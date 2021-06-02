內塔尼亞胡下台危機　拜登政府的機會來了

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-02 11:00

以色列右翼領導人貝內特（Naftali Bennett）5月31日宣佈自己領導的「統一右翼聯盟」（Yamina）與中間派人士拉皮德（Yair Lapid）領導的中間政黨「擁有未來黨」（Yesh Atid）開啓組建執政聯盟的談判，以此打造一個能夠團結以色列右翼、左翼、中間派、甚至納入阿拉伯政黨的一個大政府。如果談判成功，現任以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12年的連續執政生涯將終結。

不光如此，這個反對者聯盟一旦成功，以色列政治運行模式也將發生顛覆性的改變，因為它將是歷史上以色列首次出現各個政治光譜的政黨聯合執政。這對已經陷入停滯的以巴和平進程來説是一個積極的變化。最樂見這一變化的可能就是拜登（Joe Biden）政府。

拜登及其領導的民主黨政府堅持「親以色列」立場，但對內塔尼亞胡本人則比較冷淡。美國推動的中東和平進程受阻，很大程度上和內塔尼亞胡本人拒絕讓步、拒絕和談的強硬姿態有關。最近的以巴衝突，拜登也是多次施壓內塔尼亞胡，表面上也顯得很被動。

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內塔尼亞胡在利庫德集團底盤穩固，此次政治對手能否談判成功，還有一些未知數，畢竟不同政治派別之間的分歧依然很大。但如果對手談判成功，內塔尼亞胡離開總理的職位，本身就是一種積極的變化。

內塔尼亞胡執政12年以來，改變了前任們保持和巴勒斯坦方面對話的路線，反而為了個人執政地位，頻繁軍事打壓巴勒斯坦。他還以反恐為名，威脅襲擊伊朗「核設施」，並且堅決反對美國通過外交對話解決伊朗核問題，甚至聯合美國國內猶太裔勢力和右翼共和黨人影響美國中東政策。

就以巴和平進程而言，在奧巴馬等民主黨人的施壓下，內塔尼亞胡曾勉強承認支持兩國方案，但在實際言行中則否定兩國方案，包括不斷推進約旦河西岸地區猶太人定居點建設，以及封鎖哈馬斯控制的加沙地帶。內塔尼亞胡尤其反對國際社會支持的以1967年的界限為基礎推進兩國方案的協商。而他這樣做，主要還是為了迎合極端右翼，鞏固自己權力地位，進而持續掌權。

2021年5月25日，美國國務卿布林肯訪問以色列，會晤以色列總理內塔尼亞胡，斡旋以巴問題。（Reuters）

當然，右翼政客掌權並不意味着以巴和平有希望，即便貝內特聯合執政，其極端民族主義傾向反而更不利於以巴和談。但一個聯盟政府在決策方面會考慮多方利益，至少不會像內塔尼亞胡那樣只在乎個人政治權位。至少這種潛在的聯合執政的模式，能夠帶來一些新的變化。也正是這種變化本身，能夠讓拜登政府有機會進行新的嘗試。

拜登擔任副總統期間，時任總統奧巴馬及其幕後的國安及外交團隊就支持兩國方案。他們支持以色列猶太人的主權、安全與民主政權，也同時支持巴勒斯坦建國，認為巴勒斯坦和以色列的邊界應當以1967年的界線為基礎，再由雙方協商交換若干領土。也就是說，猶太民主國家不可能在佔領巴勒斯坦的形勢下實現。

當選總統並執政以來，拜登及其幕僚聚焦中國和印太，基本上對以巴和談隻字不談，也沒有任何推進以巴和談的計劃。但從目前以色列內部政治變化來看，拜登政府完全有機會重啟和平進程。在按傳統支持以色列的基礎上，拜登政府完全可以擔任中間調停的角色，注重巴勒斯坦的權益，加大巴勒斯坦民眾的政治和經濟自主權。

總之，內塔尼亞胡如果下台，或者新聯盟政府的成立，可以是另一種外交發力的突破口，有助於拜登政府在兩國方案的基礎上繼續推進以巴和平進程。這對整個中東和平都有好處。如果內塔尼亞胡繼續掌權，以巴之間的僵死狀態會一直持續下去，以色列政治的極端化也會持續下去。以巴和平進程根本不可能重啟。中東這一火藥桶就會一直存在。