從目前來看，中美尚無元首會晤的打算。貿易團隊開啓溝通，緩解貿易緊張關係，也是舉行更高層級會晤的前提條件。

另外，根據拜登政府的個性，財長耶倫（Janet L. Yellen）也是參與方與主導者，畢竟，以美國中產階級利益導向的經貿和財政政策，耶倫享有更大的話語權。預計她也會和中方經貿團隊開展接觸。