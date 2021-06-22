沙利文「孤立北京」言論的背後現實

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-22 12:45

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）6月20日對美國霍士新聞台（Fox News）表示，如果中國不允許在其境內對新冠病毒源頭展開「真正」的調查，將被國際社會孤立。同日，在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，沙利文提到，美國不會就新冠肺炎病毒源頭調查向中方發出「威脅或最後通牒」，但美國將繼續在國際社會集結盟友加大施壓，如果中國最終仍然拒絕履行國際義務，到時候美國將不得不考慮應對舉措。

一天內同時接受兩家媒體採訪，兼顧左右兩派，主要談及中國和俄羅斯等話題，沙利文這番操作就是美國總統拜登（Joe Biden）歐洲行成果的一次國內公關，旨在向國內傳達拜登歐洲行施壓中國的成功之處。比如，他在採訪中多次強調了七國集團（G7）峯會、歐盟峯會和北約峯會如何就中國議題達成一致。尤其是七國集團發佈聲明，要求中國允許對新冠病毒起源進行獨立調查。

從沙利文的語境判斷，他所説的國際社會似乎就指美國及其盟邦。這種想法還是將美國當做世界老大，認為自己的態度就代表了盟邦的態度，甚至代表「國際社會」的訴求。而事實上，這裏所謂的「國際社會」是西方的集團政治。

2021年4月16日，白宮國安顧問沙利文（中）陪同拜登總統出席外事活動。沙利文是將拜登內政外交緊密聯繫起來「大腦」。（AP）

聯合國及世衞組織已經就新冠肺炎疫情的溯源工作開展過調查，並且已經得出初步結論，但拜登政府還是將病毒溯源繼續政治化，下令讓美國情報機構去調查這樣一個科學問題。美國之所以抓住病毒溯源問題不放，其中一個重要原因就是該話題實際上還是一個美國國內政治鬥爭延伸的問題，屬於特朗普執政時期的遺留問題。

具體而言，特朗普執政後期，有關病毒溯源的問題主要集中在誰對疫情負責的問題，也就是當時拜登批特朗普防控疫情失敗，甚至質疑特朗普將科學問題政治化的做法。現在，有關病毒溯源的問題已經不再聚焦誰對疫情負責的問題，而是誰能對中國更強硬的問題。拜登政府反而也效仿特朗普，將病毒科學問題政治化操作。如果拜登在病毒溯源問題上的姿態放鬆，或者認同世衞調查結果，就會被共和黨批評為向中國示軟。

拜登訪歐期間曾聯合盟友施壓中國：

實際上，美國並不關心病毒溯源的問題。拜登的做法就是要炒作這一話題，讓中國繼續處於輿論的風口浪尖，以此助力盟邦及價值觀外交。如果仔細觀察，不難發現，現在美國官員談論對華問題關切，除了將製造的新疆「種族滅絕」問題掛在嘴邊外，還會將新冠病毒溯源問題和南海、台海等議題放在一起。

而沙利文向國內民眾傳達的主要信息就是美國已經聯合盟友要求對中國進行「獨立」的新冠病毒溯源調查，否則北京就會被「國際社會」孤立。這也是拜登推行盟邦及價值觀外交所追求的結果。反過來講，如果北京無法被孤立，拜登政府的這套外交戰略就會被認為難以奏效。

由於拜登外交路線戰略上延續了民主黨傳統做法，策略上延續了特朗普執政時的新冷戰策略，所以沙利文等幕僚總要想方設法充實這一路線，方法就是不斷製造問題。圍繞新冠病毒溯源或武漢實驗室以及新疆人權話題製造問題，就是拜登展現對華強硬最便宜的方式，不但可以混淆視聽，轉移壓力，還可以緩衝來自國內共和黨人和特朗普這一派人的批評。

只要這種內政考量和外交策略需要不變，美國將病毒政治化的這種把戲就會一直持續下去。