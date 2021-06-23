崔天凱離任回國的時機與背後細節

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-23 07:30

根據中國駐美大使館網站6月22日消息，69歲的中國駐美國大使崔天凱於21日發表了致全美僑胞的辭別信，宣佈將於近日離任回國。

崔天凱已擔任駐美大使8年，在美國人脈廣泛，被美國外交圈視為温和的資深外交官。按照傳統，他離任之際，華盛頓名流應該會舉行歡送會，包括美國國務院方面也應該有人出面。但從目前的兩國關係狀態來看，美方是否有人歡送崔天凱，或者是否通過崔天凱向中方傳達信息，目前不得而知。

不過，從崔天凱宣佈離任的時機也能看出大國博弈的一些有意思細節。

就在發表辭別信的當天，崔天凱到訪了俄羅斯駐美大使館，與剛剛重返華盛頓的俄駐美大使安東諾夫 （Anatoly Antonov）舉行了會面。根據俄駐美大使館公佈的消息，安東諾夫大使向崔天凱介紹了6月16日在日內瓦舉行的俄美首腦峯會「普拜會」的情況。

🔻

Embassy's statement on the meeting of the Ambassador of the Russian Federation to the USA Anatoly #Antonov with the Ambassador of the People's Republic of China Cui Tiankai

🔻https://t.co/ECLO3bomeo pic.twitter.com/gAAu550yLT — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 21, 2021

安東諾夫是3月21日被俄羅斯總統普京召回的，直接原因是美國總統拜登（Joe Biden）在接受美國媒體採訪時説普京是「兇手」。日內瓦普拜會期間，兩國達成共識，重新互派大使。安東諾夫於6月20日抵達華盛頓。崔天凱此時拜別，也是雙方提前協調好的。而兩位外交官會面中溝通兩國戰略伙伴關係，更能凸顯出兩個大國在對美事務上的立場協調。

普拜會結束後，拜登對外公關時曾右翼挑撥中俄關系，稱俄羅斯正處於非常非常困難的境地，正在受到中國的擠壓。這番評價不但是對普京政府的侮辱，也是對中國的一種污衊。中俄駐美大使在這一時機在華盛頓舉行會面，也算是對拜登這一言論的一次巧妙回擊。中俄駐美外交官的這種互動，也鮮明反映了當前中美俄三方關係現狀。

另外一個值得觀察的細節是中美元首「習拜會」的籌備。

崔天凱離任的消息已經存在3個月之久，起初計劃在中國「兩會」後任期剛滿8周年的時候離任，也就是今年4月。中方之所以延長到現在宣佈，主要還是考慮到拜登新政府上台後一些初步接觸工作的溝通，包括協調阿拉斯加中美高層磋商。

崔天凱的離開，意味着短期內舉行習拜會的可能性很小，至少按照白宮的預期，可能至少要等到10月末或11月初。籌備中美元首會晤的工作將由接替者完成。這也符合拜登政府在下半年和中國展開接觸的思路。而且，下半年也是白宮完成對華戰略評估的時間點，包括美國情報機構公佈對新冠病毒溯源調查結果。

拜登政府延續前任的半脱鈎政策，和崔天凱本人多年來一直替中國政府強調的對話與接觸政策相悖。普拜會後，白宮宣佈有意舉辦習拜會，但又沒有展現出釋放善意的舉措，甚至還在醖釀針對新疆太陽能電池板的禁令。可以説，崔天凱已經無法和美國官員進行有效溝通，完全沒有必要留在華盛頓浪費時間。

而且，美國駐華大使空缺已經長達半年，拜登政府也遲遲未公佈新的人選。雖然這和美國自己的政治周期及當前華府政治氛圍有關，但拜登駐華大使持續空缺，也凸顯出其白宮對「大使級」溝通渠道的重視程度並不高。

接下來，拜登政府可以和中國通過互派新的大使，重新對雙邊關係進行一次激活。雖然雙邊關係的大方向和基調不會因此改變，但至少可以向雙方釋放一些信號，尋求雙邊關係的積極變化。